ترامب بلا مساندة إعلامية في أزمة مكالمة أوكرانيا

افتقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الظهير الإعلامي والمساندة في أزمة مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني، والتي دفعت الكونجرس لفتح تحقيق عاجل

تحرير:محمود نبيل ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليف إعلامي ثابت تمثل في قناة فوكس نيوز، وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وبينما كان ينتقد ما يصفه بـ"وسائل الإعلام المزيفة" ويتهم الصحفيين بأنهم "أعداء الشعب"، حافظ الرئيس على علاقة عميقة مع الإعلاميين المحافظين في فوكس، لكن حتى بعض أنصاره الأكثر صراحةً يعترفون بأن تعامل ترامب في أزمة أوكرانيا الأخيرة، التي أثارت تحقيقًا شمل بعض مسؤولي البيت الأبيض، شكّل مشكلة كبيرة لترامب وإدارة البيت الأبيض، على حد سواء، خاصة مع ضعف المساندة الإعلامية لترامب.

ترامب الذي اتُّهم بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي ونائب الرئيس السابق ومرشح الرئاسة عام 2020 جو بايدن، كان يعول على ظهير إعلامي قوي يتمثل في فوكس نيوز، إلا أن توقعاته لم تكن على قدر كبير من الصواب. وكشفت آراء بعض المعلقين في فوكس نيوز، عن تغير واضح في موقفهم

ترامب الذي اتُّهم بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي ونائب الرئيس السابق ومرشح الرئاسة عام 2020 جو بايدن، كان يعول على ظهير إعلامي قوي يتمثل في فوكس نيوز، إلا أن توقعاته لم تكن على قدر كبير من الصواب.

وكشفت آراء بعض المعلقين في فوكس نيوز، عن تغير واضح في موقفهم تجاه سياسة الرئيس الأمريكي، حيث اعترف كل من الكاتب نيل باتل ومعلق فوكس نيوز تاكر كارلسون، بأن استخدام مكتب عام لتحقيق مكاسب شخصية هو أحد أشكال الفساد.

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وكتبا خلال مقال نُشر في صحيفة ديلي كولر الأمريكية قبل ثلاثة أيام: "لا ينبغي أن يجري دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع رئيس دولة أجنبي ليشجعه على التحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن".

وأكدا خلال المقال أن بعض الجمهوريين حاولوا على مدى الأيام القليلة الماضية، إيجاد طريقة لتبرير هذا التصرف الذي تم الكشف عنه عبر مجموعة ليست قليلة من وسائل الإعلام الأمريكية، لكن لا توجد طريقة لتدوير ذلك كفكرة جيدة.

وعلى الرغم من أنهم أدانوا التحقيق في قضية المساءلة التي بدأت في 24 سبتمبر الماضي، بعد أن دفعت تقارير إعلامية الديمقراطيين في مجلس النواب إلى بدء تحقيق، فإن شخصيات وسائل الإعلام المحافظة توضح أن تصرفات الرئيس لا يمكن تبريرها.

وقالوا بشكل أساسي إن ترامب كان فاسدًا في تعامله مع هذه القضية، وكتب نيل باتل ومعلق فوكس نيوز تاكر كارلسون: "لا ينبغي أن تكون الإجراءات الرسمية لقادتنا تتعلق بالسياسة، هذان الشيئان بحاجة إلى البقاء منفصلين، وبمجرد أن يستغلها أولئك الذين يسيطرون على حكومتنا للمضي قدمًا في تحقيق أهدافهم السياسية، سنصبح مجرد بلد من بلدان العالم الفاسدة".

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وبمعنى آخر، يعترف المحافظون الذين وقفوا إلى جانب ترامب منذ فترة طويلة، بأن استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية ليس بالأمر الجيد، وعلى الرغم من أن كارلسون وباتل يعارضان التحقيق في المساءلة، فإنهما لا يوافقان على ما فعله ترامب على الإطلاق.

ويبدو أن حجتهما هي أن التحقيق الرسمي ليس ضروريا؛ لأن تصرفات ترامب قد لا ترتقي إلى مستوى الجريمة، وأن الناخبين سيقررون مدى سوء تصرفات ترامب في صناديق الاقتراع العام المقبل، قائلين: "الحقائق موجودة للشعب الأمريكي لكي يزنها وهو يتخذ قراره".

ويعترف كارلسون وباتل بأن الرئيس الذي يخلط بين الأعمال الشخصية والوطنية من أجل أغراضه الخاصة يرتكب خطأً جسيمًا، وهو ما يعني أن هناك إمكانية للملاحقة القضائية والمساءلة للتحقيق مع المخالفين ومعاقبتهم في الوظائف العامة.

وبالنظر إلى ما فعله ترامب، الذي يصفه باتل وكارلسون بأنه أمر سيئ، فهو نتيجة طبيعية لأعمال الرئيس، وأراد واضعو دستور الولايات المتحدة منع الفساد الحكومي واستئصاله، وهو ما يدفع بعض وسائل الإعلام الأخرى إلى التشديد على أن الاستقالة هي السبيل الأمثل للقيام بذلك.