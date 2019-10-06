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ترامب بلا مساندة إعلامية في أزمة مكالمة أوكرانيا

افتقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الظهير الإعلامي والمساندة في أزمة مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني، والتي دفعت الكونجرس لفتح تحقيق عاجل
تحرير:محمود نبيل ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
ترامب
ترامب
كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليف إعلامي ثابت تمثل في قناة فوكس نيوز، وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وبينما كان ينتقد ما يصفه بـ"وسائل الإعلام المزيفة" ويتهم الصحفيين بأنهم "أعداء الشعب"، حافظ الرئيس على علاقة عميقة مع الإعلاميين المحافظين في فوكس، لكن حتى بعض أنصاره الأكثر صراحةً يعترفون بأن تعامل ترامب في أزمة أوكرانيا الأخيرة، التي أثارت تحقيقًا شمل بعض مسؤولي البيت الأبيض، شكّل مشكلة كبيرة لترامب وإدارة البيت الأبيض، على حد سواء، خاصة مع ضعف المساندة الإعلامية لترامب.
ترامب الذي اتُّهم بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي ونائب الرئيس السابق ومرشح الرئاسة عام 2020 جو بايدن، كان يعول على ظهير إعلامي قوي يتمثل في فوكس نيوز، إلا أن توقعاته لم تكن على قدر كبير من الصواب. وكشفت آراء بعض المعلقين في فوكس نيوز، عن تغير واضح في موقفهم
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الشرطة-الأمريكية

مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في إطلاق نار بولاية أمريكية

قُتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجراح، اليوم الأحد، إثر إطلاق نار في مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس الأمريكية. وقال توماس توماسيك المتحدث باسن شرطة الولاية في تصريح اليوم، "تلقينا اتصالا بشأن إطلاق نار في موقع الحادث في حدود الثانية والنصف من صباح اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين نقلوا إلى مستشفيات محلية وجميعهم بحالة مستقرة. وأشار إلى أنه لم يتم بعد القبض على مرتكب الحادث، وما زالت المعلومات قليلة بشأن أوصافه سواء كان فردا واحدا أو أكثر أو حتى عددهم.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم عشوائي بأمريكا

قُتل 4 أشخاص، بينما أصيب خامس بجروح خطيرة، بعدما تعرضوا للضرب المبرح بأنبوب معدني على يد أحد المشردين في جنوب مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، وفقا لما أعلنت الشرطة الأمريكية، إذ قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إنها احتجزت شابا يبلغ من العمر 24 عاما، يُشتبه في كونه منفّذ الهجوم، كما تحفّظت على أداة القتل المتسخدمة، وهي أنبوب معدني بطول حوالي 3 أقدام استخدمها المعتدي لضرب ضحايا أثناء نومهم، موضحة أن جميع الضحايا من المشرّدين، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عبر موقعها الإلكتروني.
دونالد ترامب

ترامب يعلق دخول المهاجرين إلى أمريكا بسبب تكاليف الرعاية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إعلانا بشأن تعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة. وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وإنه سيسري ابتداء من يوم 3 من شهر نوفمبر القادم.
ايران والعراق

إيران تهدد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

لا تزال عملية تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد أي تدخلات خارجية أمرا صعب المنال في الولايات المتحدة خلال الوقت الحالي، وتحديدًا في أعقاب دخول أطراف جديدة على خط التهديدات التي تمثل صداعًا في رأس الأجهزة المعلوماتية. تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية بات أمرًا لا يمكن تأخيره أو التغاضي عنه في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن تم الكشف عن محاولات من جانب قراصنة إيرانيين لاختراق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخوض الانتخابات المقبلة خلال عام 2020.
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ترامب (1)

عزل ترامب.. هل يتخلى الجمهوريون عن رئيسهم؟

في الوقت الذي يتجه فيه مجلس النواب الأمريكي إلى طريق يضمن فعليا إدانة الرئيس دونالد ترامب، يرى الجميع أنه من المستبعد تماما أن يقرر مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إقالة ترامب من منصبه، فالاحتمال القوي هو أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب، وعلى أرض الواقع يوجد حاليا 53 جمهوريا في المجلس و47 ديمقراطيا واثنان مستقلان دائمًا يدعمون وجهة نظر الديمقراطيين. ومن أجل إقالة ترامب من منصبه، يجب أن يصوت 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى صوت كل سيناتور ديمقراطي، بالإضافة إلى أصوات 20 آخرين من الجمهوريين.
صحف سعودية

صحف عربية: ترامب يصف دعوات عزله بـ«الانقلاب»

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تداعيات محاولة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأوضاع في اليمن، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الدعوات المطالبة بعزله بأنها "انقلاب"، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه "خلص إلى نتيجة مفادها أن ما يحدث ليس عزلا وإنما انقلاب يهدف إلى سلب قوة الشعب وتصويته وحريته والتعديل الثاني والدين والجيش والجدار الحدودي وحقوقه". وكان الديمقراطيون في مجلس النواب أعلنوا عن التحضير لإجراءات عزل ترامب.
مايك بومبيو

اتهامات لبومبيو بـ«عرقلة» التحقيقات في عزل ترامب

اتهم ثلاثة من زعماء مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية مايك بومبيو بـ"عرقلة" التحقيقات الجارية حول المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن ذلك جاء ردا على خطاب أرسله بومبيو إلى لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس متهما فيه الديمقراطيين بـ"محاولة ترهيب ومضايقة وإساءة معاملة" المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية الذين طُلب منهم التعاون في التحقيق في علاقات ترامب بأوكرانيا الذي يتزامن مع إجراءات عزل محتملة لترامب.
ترامب (1)

ترامب الطرف الأضعف في مواجهة العزل مع الكونجرس

كشفت الأيام القليلة الماضية عن رهان جديد للديمقراطيين في التعامل مع أهدافهم الرئيسية، والتي تكمن في الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، خاصة بعد أن طالب عدد من الأعضاء باستقالته من البيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل بيتو أورورك، طالب بشكل مُعلن باستقالة ترامب، يوم السبت الماضي، وأكد أن أفضل ما يمكن أن يفعله الرئيس ترامب من أجل البلاد هو الاستقالة، وذلك بدلًا من إجبار البلاد على الخضوع لعملية عزل مثيرة للجدل.
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