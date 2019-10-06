السيسي: الحروب الحديثة تصور الدولة كأنها العدو

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر حرب السادس من أكتوبر المجيدة، إن ما حققته القوات المسلحة باقتدار تعبير عن ارادة وشجاعة شعب استمد الصلابة والقوة من التاريخ، مضيفا: "شعب مصر من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماحدث في هذه الحقبة، ومن حقنا أن نوضح كيف كان الاختبار قاسي، وكيف كان الشعب وراء قواتهم المسلحة، خلال العقود الأخيرة تغيرت أساليب الحرب وأصبحت تتمثل في استهداف الروح المعنوية للشعب تصل للمواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال الحديثة".

وتابع السيسي: "حرب تثير الخوف وتدمير الثقة بين المواطنيين ومؤسساتها الوطنية وتصوير الدولة إنها العدو وأن المؤسسات الخارجية هي الحصن، وفي تلك الحرب التى تعتمد على الشائعات يكون الاهتمام والتركيز على وعي وفكر ومعتقدات كل مواطن، وأنا على ثقة كاملة من النصر في تلك الحرب، يقيني أن الشعب المصري العظيم بأغلبيته