مصر تخسر أمام روسيا في مونديال الطائرة

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

منتخب مصر للكرة الطائرة

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب روسيا، بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعت بينهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في خامس جولات بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (25-19) و(25-21) و(25-19) و(25-21)، وبهذه النتيجة تراجع ترتيب منتخب مصر في المسابقة إلى المركز الخامس بجدول الترتيب الذي يتصدره منتخب البرازيل أمام أمريكا وبولندا وروسيا، بعد فوز «السيليساو» في الخمس مباريات محققا العلامة الكاملة.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز في أول جولتين على كل من أستراليا وإيران وتعرض للخسارة في الجولة الثالثة من البرازيل وفي الرابعة من كندا قبل أن يتلقى الخسارة الثالثة في مشواره بالمونديال أمام الدب الروسي، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في الجولة السادسة منتخب إيطاليا يوم الأربعاء المقبل. وتضم بعثة منتخب

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز في أول جولتين على كل من أستراليا وإيران وتعرض للخسارة في الجولة الثالثة من البرازيل وفي الرابعة من كندا قبل أن يتلقى الخسارة الثالثة في مشواره بالمونديال أمام الدب الروسي، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في الجولة السادسة منتخب إيطاليا يوم الأربعاء المقبل.



وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال.



ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر في كأس العالم للطائرة هو احتلاله المركز الثامن خلال مشاركاته في بطولة 1985 التي أقيمت باليابان.