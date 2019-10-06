رياضة

مصر تخسر أمام روسيا في مونديال الطائرة

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة
خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب روسيا، بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعت بينهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في خامس جولات بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (25-19) و(25-21) و(25-19) و(25-21)، وبهذه النتيجة تراجع ترتيب منتخب مصر في المسابقة إلى المركز الخامس بجدول الترتيب الذي يتصدره منتخب البرازيل أمام أمريكا وبولندا وروسيا، بعد فوز «السيليساو» في الخمس مباريات محققا العلامة الكاملة.
وكان المنتخب الوطني حقق الفوز في أول جولتين على كل من أستراليا وإيران وتعرض للخسارة في الجولة الثالثة من البرازيل وفي الرابعة من كندا قبل أن يتلقى الخسارة الثالثة في مشواره بالمونديال أمام الدب الروسي، ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في الجولة السادسة منتخب إيطاليا يوم الأربعاء المقبل. وتضم بعثة منتخب
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مران-المنتخب‎ (4)

نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
جنش (2)

مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تسقط أمام كندا في مونديال اليابان

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام كندا بنتيجة (3-2) اليوم السبت، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوطان الأول والثاني لصالح منتخب كندا، بواقع (27-25، 27-25)، قبل أن يتعادل المنتخب المصري بحسم الشوطين الثالث والرابع لصالحه، بنتيجة (25-16، 25-22)، ولكن كندا حسمت المواجهة بالفوز في الشوط الخامس (15-9). وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري نقطة وحيدة، ليصل إلى 7 نقاط، بينما حصلت كندا على نقطتين، ليرتفع رصيدها إلى 3 نقاط.
منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تهزم إيران في مونديال اليابان

نجح المنتخب المصري لكرة الطائرة في تحقيق الفوز على نظيره منتخب إيران، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في الجولة الثانية بكأس العالم للطائرة، المقامة حاليا في اليابان خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول لصالح إيران (22-25)، ثم عادلت مصر النتيجة بالفوز بالشوط الثاني (26-24)، قبل أن يفوز الفراعنة بالشوطين الثالث والرابع (25-18)، و(26-24)، ويستعد المنتخب المصري للمباراة المقبلة أمام منتخب البرازيل، الجمعة المقبلة، في إطار الجولة الثالثة.
حسام البدرى (2)

اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني للمنتخب غدا

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر غد الخميس بأحد الفنادق، لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر. ويتضمن المؤتمر كلمة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ومراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد.
سيد معوض

محمد بركات وسيد معوض في اتحاد الكرة لهذا السبب

يعقد محمد بركات وطارق مصطفى وسيد معوض، جلسة الآن مع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تمهيدًا للعمل ضمن الجهاز الفني للفراعنة، ويعد محمد بركات مرشحا للعمل بمنصب مدير منتخب مصر، وسيد معوض في منصب مدرب المنتخب الوطني مع حسام البدري المدير الفني. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق، تعيين حسام البدري مديرًا فنيا للمنتخب الوطني، وذلك خلفًا للمقال المكسيكي خافيير أجيري، الذي قاد الفراعنة للخروج المهين من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا.
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