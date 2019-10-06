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افتتاح الدورة الـ39 لمعرض جيتكس بحضور مصري قوي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
معرض جيتكس
معرض جيتكس
افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد حاكم إمارة دبي، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الـ39 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات والذي يقام خلال الفترة من يوم 6 إلى يوم 10 أكتوبر الجاري، في مركز التجارة العالمي بدبي، ويشهد المعرض مشاركة نحو 4 آلاف و800 شركة عارضة من 140 دولة، على مساحة تصل إلى 1.4 مليون قدم مربع، مقسمة إلى 21 قاعة رئيسية تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في 26 قطاعا منها التعليم والصحة، إلى جانب أكثر من 290 ساعة من المحاضرات والندوات.
ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين هذا العام إلى 100 ألف زائر. وتشارك اتصالات مصر ضمن جناح هو الأضخم لمجموعة اتصالات الإماراتية، والذي يضم مجموعة من الابتكارات الحديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتكنولوجيا المالية والجيل الخامس.ولأول مرة تشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية
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