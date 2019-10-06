أفغانستان: مقتل 89 عنصرا من طالبان وإصابة 67 آخرين
٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
طالبان - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها، عن مقتل 89 عنصرا من حركة (طالبان) وإصابة 67 آخرين خلال عملية أمنية؛ لاستعادة السيطرة على قريتي (أبدال) و(تختا كابارك) في مديرية بهارك في إقليم (تخار) شمالي البلاد. وأفادت الوزارة، حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من تطهير مديرية (بهارك) بالكامل من متمردي حركة (طالبان). وأشارت القناة الأفغانية إلى أن الوزارة لم تقدم أي تقارير عن وقوع خسائر في صفوف القوات الحكومية.
وفي يوم الخميس الماضي، أعلنت القوات الأفغانية، مقتل 10 مسلحين من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات في منطقتين تابعتين لإقليم فارياب شمالي البلاد. وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، إن القوات الأفغانية قتلت 4 من عناصر
وفي يوم الخميس الماضي، أعلنت القوات الأفغانية، مقتل 10 مسلحين من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات في منطقتين تابعتين لإقليم فارياب شمالي البلاد. وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، إن القوات الأفغانية قتلت 4 من عناصر طالبان وأصابت 5 آخرين بعد كمين نصبته لمجموعة من مسلحي طالبان في منطقة "خواجا موساهي" بإقليم فارياب.
كما اشتبكت قوات الأمن، مع عناصر طالبان في قرية قزال في حي خواجا سبوزبوش؛ ما أسفر عن مقتل 6 منها وإصابة 7 آخرين، كما أن اثنين من رجال الأمن قتلا خلال الاشتباك.
يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، سقط ما لا يقل عن 50 من عناصر داعش بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية مستمرة شرق أفغانستان. (التفاصيل)