أفغانستان: مقتل 89 عنصرا من طالبان وإصابة 67 آخرين

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

طالبان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها، عن مقتل 89 عنصرا من حركة (طالبان) وإصابة 67 آخرين خلال عملية أمنية؛ لاستعادة السيطرة على قريتي (أبدال) و(تختا كابارك) في مديرية بهارك في إقليم (تخار) شمالي البلاد. وأفادت الوزارة، حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من تطهير مديرية (بهارك) بالكامل من متمردي حركة (طالبان). وأشارت القناة الأفغانية إلى أن الوزارة لم تقدم أي تقارير عن وقوع خسائر في صفوف القوات الحكومية.

وفي يوم الخميس الماضي، أعلنت القوات الأفغانية، مقتل 10 مسلحين من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات في منطقتين تابعتين لإقليم فارياب شمالي البلاد. وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، إن القوات الأفغانية قتلت 4 من عناصر