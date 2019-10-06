رياضة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية في الليجا اليوم

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
برشلونة
برشلونة
تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الكامب نو، ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد إشبيلية في المركز السادس برصيد 13 نقطة أيضًا، وسبق أن تواجه الفريقان في 150 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها البارسا الفوز في 82 مباراة مقابل 36 انتصارا للفريق الأندلسي، وانتهت 32 مواجهة بالتعادل، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 308 أهداف، واهتزت شباكه بـ191 هدفًا.
وتواجه الفريقان على ملعب الكامب نو في 75 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 58 مباراة، مقابل 6 انتصارات فقط لإشبيلية، وانتهت 11 مواجهة بالتعادل. وفي تلك المباريات سجل برشلونة 209 أهداف مقابل 69 هدفًا لإشبيلية، ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد
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مران-المنتخب‎ (4)

نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
جنش (2)

مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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برشلونة‎

برشلونة يحقق فوزًا سهلا على خيتافى

نجح فريق برشلونة فى تحقيق الفوز على نظيره خيتافى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وجونيور فيربو. وشهدت المباراة أول تمريرة مساعدة من حارس مرمى الفريق الكتالونى تير شتجين والتى أدت لهدف برشلونة الأول بتوقيع لويس سواريز، ويعد هذا الفوز الحادى عشر للفريق الكتالونى فى تاريخ مواجهاته على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.
فالفيردي‎

فالفيردي: مواجهة خيتافي صعبة.. وسنبذل جهد كبير

أكد أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أنّ مواجهة فريق خيتافي -المقرر لها غدا السبت- لن تكون سهلة في الدوري الإسباني (اللاليجا)، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ستكون مباراة مماثلة للعام الماضي، صعبة للغاية، خيتافي قوي وصلب ومنضبط، يهاجمون بشكل جيد، ونحن عانينا أمامهم في العام الماضي رغم تحقيق الفوز".. وواصل: "إنهم لا يتركونك تحصل على الكرة، ويحصلون على الكرة كثيرًا، ويذهبون دائمًا إلى المرمى من أجل إحراز هدف، سنواجه منافس كبير".
برشلونة-اتليتك بلباو

بلباو يحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 26 عامًا

لم يتوقع أحد قبل بداية الموسم الجاري، أن يتألق أتلتيك بلباو بشدة ويصل إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فكل الأنظار كانت مسلطة وبشدة على حامل اللقب برشلونة، الذي لم يخسر لقب الليجا منذ موسم 2008- 2009 سوى 3 مرات فقط، لصالح ريال مدريد مرتين في موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، إضافة إلى خسارة اللقب لأتلتيكو مدريد موسم 2013- 2014، كما كانت الأنظار مسلطة على ريال مدريد للخروج من كبوة الموسم الماضي، وسلطت الأضواء على أتلتيكو أيضًا بعد الصفقات المميزة التي أجراها في الميركاتو الصيفي الماضي.
فياريال-ريال مدريد

ريال مدريد يسعى لخطف الصدارة أمام إشبيلية

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، حيث يحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان، قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل إشبيلية الثاني برصيد 10 نقاط، نظيره ريال مدريد الخامس برصيد 8 نقاط في تمام الساعة التاسعة مساءً، وبعد خسارة برشلونة أمس أمام غرناطة وتعادل أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو، بإمكان ريال مدريد القفز إلى صدارة جدول الترتيب في حال تمكن من تحقيق الانتصار اليوم، وتواجه الفريقان في 150 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها الريال الانتصار في 79 لقاءً وخسر 45 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة.
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