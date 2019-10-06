برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية في الليجا اليوم

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

برشلونة

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الكامب نو، ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد إشبيلية في المركز السادس برصيد 13 نقطة أيضًا، وسبق أن تواجه الفريقان في 150 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها البارسا الفوز في 82 مباراة مقابل 36 انتصارا للفريق الأندلسي، وانتهت 32 مواجهة بالتعادل، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 308 أهداف، واهتزت شباكه بـ191 هدفًا.

وتواجه الفريقان على ملعب الكامب نو في 75 مباراة سابقة، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 58 مباراة، مقابل 6 انتصارات فقط لإشبيلية، وانتهت 11 مواجهة بالتعادل. وفي تلك المباريات سجل برشلونة 209 أهداف مقابل 69 هدفًا لإشبيلية، ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد