مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء زلزال في باكستان

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

زلزال - أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين؛ إثر انهيار منزل في مدينة "ميربور" بعد أن ضرب زلزال صباح اليوم الأحد، المدينة الواقعة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير ومناطق مجاورة لها. وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الزلزال الذي ضرب ميربور والمناطق المجاورة لها وقع في تمام الساعة "10:28 صباحا" بالتوقيت المحلي واستمر لثلاث ثواني تقريبًا. وكانت قناة "سماء تي في" الباكستانية قد أفادت بأن الزلزال بلغت شدته 3.8 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق ضحل نسبيا بلغ 15 كيلومترًا؛ وذلك بحسب المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان.

وشهد إقليم "بلوشستان" الباكستاني، سقوط حافلة في قناة لصرف المياه على أحد الطرق السريعة، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 11 آخرين.وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متجهة من منطقة "باسني" إلى مدينة "كراتشي" حيث فقد سائقها السيطرة عليها، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين