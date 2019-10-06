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لا تضربوا هذه الأمثال الضالة المضللة!

د. مجدي العفيفي
بقلم:د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
الأمثال الشعبية - صورة تعبيرية
الأمثال الشعبية - صورة تعبيرية
ما أشد احتياجنا إلى المراجعات لما هو في ظاهره مستقر، وما هو بمستقر في الفكر والذاكرة الجمعية والوجدان، خاصة الشعبي! الدنيا تتغير والعالم كل حين في شأن، والحياة متجددة ولها متطلباتها، فالجمود مرفوض ممقوت بل هو شرك، الحياة حيوية وفكرها الفائز هو الذي يكون فكرا على واقع وليس فكرا على فكر، كم من المسلّمات نحسبها صالحة لكل زمان ومكان وذات عمر طويل! لكن عند التحديق فيها نرى أنها طائشة، مشحونة بالشطط اللا معقول، مسكونة بالشطح السلبي.
أقول ذلك عطفًا على ما جاء في مقالنا، الأسبوع الماضي، عن حقيقة المثل الشائع (اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع) وأن المقصود بكلمة (الجامع) في هذا المثل ليس (المسجد) وإنما هو الرجل العامل (جامع الأموال) الذى كان يمر لتحصيل الضرائب من الناس أيام الحكم العثمانى ومع الأحوال المعيشية المتردية لم يجد المصريون
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تسمم

سموم الإسكندرية تحذر من سمكة الأرنب: موت سريع

باتت أسماك الإسكندرية تمثل مصدر قلق لدى السكندريين ومن بينها والبوري المصنوعة منها الفسيخ والتى أصابت 66 شخصا بتسمم، ما كلف الدولة 3 ملايين و800 ألف جنيه، فيما تدخل سمكة الأرنب والمعروفة باسم "القراض" ضمن الأسماك السامة والمحظور صيدها أو بيعها وعرضها بالأسواق، لاحتوائها على غدد ذات سميات عالية تنتشر بصورة كبيرة أسفل الجلد وتتركز في الكبد والأمعاء والمناسل والخياشيم، فيما حذر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، من تناول هذه السمكة التى تتغذى على الطحالب السامة وربما تؤدي للموت.
اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.
السكة-الحديد

السكة الحديد: وظائف للمهندسين بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، في منشور لها، اليوم الأحد، عن مسابقة جديدة لتعيين 150 مهندسا في تخصصات (ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، مدني، عمارة)، للعمل بمناطق الهيئة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، على أن يتم تقديم الطلبات في الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر 2019، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلا على الهندسة في التخصصات المذكورة، ومقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
جيهان السادات10

جيهان السادات وجمال مبارك يحتفلان بذكرى أكتوبر الـ46

ظهور مفاجئ لجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال إحياء ذكرى مرور 46 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة والتي كانت عام 1973، وذكرى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر، والذي تم اغتياله خلال الاحتفال بذكرى الحرب في عام 1981. واستقبل المحتفلون بذكرى نصر أكتوبر، أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد انور السادات، وجمال مبارك، فور وصولهما لقبر الجندى المجهول، بحفاوة وترحيب. وفور وصولهما هتف المحتفلون رافعين أعلام مصر ولافتات مكتوب عليها عبارات إشادة وصور أنور السادات.
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ميدان-التحرير

الآثار: مسلة رمسيس الثاني لن تؤثر على مترو التحرير

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح له، اليوم السبت، أن مسلة رمسيس الثاني المقرر وضعها بميدان التحرير لا تسبب أي خطر على مترو الانفاق، وذلك بعد الانتهاء من إجراء العديد من الدراسات العلمية اللازمة، مضيفا أنه جاري أعمال ترميم وتجميع المسلة على يد فريق عمل من مرممي وزارة الآثار بالقاهرة، تمهيدا لإقامتها لتزيين ميدان التحرير، وسط سيناريو عرض، وتصميمات جديدة لتجميل الميدان.
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