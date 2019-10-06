لا تضربوا هذه الأمثال الضالة المضللة!

ما أشد احتياجنا إلى المراجعات لما هو في ظاهره مستقر، وما هو بمستقر في الفكر والذاكرة الجمعية والوجدان، خاصة الشعبي! الدنيا تتغير والعالم كل حين في شأن، والحياة متجددة ولها متطلباتها، فالجمود مرفوض ممقوت بل هو شرك، الحياة حيوية وفكرها الفائز هو الذي يكون فكرا على واقع وليس فكرا على فكر، كم من المسلّمات نحسبها صالحة لكل زمان ومكان وذات عمر طويل! لكن عند التحديق فيها نرى أنها طائشة، مشحونة بالشطط اللا معقول، مسكونة بالشطح السلبي.

أقول ذلك عطفًا على ما جاء في مقالنا، الأسبوع الماضي، عن حقيقة المثل الشائع (اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع) وأن المقصود بكلمة (الجامع) في هذا المثل ليس (المسجد) وإنما هو الرجل العامل (جامع الأموال) الذى كان يمر لتحصيل الضرائب من الناس أيام الحكم العثمانى ومع الأحوال المعيشية المتردية لم يجد المصريون

أقول ذلك عطفًا على ما جاء في مقالنا، الأسبوع الماضي، عن حقيقة المثل الشائع (اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع) وأن المقصود بكلمة (الجامع) في هذا المثل ليس (المسجد) وإنما هو الرجل العامل (جامع الأموال) الذى كان يمر لتحصيل الضرائب من الناس أيام الحكم العثمانى ومع الأحوال المعيشية المتردية لم يجد المصريون ما يعطونه لـ(جامع الأموال) فجاء قولهم (اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع) وصار هذا التعبير أو هذه الجملة المكثفة الاحتجاجية مثلا شعبيا، واقترن بمثل آخر يتردد، فمع اقتراب مرور (جامع) الأموال يكون على الجميع تدبير الأموال المفروضة، وقد يحدث أن لا يمر (الجامع) لأى ظرف فجاء قولهم (بركة يا جامع).

في هذه الأثناء أرسل إليَّ صديق باحث، له مع عالم الأمثال الشعبية باع طويل، وكانت له وقفة تستحق التحديق فيها لما تحمله من ضياء باهر على مجموعة من الأمثال الشعبية لا تنسجم مع العقل ولا الدين ولا المعتقد ولا العُرف ولا مع الذائقة العربية العفوية في التلقي. على الرغم من التأكيد مجددا أن المثل الشعبي هو ملخص مكثف لتجربة حياتية، وأكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا، ولا تخلو منه أي ثقافة، وهو عصارة حكمة الشعوب وذاكرتها، بالإضافة إلى إيجاز النص وجمال اللفظ وكثافة المعنى، كما ذكرت آنفا، وبعد قراءتكم هذ الطائفة الضالة والمضللة من الأمثال والتعبيرات السائدة، من حقكم أن ترفضوها وتحذروها وتحذروا الآخرين أيضا، ومن حقكم كذلك أن تقبلوها كما هي:

- (اسم النبى حارسه وضامنه وصاينه)، ذلك أن اسم النبى الكريم، صلى الله عليه وسلم، لا يصون ولا يحفظ ولا يحرس وإنما الحافظ وخير الحافظين هو الله (وربك على كل شيء حفيظ).

- (لا يرحم ولا يخلى رحمة ربنا تنزل)، هذا إفك عظيم فرحمة الله لا يستطيع أحد دفعها، قال الله تعالى: (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها).

- (من علمنى حرفا صرت له عبدا)، إن تقدير العلماء وإن كان واجبا، فإنه لا يصل إلى العبودية لهم ولا لغيرهم، فالعبودية لله الواحد القهار.

- (أنا عبد مأمور)، العبودية والأمر لله فقط، ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.

- (ربنا افتكره)، يعنى ربنا كان ناسيه والآن افتكره! يا لها من حماقة عقلية ووجدانية! ثم أين هذا المثل ذو الخلل العقَدي من قول الله تعالى: (وما كان ربك نسيا) و(لا يضل ربى ولا ينسى)؟!

- (حاجة تقصر العمر )، هذا باطل فالعمر محدود لا يستطيع كائن أن يقصره، قال تعالى: (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون).

- (البقية فى حياتك)، وهذا أيضا خطأ فلن تموت نفس حتى تستوفى أجلها، والصحيح أن نقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون)، وندعو للمتوفى بالمغفرة والرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.

- (العمل عبادة)، المفارقة أن هذا التعبير دائما يستعمله ويسوقه ويروج له من لا يصلى ولا يصوم، ويقول: "أنا أعمل"، وهذا خطأ جسيم فالعمل لا يكون بديلا للعبادة، وإن كان يؤجر العبد على قدر الإخلاص فيه، إلا أنه لا يرقى لمرتبة الصلاة أو العبادة، إنما أي عمل يُلهي عن طاعة الله فهو عبادة للشيطان لا عبادة للرحمن.

- (رزق الهبل على المجانين)، هذا القول يدل على خلل عظيم فى الاعتقاد، فالرزاق هو الله وحده ولا يوجد بشر أو ملك أو إنس أو جن أو حيوان إلا ورزقه على الله تعالى لا على غيره.

- (يعطي الحلق للى بلا ودان)، مثل مثير للاستفزاز، ففيه اعتراض ساذج على أقدار الله وقسمته للرزق بين الخلق.

- (ساعة لقلبك وساعة لربك)، يجيز هذا المثل اقتراف المعاصى والمنكرات والفواحش، وأن الحياة مختلطة بين المعصية والعبادة.

- (الأقارب عقارب)، هذا المثل يؤدى إلى قطيعة الأرحام والعقوق وكراهية الأقارب والأهل، والله أمر بصلة الأرحام ونهى عن قطيعة الأرحام وإن كان القريب وذو الرحم قاطعا مسيئا.

- (أنا وأخي على ابن عمى وأنا وابن عمى على الغريب)، يدعو إلى العصبية الجاهلية، كما أنه من أخطر الأمثال الشعبية هدما للحق والعدل، فأنا حسب شدة قرابة الشخص لا مع الحق، فأنا مع قريبى حتى ولو كان ظالما على الغريب حتى ولو معه الحق، وهو يخالف قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين).

- (إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدى) و(تمسكن حتى تتمكن)، يدلان على الذل والانكسار لغير الله، والواجب على الإنسان أن يطلب حاجته بعزة نفس.

ما رأيكم؟

أما زلتم على عهدكم مع هذه الأمثال والتعبيرات، أم مع المراجعات العقلانية والموضوعية التي تخل بالتوازن الظاهري، وتعصف بالنظام الثابت للأشياء، وإن كان نظاما وهميا؟

شكرا لكل من يصحح خطأً، أو يعدل معتقدا، أو يكشف خللا مجتمعيا، أو يوقظ وعيا، أو يحرض على المراجعات للمسلّمات الكاذبة!