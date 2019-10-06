السيسي في 6 أكتوبر: الوطن يتعرض لأمواج عاتية من الخارج

الرئيس: خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها وصلا إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب ولتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، اليوم الأحد، إن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبلـ، فالسادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، فحرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة، متابعا أن من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث خلال تلك الفترة، فالأمواج العاتية تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصري.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها بمناسبة مرور46 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة: بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم تحتفل مصر اليوم بأحد أعظم وأمجد أيامها، يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل. إن يوم السادس من أكتوبر عام 1973 لا يمثل فقط نصرا عسكريا

وفيما يلي نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها بمناسبة مرور46 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

شعب مصر العظيم تحتفل مصر اليوم بأحد أعظم وأمجد أيامها، يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.

إن يوم السادس من أكتوبر عام 1973 لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب استمد من تاريخه العريق صلابة وقوة لا تقهر.

إن من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث في تلك الفترة، من حقهم علينا، نحن من عاصرنا تلك الأيام أن نوضح بجلاء كيف كان الاختبار قاسيا وكيف استطاع المصريون تجاوزه بنجاح، كيف تكاتف الشعب كله وراء قواته المسلحة، ليصبح الشعب بأكمله جيشا لتخرج هذه الملحمة نصرا يرد الاعتبار ويفتح الأبواب أمام استعادة الأرض وتحقيق السلام معا.

شعب مصر العظيم إن قدر هذا الوطن أن يتعرض إلى أمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصري العظيم، الذي يربطه بأرضه رباط وثيق، ويربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد بالحفاظ على الأرض وحماية الشعب وصون الكرامة الوطنية.

وخلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها وصلا إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، ولتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، حرب تستهدف إثارة الشك والحيرة، وبث الخوف والإرهاب، تستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية بتصوير الدولة بأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كانها هي الحصن والملاذ.

وفي تلك الحرب، التي تعتمد على الخداع والأكاذيب والشائعات، يكون النصر فيها معقودا على وعي كل مواطن، وعلى مفاهيمه وأفكاره ومعتقداته، ولذلك، فإنني على ثقة كاملة من النصر في تلك الحرب، ليقيني التام بأن الشعب المصري بأغلبيته الكاسحة، يدرك بقلبه السليم الصدق من الافتراء، وأن هذا الشعب الأصيل سئم من الخداع والمخادعين، ومن كثرة الافتراء على وطنه بالباطل.

إن الشعب المصري، الذي حقق عام 1973 ما ظنه الجميع مستحيلا، والذي حافظ على السلام في منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة بعدها، وتحمل في سبيل ذلك سيلا لم ينقطع من الهجوم والتشكيك، لقادر بإذن الله على مواصلة انتصاراته، والحفاظ على وطنه وحماية دولته ومؤسساتها يقينا منه بأنها مؤسسات وطنية مخلصة، تعمل من أجل حماية أمنه، وصون استقراره، وتعظيم إنجازاته.

شعب مصر العظيم، في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، نتقدم بتحية احترام وتقدير إلى روح البطل الشهيد محمد أنور السادات، الرجل الذي تحمل مسئولية تنوء بحملها الجبال، فكان على قدر ثقة مصر وشعبها فيه، قائدا وطنيا ذا عبقرية استراتيجية، وضع مصلحة بلده وشعبه فوق أي اعتبار آخر، وبلغ بها بر الأمان والسلام.

وتحية إجلال واعتزاز، نتقدم بها لشهداء وأبطال القوات المسلحة، أبناء الشعب المصري البواسل الذين ضحوا بدمائهم لتروي تراب سيناء المقدس، نقول لأرواحهم الخالدة في هذا اليوم:

إن أبناءكم وأحفادكم لعاقدون العزم على مواصلة مسيرتكم وعلى الحفاظ على ما تركتموه لنا من وطن حر، تحت السيادة الوطنية لا يقبل المهانة ولا الخضوع، لا تخدعه الأكاذيب ولا تهزمه الحرب النفسية، وإن مصر ستظل أبدا بإذن الله وطنا منصورا مرفوع الراية وشاهدا على انكسارات أعدائه وخيبة أملهم مهما تعددت أشكال الحرب وتغيرت أساليبها.

حفظ الله مصر وشعبها العظيم

وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.