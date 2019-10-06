مدرب ليستر سيتي يعلق على إصابة محمد صلاح

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

محمد صلاح

علق بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، على الإصابة القوية التي تعرض لها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس السبت على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وخرج صلاح من أرض الملعب في الدقيقة 89، بعد تدخل عنيف من قبل لاعب ليستر حمزة تشودري، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، قبل أن يحسم جيمس ميلنر النقاط الثلاث للريدز في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء، ليواصل ليفربول انطلاقته القوية للموسم.

وقال مدرب ليستر سيتي في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "لا أعتقد أن اللعبة شهدت تحديا سيئا، صلاح حاول الدخول فى العمق بسرعة عالية في نفس لحظة عودة تشودري". وأضاف رودجرز: "حاولت مشاهدة اللعبة بشكل أوضح، إلا أن الكاميرا كانت بعيدة للغاية، ولكن يبدو أن الإصابة كانت أسوأ مما ظهرت عليه، تشودري شخص أمين،

وقال مدرب ليستر سيتي في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "لا أعتقد أن اللعبة شهدت تحديا سيئا، صلاح حاول الدخول فى العمق بسرعة عالية في نفس لحظة عودة تشودري".



وأضاف رودجرز: "حاولت مشاهدة اللعبة بشكل أوضح، إلا أن الكاميرا كانت بعيدة للغاية، ولكن يبدو أن الإصابة كانت أسوأ مما ظهرت عليه، تشودري شخص أمين، لقد تحدى صلاح للحصول على الكرة، ولا أعتقد أنه كان يهدف لإصابته".



يذكر أنه بالانتصار الذي حققه ليفربول أمس، يتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، وبفارق 8 نقاط كاملة عن حامل اللقب وصاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، الذي يستعد لاستقبال وولفر هامبتون اليوم الأحد.