رياضة

مدرب ليستر سيتي يعلق على إصابة محمد صلاح

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علق بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، على الإصابة القوية التي تعرض لها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس السبت على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وخرج صلاح من أرض الملعب في الدقيقة 89، بعد تدخل عنيف من قبل لاعب ليستر حمزة تشودري، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، قبل أن يحسم جيمس ميلنر النقاط الثلاث للريدز في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء، ليواصل ليفربول انطلاقته القوية للموسم.
وقال مدرب ليستر سيتي في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "لا أعتقد أن اللعبة شهدت تحديا سيئا، صلاح حاول الدخول فى العمق بسرعة عالية في نفس لحظة عودة تشودري". وأضاف رودجرز: "حاولت مشاهدة اللعبة بشكل أوضح، إلا أن الكاميرا كانت بعيدة للغاية، ولكن يبدو أن الإصابة كانت أسوأ مما ظهرت عليه، تشودري شخص أمين،
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مران-المنتخب‎ (4)

نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
جنش (2)

مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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فاينالدوم - ليفربول - شيفيلد يونايتد

العلامة الكاملة هدف ليفربول أمام ليستر اليوم

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره ليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الأنفيلد، ويحتل الليفر صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، بينما يوجد ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق الريدز خلالها 13 انتصارا مقابل 7 انتصارات للثعالب، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل، وسجل ليفربول في تلك المباريات 38 هدفًا مقابل 27 هدفًا لليستر سيتي.
فيرمينو

فيرمينو يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة جديدة

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الشهر، في الفريق بعد المستوى الذي قدمه خلال شهر سبتمبر، حيث صنع هدفين خلال مباراة نيوكاسل، وسجل هدفًا في شباك تشيلسي، وتحدث اللاعب عقب حصوله على الجائزة، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا: "قدمنا شهر رائع، لعبنا بشكل جيد خلال المباريات، سعيد بالتطور الذي حققته داخل هذا النادي، هدفي الاستمرار والمساهمة مع الفريق بالأهداف.. الفريق ينتقل من مرحلة جيدة إلى مرحلة أفضل، نحن نحافظ على تركيزنا، سنرى كيف تمضي الأمور أكثر من ذلك".
ليفربول‎ (1)

ليفربول يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة أمام نيوكاسل

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، نظيره نيوكاسل الـ14 برصيد 4 نقاط، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، ويعول الريدز في مباراة اليوم على خدمات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي تمكن من هز شباك نيوكاسل في آخر 3 مباريات في الدوري، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل مانشستر يونايتد الثامن برصيد 5 نقاط، نظيره ليستر سيتي الثالث برصيد 8 نقاط، على ملعب الأولد ترافورد في تمام الساعة 4:00 عصرًا.
مانشستر سيتي‎

تقنية الفيديو سقطت في 4 أخطاء بالبريميرليج

قال مايك رايلي رئيس رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا، إن اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد لم يمنع من اتخاذ أربعة قرارات خاطئة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وأضاف رايلي، الذي يرأس الرابطة التي تشرف على تطبيق تقنية حكم الفيديو في إنجلترا، أن التقنية مثلت "قيمة مضافة للرياضة"، لكنه استطرد قائلا إن هناك وقائع كان يجب فيها على الحكم التراجع عن قراره، وتابع: "إذا ما نظرت في مباريات الجولات الأربع التي أقيمت، تم فحص 227 واقعة، ومن بين تلك الوقائع تم تغيير ستة قرارات. نعتقد أنه كان يجب تغيير 10 قرارات في المجمل".
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