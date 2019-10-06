الشرطة تداهم أوكار الكيف والسلاح في الجيزة

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

سلاح ومخدرات

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 53 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (1950 جرام حشيش- 5484 قرصا مخدرا- 338 جرام هيروين- 185

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 53 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (1950 جرام حشيش- 5484 قرصا مخدرا- 338 جرام هيروين- 185 جرام شادو- 300 جرام إستروكس- 2250 جراما من مسحوق البودرة).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 17 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 12 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" و3 طبنجات وبندقية آلية وبندقية خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم و56 طلقة مختلفة الأعيرة.



