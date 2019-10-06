سولسكاير يعد بمصالحة الجماهير أمام نيوكاسل

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

أولي جونار سولسكاير

أشار النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن الفوز على نيوكاسل اليوم الأحد في المواجهة التي ستقام على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، من شأنه أن يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل بداية فترة التوقف الدولية، وذلك في ظل النتائج الباهتة التي يقدمها الشياطين الحمر هذا الموسم، بعدما فشل اليونايتد في تحقيق أي انتصار في 10 مباريات خاضها خارج ميدانه هذا الموسم في جميع المسابقات، إلى جانب احتلال الفريق المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي.

وقال سولسكاير لشبكة "سكاي سبورتس": "بالنسبة لنا فإن تحقيق نتيجة (أمام نيوكاسل) سيكون ضروريا، أعتقد هذا سيساعد على تغيير الأجواء، وسيكون بوسع اللاعبين الذهاب إلى فترة التوقف في حالة جيدة. بكل تأكيد، لا يستمتع المرء بعدم تحقيق الانتصارات". وواصل المدرب النرويجي: "بذل المرء كل جهد ممكن في منصبه، وإذا