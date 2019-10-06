رياضة

سولسكاير يعد بمصالحة الجماهير أمام نيوكاسل

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
أولي جونار سولسكاير
أولي جونار سولسكاير
أشار النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن الفوز على نيوكاسل اليوم الأحد في المواجهة التي ستقام على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، من شأنه أن يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل بداية فترة التوقف الدولية، وذلك في ظل النتائج الباهتة التي يقدمها الشياطين الحمر هذا الموسم، بعدما فشل اليونايتد في تحقيق أي انتصار في 10 مباريات خاضها خارج ميدانه هذا الموسم في جميع المسابقات، إلى جانب احتلال الفريق المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي.
وقال سولسكاير لشبكة "سكاي سبورتس": "بالنسبة لنا فإن تحقيق نتيجة (أمام نيوكاسل) سيكون ضروريا، أعتقد هذا سيساعد على تغيير الأجواء، وسيكون بوسع اللاعبين الذهاب إلى فترة التوقف في حالة جيدة. بكل تأكيد، لا يستمتع المرء بعدم تحقيق الانتصارات". وواصل المدرب النرويجي: "بذل المرء كل جهد ممكن في منصبه، وإذا
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مران-المنتخب‎ (4)

نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
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مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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بول بوجبا

الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.
مارسيال - لينجارد ‎

لينجارد ينضم لقائمة المصابين في مانشستر يونايتد

أشار النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى إمكانية غياب لاعب الفريق خيسي لينجارد عن مباراة نيوكاسل يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تعرض لها في تعادل الشياطين الحمر أمس أمام ألكمار الهولندي سلبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما بديلا في مواجهة أمس الخميس قبل أن يخرج في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ورغم أن سولسكاير أكد أن الإصابة ليست خطيرة، فإن لينجارد ربما لن يعود قبل مواجهة ليفربول في الدوري.
مانشستر يونايتد

التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020. دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
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سولسكاير يكشف آخر تطورات إصابة بوجبا ومارسيال

يأمل النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في عودة المصابين قبل مواجهة وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. ويغيب الفرنسي بول بوجبا، ومواطنه أنتوني مارسيال والإنجليزي لوك شاو، عن مواجهة الهامرز المقرر خوضها الأحد المقبل، ويأمل سولسكاير في استعادة خدمات دانييل جيمس من إصابة الكاحل التي تسببت في غيابه عن الفوز على أستانا الكازاخي في أولى مواجهات الدوري الأوروبي، خصوصًا أن جيمس الوافد الجديد للشياطين الحمر تألق وسجل 3 أهداف بقميص الفريق الجديد ليحجز مقعدا أساسيا في خطط النرويجي.
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