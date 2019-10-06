توخيل يزيد من الشكوك حول إصابة مبابي

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

كيليان مبابي

شكك توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، في قدرة نجم الفريق كيليان مبابي على اللحاق بمعسكر المنتخب الفرنسي في فترة التوقف الدولية المقبلة؛ وذلك بسبب معاناته من إصابة عضلية. وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان": "لا أعرف مدى إمكانية انضمام مبابي لمعسكر المنتخب، يجب أن أسأل المدير الرياضي ليوناردو (ماذا سنفعل؟)، ويجب أن يخضع كيليان للعلاج لعدة أيام، لكن يجب أيضًا الاستفسار عن الاتفاق بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وإدارة باريس سان جيرمان".

وتجددت إصابة مبابي العضلية في الفخذ اليسرى، والتي أبعدته 5 أسابيع عن الملاعب، قبل أن يشارك بديلًا في مباراتي بوردو وجالطة سراي التركي الأسبوع الماضي. وترحل فرنسا لمواجهة أيسلندا يوم 11 أكتوبر الجاري قبل أن تستقبل تركيا يوم 14 من نفس الشهر، وذلك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020. وتحتل



وتجددت إصابة مبابي العضلية في الفخذ اليسرى، والتي أبعدته 5 أسابيع عن الملاعب، قبل أن يشارك بديلًا في مباراتي بوردو وجالطة سراي التركي الأسبوع الماضي.



وترحل فرنسا لمواجهة أيسلندا يوم 11 أكتوبر الجاري قبل أن تستقبل تركيا يوم 14 من نفس الشهر، وذلك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.



وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة الثامنة من التصفيات برصيد 15 نقطة، مناصفةً مع تركيا متصدرة المجموعة، إلا أن فارق المواجهات المباشرة يصب في مصلحة تركيا.



وتحتل أيسلندا المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ومن ثم تمثل المباراتان المقبلتان أهمية كبيرة لأبطال العالم، في مشوار التأهل إلى منافسات اليوم المقبل.