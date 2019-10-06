رياضة

توخيل يزيد من الشكوك حول إصابة مبابي

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
شكك توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، في قدرة نجم الفريق كيليان مبابي على اللحاق بمعسكر المنتخب الفرنسي في فترة التوقف الدولية المقبلة؛ وذلك بسبب معاناته من إصابة عضلية. وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان": "لا أعرف مدى إمكانية انضمام مبابي لمعسكر المنتخب، يجب أن أسأل المدير الرياضي ليوناردو (ماذا سنفعل؟)، ويجب أن يخضع كيليان للعلاج لعدة أيام، لكن يجب أيضًا الاستفسار عن الاتفاق بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وإدارة باريس سان جيرمان".
وتجددت إصابة مبابي العضلية في الفخذ اليسرى، والتي أبعدته 5 أسابيع عن الملاعب، قبل أن يشارك بديلًا في مباراتي بوردو وجالطة سراي التركي الأسبوع الماضي. وترحل فرنسا لمواجهة أيسلندا يوم 11 أكتوبر الجاري قبل أن تستقبل تركيا يوم 14 من نفس الشهر، وذلك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020. وتحتل
اقرأ المزيد
مران-المنتخب‎ (4)

نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
جنش (2)

مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
اقرأ المزيد من الأخبار
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

سان جيرمان يسعى لدك حصون بوردو متسلحًا بنيمار

يريد باريس سان جيرمان حامل اللقب أن يضع خلفه خسارة نادرة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا، اليوم السبت، على بوردو في المرحلة الثامنة، إذ قد يعود إلى صفوفه هدافه الشاب كيليان مبابي. وخسر فريق المدرب الألماني توماس توخل أمام رينس 0-2 واضعا حدا لسلسلة من 22 مباراة دون هزيمة على ملعبه بارك دي برانس، كما كانت المرة الأولى في 44 مباراة يفشل فيها سان جيرمان في التسجيل، وهي أطول سلسلة في تاريخ الدوري. ورغم خسارته بقي سان جيرمان متصدرا بفارق الأهداف عن مفاجأة الدوري أنجيه، ويعول سان جيرمان مجددا على البرازيلي نيمار، نجمه العائد من الإصابة.
نيمار‎

نيمار سعيد ببدايته القوية مع باريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان أمس، فوزًا ثمينًا في انتصار باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، وتحدث النجم البرازيلي عن تلك المباراة في تصريحات لموقع باريس سان جيرمان الرسمي قائلًا: "كانت مباراة معقدة، ليون فريق مميز يجيد الخطط الدفاعية، وخطير هجوميا، ونحن قدمنا أداءً متوازنا يكاد يكون مثاليا. الأهداف تمنحني دائما ثقة أكبر، أنا سعيد للغاية ببدء الموسم بإحراز هدفين مهمين للفريق"، ويأتي ذلك بعدما سجل نيمار هدف الفوز القاتل أمام ستراسبورج قبلها.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

توخيل يتسلح بإيكاردى فى مواجهة ريال مدريد

أعلن توماس توخيل الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء أمام فريق ريال مدريد، والتى من المقرر إقامتها فى تمام التساعة مساءً على ملعب حديقة الأمراء فى منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتى تضم كلا من كلوب بروج وجلاطة سراى . وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي .
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

تعرف على التشكيل المتوقع لسان جيرمان أمام الريال

يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وحقق الريال الانتصار 4 مرات في آخر 8 مواجهات بينهما، ومن بينها آخر 3 لقاءات مقابل انتصارين لسان جيرمان، وسجل ريال مدريد في تلك المباريات 11 هدفًا مقابل 9 أهداف للفريق الفرنسي، وتواجه الفريقان 4 مرات على ملعب حديقة الأمراء، تبادل خلالها كل فريق الانتصار على الآخر، وانتهت مباراتان بالتعادل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]