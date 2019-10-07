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هل تسبب الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات السرطان؟

الذين يتبعون تلك الأنظمة يستبدلون بالمكرونة شرائح الكوسة، وبالأرز القرنبيط، وبالخبز أوراق الخس، حيث تقيد الكربوهيدرات بشكل كبير لتصل كميتها إلى 130 جم يوميا وهذا قليل جدا
تحرير:فيروز ياسر ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
أنظمة منخفضة الكربوهيدرات
أنظمة منخفضة الكربوهيدرات
تعددت الحميات الغذائية وأصبح الأشخاص يحتارون في اختيار إحداها من أجل فقدان الوزن واتباع نظام غذائي، وهناك أنظمة منخفضة الكربوهيدرات تتمثل في حمية أتكينز، ورجيم دوكان، إلى جانب حمية الشاطئ الجنوبي، والكيتو، فجميعها تعتمد على الحصول على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والمزيد من الدهون الصحية. بعض الأشخاص يدعون أن هذه الأساليب تساعد في التخلص من الوزن بسرعة، والسيطرة على نسبة السكر في الدم، والتغلب على مرض السكري من النوع 2، وحتى محاربة السرطان عن طريق تجنب تناول الكربوهيدرات.
والأشخاص الذين يتبعون تلك الأنظمة يستبدلون بالمكرونة شرائح الكوسة، وبالأرز القرنبيط، وبالخبز أوراق الخس، حيث تقيد الكربوهيدرات بشكل كبير لتصل كميتها إلى 130 جم يوميا، وهذا قليل جدا. الهدف من التخلي عن الكربوهيدرات هو تجريد السعرات الحرارية المهمة من نظامك الغذائي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي
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المخبوزات والعصائر.. أطعمة تجنب تناولها بشكل يومي

في كل يوم نبحث عن الأطعمة المفيدة، التي تمدنا بالعناصر الغذائية المهمة التي نحتاج إليها؛ على سبيل المثال، يوصى دائما بتناول الخضراوات الورقية والفواكه، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات، وننسى أن هناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها، حتى نحمي أنفسنا من الأمراض، والزيادة غير الصحية في الوزن؛ على سبيل المثال، يجب تجنب تناول الأملاح، حتى لا تسبب آلاما في القدمين، ومن المحتمل أن ينتج عنها تكوّن حصوات، كما أن الإفراط في الفواكه المجففة يؤدي إلى زيادة الوزن، نقلًا عن "times of india".
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3 خرافات غذائية تؤدي إلى زيادة دهون البطن

حياتنا سريعة، لا يوجد وقت للتفكير في الطعام الذي نتناوله، نعود من العمل في ساعة متاخرة، وبعد ذلك نخلد للنوم، لنستعد لليوم التالي، وفي نفس الوقت، نرغب في اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتنا من جانب، ومن جانب آخر، نحصل على جسم مثالي كما نود، ولكن نقوم ببعض الأخطاء التي تؤدي إلى تراكم الدهون بشكل كبير في منطقة البطن، على سبيل المثال نعتقد إن تناول أطعمة غذائية تحتوي على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، يساعد على فقدان سريع للوزن، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
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من أجل بيئتك وصحتك| استبدل الأطعمة النباتية باللحوم

انتشرت في الآونة الأخيرة دراسات عديدة تكشف عن أهمية اتباع النظام النباتي وتقليل كميات اللحوم التي يتناولها الأشخاص، ولكن كان التساؤل الأكثر أهمية عن كيفية مساعدة الجميع على تناول كميات أقل من اللحوم، ولأن استبدال الخضراوات باللحوم معادلة صعبة، فإن دراسة حديثة تكشف عن حل سهل نسبيا لتوفير مزيد من الخيارات النباتية. وجدت الدراسة أن مجرد زيادة توافر الأطعمة النباتية تقلل بشكل كبير من نسبة مبيعات الوجبات الغنية باللحوم دون الإضرار بمبيعات الأغذية الإجمالية، وذلك حسبما ذكر موقع Health line.
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