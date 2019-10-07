هل تسبب الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات السرطان؟

الذين يتبعون تلك الأنظمة يستبدلون بالمكرونة شرائح الكوسة، وبالأرز القرنبيط، وبالخبز أوراق الخس، حيث تقيد الكربوهيدرات بشكل كبير لتصل كميتها إلى 130 جم يوميا وهذا قليل جدا

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أنظمة منخفضة الكربوهيدرات

تعددت الحميات الغذائية وأصبح الأشخاص يحتارون في اختيار إحداها من أجل فقدان الوزن واتباع نظام غذائي، وهناك أنظمة منخفضة الكربوهيدرات تتمثل في حمية أتكينز، ورجيم دوكان، إلى جانب حمية الشاطئ الجنوبي، والكيتو، فجميعها تعتمد على الحصول على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والمزيد من الدهون الصحية. بعض الأشخاص يدعون أن هذه الأساليب تساعد في التخلص من الوزن بسرعة، والسيطرة على نسبة السكر في الدم، والتغلب على مرض السكري من النوع 2، وحتى محاربة السرطان عن طريق تجنب تناول الكربوهيدرات.

والأشخاص الذين يتبعون تلك الأنظمة يستبدلون بالمكرونة شرائح الكوسة، وبالأرز القرنبيط، وبالخبز أوراق الخس، حيث تقيد الكربوهيدرات بشكل كبير لتصل كميتها إلى 130 جم يوميا، وهذا قليل جدا. الهدف من التخلي عن الكربوهيدرات هو تجريد السعرات الحرارية المهمة من نظامك الغذائي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي