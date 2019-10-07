هل تسبب الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات السرطان؟

الذين يتبعون تلك الأنظمة يستبدلون بالمكرونة شرائح الكوسة، وبالأرز القرنبيط، وبالخبز أوراق الخس، حيث تقيد الكربوهيدرات بشكل كبير لتصل كميتها إلى 130 جم يوميا وهذا قليل جدا
تعددت الحميات الغذائية وأصبح الأشخاص يحتارون في اختيار إحداها من أجل فقدان الوزن واتباع نظام غذائي، وهناك أنظمة منخفضة الكربوهيدرات تتمثل في حمية أتكينز، ورجيم دوكان، إلى جانب حمية الشاطئ الجنوبي، والكيتو، فجميعها تعتمد على الحصول على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والمزيد من الدهون الصحية.
بعض الأشخاص يدعون أن هذه الأساليب تساعد في التخلص من الوزن بسرعة، والسيطرة على نسبة السكر في الدم، والتغلب على مرض السكري من النوع 2، وحتى محاربة السرطان عن طريق تجنب تناول الكربوهيدرات.
والأشخاص الذين يتبعون تلك الأنظمة يستبدلون بالمكرونة شرائح الكوسة، وبالأرز القرنبيط، وبالخبز أوراق الخس، حيث تقيد الكربوهيدرات بشكل كبير لتصل كميتها إلى 130 جم يوميا، وهذا قليل جدا.
الهدف من التخلي عن الكربوهيدرات هو تجريد السعرات الحرارية المهمة من نظامك الغذائي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي
والأشخاص الذين يتبعون تلك الأنظمة يستبدلون بالمكرونة شرائح الكوسة، وبالأرز القرنبيط، وبالخبز أوراق الخس، حيث تقيد الكربوهيدرات بشكل كبير لتصل كميتها إلى 130 جم يوميا، وهذا قليل جدا.
الهدف من التخلي عن الكربوهيدرات هو تجريد السعرات الحرارية المهمة من نظامك الغذائي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
على الرغم من أن تلك الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات فعالة في فقدان الوزن، فإنها تحمل جانبا سلبيا عند اتباعها على المدى الطويل، حيث وجدت مراجعة للبيانات التي نُشرت في المجلة الأوروبية للقلب، فرصة كبيرة لربط هذه الوجبات بزيادة خطر الوفاة بأشكال السرطان المختلفة.
شملت الدراسة نصف مليون مشارك خلال فترة امتدت إلى 16 عامًا، وأظهرت النتائج أن أولئك الذين يتناولون قليلا من الكربوهيدرات كانوا أكثر عرضة للموت بنسبة 32%، ثم تم تأكيد هذه النتائج من خلال الجمع بين نتائج 7 دراسات أخرى، حيث كشف إخصائيو التغذية أن متبعي الحميات منخفضة الكربوهيدرات كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 8% بسبب السرطان.
كما قال ماسيج باناخ، المؤلف الرئيسي للدراسة: "يجب تجنب هذه الوجبات الغذائية، وعلى الرغم من أنها مفيدة على المدى القصير من أجل فقدان الوزن وخفض ضغط الدم وتحسين السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم، فإن دراستنا تشير إلى أنها ترتبط بزيادة خطر الوفاة لأي سبب على المدى الطويل".
السبب الرئيسي لمخاطر الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات هو أنها كثيرا ما تفتقر إلى الألياف التي تأتي من الخبز والحبوب والعديد من الفواكه والخضراوات.
وخلال دراسات سابقة، ثبت أن الألياف لها تأثير وقائي ضد سرطان الأمعاء على وجه التحديد؛ ولهذا عند تناول 3 أجزاء من الأطعمة الغنية بالألياف يوميا -من العصيدة والفواكه والخضراوات إلى شريحة من الخبز أو حفنة من المكسرات- يمكن أن يقلل ذلك من المخاطر بنسبة 20%.
الألياف واقية للغاية، حيث تزيد من ضخامة النفايات وتقلل مقدار الوقت الذي تستغرقه النفايات للتنقل خلال الجهاز الهضمي، ما يعني أن السموم تقضي وقتا أقل في الأمعاء، كما أنها توفر الوقود للبكتيريا الجيدة، ومن ثم تعمل على إنتاج حمض دهني يسمى "الزبدة"، يحمي الخلايا في الأمعاء ويجعل الأورام لا تتطور.
يقول الدكتور إيان جونسون، زميل فخري: "بناءً على الأدلة، فإن تناول نظام غذائي منخفض في الألياف على مدى فترة طويلة من الزمن قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم".
منع السكريات لن يشفي من السرطان
يُقال إن السكر مغذٍّ للسرطان، وعند منعه فإنه يقلل من خطر الإصابة بالمرض الخبيث، حيث تشير الأسطورة إلى أن الخلايا السرطانية تحتاج إلى الكثير من الجلوكوز -وهو الوقود الذي يشغل جميع خلايا الجسم- لتتطور، وبالتالي فإن قطعه سوف يجوّع السرطان حرفيا ويمنعه من النمو.
ربما يبدو ذلك مقنعًا، إلا أنه ليس صحيحًا، فتوضح كاتي باتريك، خبيرة التغذية، أن جميع خلايانا السليمة تحتاج إلى الجلوكوز أيضًا، ولا توجد وسيلة لإخبار أجسامنا بالسماح للخلايا السليمة بالجلوكوز الذي تحتاج إليه، ولكن لا تعطيه للخلايا السرطانية.
كما يضيف الباحثون أن اتباع أنظمة غذائية مقيدة بشدة تحتوي على كميات منخفضة جدا من الكربوهيدرات يمكن أن يضر بالصحة على المدى الطويل عن طريق التخلص من الأطعمة التي تعد مصادر جيدة للألياف والفيتامينات، وهذا مهم لمرضى السرطان؛ لأن تلك الأنظمة تؤدي إلى فقدان الوزن لكنها تضع الجسم تحت ضغط كبير.