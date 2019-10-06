سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعي بـ«غرب قنا»

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم الأحد، بأنه جار تنفيذ 136 عمارة بإجمالي 3 آلاف و264 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة غرب قنا، ومن المقرر الانتهاء في 30 يونيو المقبل، من تنفيذ 40 عمارة بإجمالي 960 وحدة، بالإضافة إلى 30عمارة، بإجمالي 720 وحدة بمشروع "سكن مصر". وقال المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة المشرف على مدينة غرب قنا: "مساحة المدينة 8971 فدانا، وتبعد حوالى 5 كيلو مترات عن مدينة قنا الأم".
وأضاف رضوان، أن المدينة تقع على طريق "قنا - القاهرة" الصحراوي الغربي، وطريق "قنا - الأقصر" الصحراوي، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى للمدينة 1400 فدان، وجار بها أعمال البنية الاساسية، من مأخذ وخط ناقل ومحطة مياه، وشبكات صرف وري ومياه وطرق، بتكلفة 1.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى 272 مليونا لشبكة كهرباء 430 فدانا
اقرأ المزيد
تسمم

سموم الإسكندرية تحذر من سمكة الأرنب: موت سريع

باتت أسماك الإسكندرية تمثل مصدر قلق لدى السكندريين ومن بينها والبوري المصنوعة منها الفسيخ والتى أصابت 66 شخصا بتسمم، ما كلف الدولة 3 ملايين و800 ألف جنيه، فيما تدخل سمكة الأرنب والمعروفة باسم "القراض" ضمن الأسماك السامة والمحظور صيدها أو بيعها وعرضها بالأسواق، لاحتوائها على غدد ذات سميات عالية تنتشر بصورة كبيرة أسفل الجلد وتتركز في الكبد والأمعاء والمناسل والخياشيم، فيما حذر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، من تناول هذه السمكة التى تتغذى على الطحالب السامة وربما تؤدي للموت.
اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.
السكة-الحديد

السكة الحديد: وظائف للمهندسين بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، في منشور لها، اليوم الأحد، عن مسابقة جديدة لتعيين 150 مهندسا في تخصصات (ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، مدني، عمارة)، للعمل بمناطق الهيئة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، على أن يتم تقديم الطلبات في الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر 2019، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلا على الهندسة في التخصصات المذكورة، ومقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
جيهان السادات10

جيهان السادات وجمال مبارك يحتفلان بذكرى أكتوبر الـ46

ظهور مفاجئ لجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال إحياء ذكرى مرور 46 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة والتي كانت عام 1973، وذكرى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر، والذي تم اغتياله خلال الاحتفال بذكرى الحرب في عام 1981. واستقبل المحتفلون بذكرى نصر أكتوبر، أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد انور السادات، وجمال مبارك، فور وصولهما لقبر الجندى المجهول، بحفاوة وترحيب. وفور وصولهما هتف المحتفلون رافعين أعلام مصر ولافتات مكتوب عليها عبارات إشادة وصور أنور السادات.
اقرأ المزيد من الأخبار
عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر، سكن مصر، جنة) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

وزير الإسكان: يجب سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة

شدد وزير الإسكان الومرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اليوم الإثنين، على ضرورة تقييم أداء شركات المقاولات، في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وإرسال تلك التقييمات للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة في أي مشروعات مستقبلية، مطالبا بأن تكون هناك طرقا مختلفة في التعاقد مستقبلا مع المقاولين لتنفيذ الأعمال المختلفة، من أجل الإسراع بوتيرة العمل وبمعدلات التنفيذ، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان.
الاسكان-الاجتماعى (1)

تنفيذ 1632 وحدة إسكان اجتماعي بأخميم الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1632 وحدة سكنية (68 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعس بمدينة أخميم الجديدة، إذ بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%. وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمدينة أخميم الجديدة، قال حسام فتحي رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه جارٍ تنفيذ وحدتين صحيتين، مدرسة للتعليم الأساسي، سوق تجارية، مبنى شرطة وإطفاء، ملعبين ثلاثي وخماسي، مبني تجاري إداري لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي (63 عمارة) بمنطقة 55 فدانا شمال المدينة، وتنفيذ بوابة للمدخل الشمالي الغربي.
مشروع-سكن-مصر

تنفيذ 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي وسكن مصر بأكتوبر

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة، موجها بتقسيم المنطقة الصناعية (المرحلة العاجلة) بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى مناطق للمصانع والصناعات الكبيرة، ومناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة تصميم الطرق والمرافق بكل منطقة بما يتلاءم مع متطلباتها، وضرورة وضع نماذج محددة للورش الصناعية يتم الالتزام بها، كما فى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]