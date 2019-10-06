تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعي بـ«غرب قنا»

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم الأحد، بأنه جار تنفيذ 136 عمارة بإجمالي 3 آلاف و264 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة غرب قنا، ومن المقرر الانتهاء في 30 يونيو المقبل، من تنفيذ 40 عمارة بإجمالي 960 وحدة، بالإضافة إلى 30عمارة، بإجمالي 720 وحدة بمشروع "سكن مصر". وقال المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة المشرف على مدينة غرب قنا: "مساحة المدينة 8971 فدانا، وتبعد حوالى 5 كيلو مترات عن مدينة قنا الأم".

وأضاف رضوان، أن المدينة تقع على طريق "قنا - القاهرة" الصحراوي الغربي، وطريق "قنا - الأقصر" الصحراوي، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى للمدينة 1400 فدان، وجار بها أعمال البنية الاساسية، من مأخذ وخط ناقل ومحطة مياه، وشبكات صرف وري ومياه وطرق، بتكلفة 1.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى 272 مليونا لشبكة كهرباء 430 فدانا