سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد إصابة المئات.. «مظاهرات الإيدز» تجتاح إيران

تحرير:التحرير ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
تظاهرات إيران - أرشيفية
تظاهرات إيران - أرشيفية
اقتحم متظاهرون غاضبون مباني حكومية محلية في قرية تقع جنوب غربي إيران، وأشعلوا فيها النيران، بعد كارثة طبية تفشت في المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويعتقد أن 300 شخص على الأقل، بينهم أطفال، تعرضوا للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز، ويؤكد أهالي قرية چنارمحمودي، بمحافظة تشهار محال وبختياري، الواقعة جنوبي العاصمة طهران، أن تلك الكارثة وقعت بسبب استخدام حقن طبية ملوثة، وسط اتهامات لمسؤولي الصحة بالتسبب في تلك الكارثة.
ويؤكد أهالي القرية أن الإصابات بالمرض تفشت بسبب الإبر الملوثة التي استخدمتها الهيئات الصحية، لاختبار مرض السكري قبل شهرين.وأحرق المتظاهرون، السبت، منشآت طبية تديرها وزارة الصحة، في وقت أثر تفشي المرض على سكان القرى المجاورة، وفقما نقل موقع "راديو فاردا".وفي المقابل، ترفض السلطات الصحية المحلية الاعتراف
اقرأ المزيد
مظاهرات العراق

مقتل وإصابة 20 شخصًا بسبب قذائف وعمليات قنص بالعراق

لقي 20 شخصًا على الأقل بين قتلى ومصابين جراء سقوط قذائف وعمليات قنص مساء اليوم السبت، في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد. جاء ذلك بعد أن كشفت حصيلة حكومية، اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 100 قتيل في مختلف المدن، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، بدءا من الثلاثاء الماضي. وأشارت الحصيلة الجديدة لضحايا الاحتجاجات التي تطالب بالقضاء على الفساد وتوفير سبل معيشة أفضل، إلى أن عدد الجرحى خلال المظاهرات تجاوز 4 آلاف جريح، وفقًا لما ذكرتة روسيا اليوم.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

بينهم أطفال ونساء.. إصابة 20 فلسطينيا بالضفة الغربية

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم السبت، بينهم أطفال ونساء، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط بلدة عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، إذ قالت مصادر طبية، إن عدد المصابين بالغاز تجاوز الـ20 مصابا وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، لافتة إلى أن منزلا مملوكا لمواطن يدعى محمد مطر، تعرض لحريق نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز مباشرة بداخله، مضيفه أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى المنزل، والسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني، والذي أتى على جزء من محتويات المنزل.
مظاهرات العراق

الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف في العراق

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، إذ قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في بيان لها على صفحتها في فيسبوك: «أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات، لا بدّ من أن يتوقف هذا»، مضيفة: «أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف، فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق»، وفقًا لما ذكرتة سكاي نيوز.
ضابط-شرطة-عراقي-يحمل-البندقية-56

هجوم مسلح على مكتب «العربية» بالعراق وأنباء عن وقوع إصابات

هاجم مسلحون ملثمون، مساء اليوم السبت، مكتب «العربية» في العاصمة العراقية بغداد، وأفاد مراسل العربية في بغداد، بأن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية، مؤكدا وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم، مشيرًا إلى أن المسلحين هاجموا المكتب وحطموا المعدات والهواتف المحمولة، موضحًا أن الفريق تلقّى تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بالتحقيق في الهجوم، منوهًا إلى أن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم، وفقًا لما ذكرته العربية.
اقرأ المزيد من الأخبار
روحانى

روحاني: إذا أرادت أمريكا اتفاقا نوويا جديدا عليها أن تدفع أكثر

اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني، وقف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده، لفتح الطريق أمام المفاوضات والحوار، مؤكدا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الأمريكية، مشددا على أن "ردنا على المحادثات هو لا.. وشعبنا لن يتفاوض أبدا مع من يريد دفع إيران إلى الاستسلام لسلاح الفقر والعقوبات"، مستكملا: "إذا أردت الولايات المتحدة إبرام اتفاق نووي آخر، عليها أن تدفع أكثر"،
مايك -بومبيو -وزير- خارجية- أمريكا (2)

أمريكا: إيران هي المعتدية على «أرامكو» وليست ضحية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الاعتداء على أرامكو يعد هجوما على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن "إيران هي المعتدية وليست ضحية بأي شكل من الأشكال". واتهم بومبيو، خلال كلمته أمام ندوة بعنوان "الاتحاد في مواجهة نووي إيران"، اليوم الأربعاء، طهران بإيجاد الفوضى عن طريق دعم الحوثيين في اليمن وميليشيات شيعية في العراق، وفقا لـ"العربية". ولفت إلى أنه مع بدء إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران، أوقفنا أرباح إيران وضاعفنا الضغوط على النظام.
مبنى-الخزانة-الأمريكية

أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية مرتبطة بإيران

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على شركة شحن صينية وأخرى نفطية على صلة بإيران، وفقا لـ"سكاي نيوز". يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه واشنطن من محاولة التفاف إيران على العقوبات الدولية، من خلال حلفائها في المنطقة. وأدرجت الخزانة الأمريكية أيضًا في وقت سابق شركة النفط الصينية "تشوهاى تشن رونج"، ورئيسها التنفيذي يو مين لي، على قائمة العقوبات، بذريعة "مواصلة شرائهم النفط من إيران". العقوبات الأمريكية أثارت أزمة كبيرة مع التنين الصيني، ودفعت رئيسها إلى الرد بالمثل على العقوبات.
ترامب وروحاني.jpg2

ترامب يرفض وساطة فرنسا لإنهاء النزاع مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفضه مساعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في تصريحات صحفية، أمس الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء". وأوضح الرئيس الأمريكي أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، هذا الأسبوع، إلا أنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]