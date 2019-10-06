بعد إصابة المئات.. «مظاهرات الإيدز» تجتاح إيران

تحرير:التحرير ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

تظاهرات إيران - أرشيفية

اقتحم متظاهرون غاضبون مباني حكومية محلية في قرية تقع جنوب غربي إيران، وأشعلوا فيها النيران، بعد كارثة طبية تفشت في المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". ويعتقد أن 300 شخص على الأقل، بينهم أطفال، تعرضوا للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز، ويؤكد أهالي قرية چنارمحمودي، بمحافظة تشهار محال وبختياري، الواقعة جنوبي العاصمة طهران، أن تلك الكارثة وقعت بسبب استخدام حقن طبية ملوثة، وسط اتهامات لمسؤولي الصحة بالتسبب في تلك الكارثة.

ويؤكد أهالي القرية أن الإصابات بالمرض تفشت بسبب الإبر الملوثة التي استخدمتها الهيئات الصحية، لاختبار مرض السكري قبل شهرين.وأحرق المتظاهرون، السبت، منشآت طبية تديرها وزارة الصحة، في وقت أثر تفشي المرض على سكان القرى المجاورة، وفقما نقل موقع "راديو فاردا".وفي المقابل، ترفض السلطات الصحية المحلية الاعتراف