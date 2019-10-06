غدا انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

طقس - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة، غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 22 32شبين الكوم 23 32طنطا 22 31دمنهور 20 32الإسكندرية 22 28بلطيم 20 29مطروح 22 28السلوم 20 29سيوة 22 31بورسعيد 24 28دمياط 23 28الزقازيق