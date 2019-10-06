الإيقاف يهدد نجوم الريال والبارسا قبل «الكلاسيكو»

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

ريال مدريد وبرشلونة

تتجه الأنظار صوب ملعب الكامب نو يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، حيث سيكون مسرحًا لكلاسيكو الأرض، عندما يستقبل برشلونة حامل اللقب، نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهناك العديد من نجوم الفريقين الذين يخشون الحصول على إنذارات في المباريات المقبلة، تهدد مشاركتهم في الكلاسيكو، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين من جانب ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو، الذي تحصل بدوره على البطاقة الصفراء الرابعة له هذا الموسم في مباراة غرناطة أمس السبت، وحال حصوله على إنذار آخر في مباراة ريال مايوركا بالجولة التاسعة، سيغيب عن مواجهة الكلاسيكو.

ونظرًا لذلك ربما يقرر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، عدم إشراك كاسيميرو في مباراة ريال مايوركا المقبلة، لأجل منع المخاطرة لاحتمال تعرض كاسيميرو للإيقاف. ومن جانب برشلونة، يأمل المدافع جيرارد بيكيه في الحصول على بطاقة صفراء في مباراة اليوم أمام إشبيلية، حيث يملك في رصيده 4 بطاقات صفراء. وفي حال لم

ونظرًا لذلك ربما يقرر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، عدم إشراك كاسيميرو في مباراة ريال مايوركا المقبلة، لأجل منع المخاطرة لاحتمال تعرض كاسيميرو للإيقاف.



ومن جانب برشلونة، يأمل المدافع جيرارد بيكيه في الحصول على بطاقة صفراء في مباراة اليوم أمام إشبيلية، حيث يملك في رصيده 4 بطاقات صفراء.



وفي حال لم يحصل بيكيه على الإنذار في مباراة اليوم، وتحصل عليه في الجولة المقبلة أمام إيبار، سيغيب عن الكلاسيكو.



يذكر أن سيرجي روبيرتو هو الوحيد في برشلونة الذي لديه 3 بطاقات، وبالتالي فإنه تحت تهديد الغياب عن الكلاسيكو إذا حصل على إنذارين في مباراتي إشبيلية وإيبار.