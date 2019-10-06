رياضة

الإيقاف يهدد نجوم الريال والبارسا قبل «الكلاسيكو»

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
تتجه الأنظار صوب ملعب الكامب نو يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، حيث سيكون مسرحًا لكلاسيكو الأرض، عندما يستقبل برشلونة حامل اللقب، نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهناك العديد من نجوم الفريقين الذين يخشون الحصول على إنذارات في المباريات المقبلة، تهدد مشاركتهم في الكلاسيكو، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين من جانب ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو، الذي تحصل بدوره على البطاقة الصفراء الرابعة له هذا الموسم في مباراة غرناطة أمس السبت، وحال حصوله على إنذار آخر في مباراة ريال مايوركا بالجولة التاسعة، سيغيب عن مواجهة الكلاسيكو.
ونظرًا لذلك ربما يقرر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، عدم إشراك كاسيميرو في مباراة ريال مايوركا المقبلة، لأجل منع المخاطرة لاحتمال تعرض كاسيميرو للإيقاف. ومن جانب برشلونة، يأمل المدافع جيرارد بيكيه في الحصول على بطاقة صفراء في مباراة اليوم أمام إشبيلية، حيث يملك في رصيده 4 بطاقات صفراء. وفي حال لم
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مران-المنتخب‎ (4)

نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
جنش (2)

مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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ريال مدريد

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بالفوز على غرناطة

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره غرناطة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني، افتتح كريم بنزيما التسجيل، وأضاف هازارد الهدف الثاني، وسجل لوكا مودريتش الهدف الثالث، وقلص داروين مخيس الفارق لغرناطة، وأضاف دوارتي الهدف الثاني للضيوف، واختتم خاميس رودريجيز رباعية الملكي، الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.
زين الدين زيدان

زيدان عن تراجع نتائج ريال مدريد: لسنا في حالة سيئة

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن أداء فريقه يتحسن من فترة إلى أخرى، بسبب الانطلاقة السيئة في بطولة دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة غرناطة المقرر إقامتها، غدًا السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، قائلًا :"مباراة الغد ستكون بين صاحب المركز الأول، وصاحب المركز الثاني، وهذا يعني أننا لا نسير في الطريق الصحيح، بعد الانطلاقة السيئة في بداية الموسم".
كارليس-بويول (2)

لأسباب شخصية.. بويول يرفض طلب برشلونة

رفض المدافع الإسباني السابق كارليس بويول، قبول عرض ناديه السابق، برشلونة، بتولي منصب المدير الرياضي للنادي الكتالوني، نظرًا لانشغاله بمشروعاته الخاصة والتي ستمنعه من تكريس نفسه بشكل حصري للمهمة الجديدة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلال الأسابيع الأخيرة ذاعت بعض الأخبار التي تفيد بأنني سأتولى منصب المدير الرياضي لبرشلونة، ولهذا أشعر بأنه علي أن أخبر جميع عائلة برشلونة بأنني بعد تفكير كبير قررت رفض عرض النادي.. القرار لم يكن سهلاً، لأنني قلتها مرارًا إنني طالما أردت العودة لبيتي".
برشلونة-اتليتك بلباو

بلباو يحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 26 عامًا

لم يتوقع أحد قبل بداية الموسم الجاري، أن يتألق أتلتيك بلباو بشدة ويصل إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فكل الأنظار كانت مسلطة وبشدة على حامل اللقب برشلونة، الذي لم يخسر لقب الليجا منذ موسم 2008- 2009 سوى 3 مرات فقط، لصالح ريال مدريد مرتين في موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، إضافة إلى خسارة اللقب لأتلتيكو مدريد موسم 2013- 2014، كما كانت الأنظار مسلطة على ريال مدريد للخروج من كبوة الموسم الماضي، وسلطت الأضواء على أتلتيكو أيضًا بعد الصفقات المميزة التي أجراها في الميركاتو الصيفي الماضي.
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