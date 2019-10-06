إدارة اليونايتد تكشف عن حقيقة التجديد لبوجبا

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

بول بوجبا

أكد مصدر من مانشستر يونايتد لصحيفة "ميرور" البريطانية، عدم مساومة النجم الفرنسي بول بوجبا من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، وسبق أن أشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية إلى أن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، يشترط حصول النجم الفرنسي على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، وأكد المصدر للصحيفة البريطانية تركيز بوجبا على خوض المباريات ومساعدة زملائه في الفريق، خاصة أنه يتبقى في عقده الحالي عامان، وبالتالي تملك إدارة اليونايتد الوقت الكافي للتفاوض على التجديد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة اليونايتد لم تجرِ أي مفاوضات رسمية مع بوجبا بعد، مؤكدًا أن النادي أعلن بوضوح، الصيف الماضي، عن رغبته في استمرار بوجبا، وهو الموقف الذي لم يتغير. يُذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يضع بوجبا في مقدمة أهدافه لدعم خط الوسط خلال الموسم الحالي. وسبق أن أعلن بوجبا

وأشار المصدر إلى أن إدارة اليونايتد لم تجرِ أي مفاوضات رسمية مع بوجبا بعد، مؤكدًا أن النادي أعلن بوضوح، الصيف الماضي، عن رغبته في استمرار بوجبا، وهو الموقف الذي لم يتغير.



يُذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يضع بوجبا في مقدمة أهدافه لدعم خط الوسط خلال الموسم الحالي.



وسبق أن أعلن بوجبا في بداية الصيف الماضي، عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد، من أجل خوض تحدّ جديد.



وانضم بوجبا إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية حينها، وعلى مدار 3 سنوات، اكتفى بوجبا بالتتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية إضافة إلى الدوري الأوروبي.



