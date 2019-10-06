جريمة

رادارات الجيزة تلتقط 135 مخالفة خلال 24 ساعة

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
رادار
رادار
شنّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2441 مخالفة مرورية متنوعة.
شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ15 موقفا عشوائيا، وتحرير 20 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و21 مخالفة ملصقات دون تحرير أي مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تنفيذ 20 حملة على سيارات السرفيس، وتحرير 135 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 115 مخالفة، كما تم حجز
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فسيخ-فاسد

ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في الإسكندرية لـ66

تتواصل أزمة الفسيخ الفاسد في محافظة الإسكندرية، إذ أعلن مركز السموم، التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، غت ارتفاع أعداد المصابين بتسمم غذائي، بسبب تناول الفسيخ، لـ66 مصابا حيث استقبل المركز اليوم، 8 حالات جديدة، استدعى دخولها غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج، بينها حالات حصلت على المصل المضاد للسموم. وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن العدد ارتفع ليصل إلى 66 حالة تسمم خلال 8 أيام تقريبا، مشددة على ضرورة الامتناع عن تناول الفسيخ الفاسد.
جلسة-صلح (2)

في حضور الشرطة.. الصلح خير بين عائلتين بأسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فهناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطن بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فتهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
جثة (5)

الجار الخائن والمشهد الأخير في حياة «طبيب الهرم»

"اختَر الجار قبل الدار" لم يفطن طبيب أسنان إلى تلك المقولة الشعبية، فوضع ثقته منقطعة النظير في جاره السائق رغم سمعته السيئة وكونه أحد أرباب السوابق وله معلومات جنائية مسجلة، دون أن يدري أن المشهد الأخير في حياته ستُكتب تفاصيله على يد جاره الخائن الذي استعان بصديقه وتسللا إلى شقته في غيابه، إلا أن حضوره المفاجئ دفعهما لاتخاذ قرار بالتخلص منه، فخنقاه بواسطة "شال" واستوليا على مبلغ مالي وهواتفه المحمولة، وغادرا الشقة ظنا أن جريمتهما لن تنكشف خباياها.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

سحل عامل وإضرام النار في جسده «في عز الضهر» ببولاق

لم يكد ينسى أهالي منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة تفاصيل جريمة سحل وقتل شاب بمنطقة زنين في أبريل من عام 2018، والتي راح ضحيتها الشاب "زين العابدين"، ويحاكم فيها 11 متهما بينهم 7 محبوسين، حتى تكرر نفس الأمر وتحديدا بمنطقة صفط اللبن، ظهر أول من أمس الجمعة، إذ اعتدى مجهولون على عامل بفرد خرطوش وأسلحة بيضاء وسحلوه على مرأى ومسمع من المارة، بل وراح أحدهم يشعل النار في جسده مستخدما "بيروسول" في مشهد أقرب للأفلام السينمائية دون أن يتدخل أحد لنجدة الضحية.
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فساد-المرور

المرور تتصدى لـ54 موقفا عشوائيا وضبط 22 سائقا مسطولا

شنت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
اشارة-مرور (4)

تحرير 4483 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملاتهم الانضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و483 مخالفة مرورية متنوعة.
اشارة-مرور (2)

مخالفات الانتظار الخاطئ تضرب شوارع الجيزة

رحلة يومية وهدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3685 مخالفة مرورية متنوعة.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

24 ساعة التزاما.. شوارع الجيزة دون مخالفات «رادار»

رحلة يومية وهدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3056 مخالفة مرورية متنوعة.
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