رياضة

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
يوفنتوس
يوفنتوس
يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
وتواجه الفريقان على ملعب سان سيرو في الدوري في 86 مباراة سابقة، حقق خلالها إنتر الفوز في 35 مباراة مقابل 23 انتصارا ليوفنتوس، وانتهت 28 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 96 هدفًا مقابل 134 هدفًا لإنتر. وفي ما يلي التشكيل المتوقع لتلك المواجهة: إنتر ميلان حراسة المرمى: هاندانوفيتش. الدفاع:
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مران-المنتخب‎ (4)

نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
جنش (2)

مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

إدارة اليونايتد تكشف عن حقيقة التجديد لبوجبا

أكد مصدر من مانشستر يونايتد لصحيفة "ميرور" البريطانية، عدم مساومة النجم الفرنسي بول بوجبا من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، وسبق أن أشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية إلى أن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، يشترط حصول النجم الفرنسي على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، وأكد المصدر للصحيفة البريطانية تركيز بوجبا على خوض المباريات ومساعدة زملائه في الفريق، خاصة أنه يتبقى في عقده الحالي عامان، وبالتالي تملك إدارة اليونايتد الوقت الكافي للتفاوض على التجديد.
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يوفنتوس-وإنتر ميلان (1)

قمة نارية بين إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يعبر سبال بثنائية ويخطف الصدارة مؤقتًا

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره سبال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل ميراليم بيانيتش الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 45، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بالدقيقة 78، ليرفع اليوفي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، الذي سيواجه سامبدوريا، مساء اليوم، في المقابل توقف رصيد سبال عند 3 نقاط، في المركز قبل الأخير.
انتر ميلان‎

إنتر ميلان يبحث عن العلامة الكاملة أمام سمبدوريا

يسعى إنتر ميلان إلى مواصلة انطلاقته القوية وتعزيز صدارته عندما يحل ضيفا على سمبدوريا، اليوم السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". وضرب إنتر ميلان بقيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتي بقوة وحقق العلامة الكاملة في المراحل الخمس الأولى في الدوري، حيث يتصدر بفارق نقطتين أمام يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، وكانت خيبته الوحيدة سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
انتر-وميلان‎

ميلان Vs إنتر.. من يحسم ديربي الغضب؟

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان غريمه الإنتر في ديربي الغضب في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، ويتواجه الغريمان للمرة 170 في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الانتصار في 64 مواجهة مقابل 51 فوزا لميلان، وانتهت 55 مباراة بين الفريقين بالتعادل، وسجل الإنتر في تلك اللقاءات 236 هدفًا مقابل 219 هدفًا لميلان.
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