التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

يوفنتوس

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.

وتواجه الفريقان على ملعب سان سيرو في الدوري في 86 مباراة سابقة، حقق خلالها إنتر الفوز في 35 مباراة مقابل 23 انتصارا ليوفنتوس، وانتهت 28 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 96 هدفًا مقابل 134 هدفًا لإنتر. وفي ما يلي التشكيل المتوقع لتلك المواجهة: إنتر ميلان حراسة المرمى: هاندانوفيتش. الدفاع: