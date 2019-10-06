الخارجية في ذكرى نصر أكتوبر: تحية تقدير لأبطالنا

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

وزارة الخارجية - صورة أرشيفية

وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة في ذكرى نصر السادس من أكتوبر. وكتب حافظ، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار أكتوبر: "في ذكرى نصر السادس من أكتوبر، ‏وفي يوم العزة والكرامة لكل مصري، نتوجه بتحية إعزاز وتقدير إلى أبطال القوات المسلحة، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل استعادة الأرض.. تحيا مصر بتضحيات الآباء وعزم الأبناء".

من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، اليوم، إن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبلـ، فالسادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار