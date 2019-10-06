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الخارجية في ذكرى نصر أكتوبر: تحية تقدير لأبطالنا

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
وزارة الخارجية - صورة أرشيفية
وزارة الخارجية - صورة أرشيفية
وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة في ذكرى نصر السادس من أكتوبر. وكتب حافظ، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار أكتوبر: "في ذكرى نصر السادس من أكتوبر، ‏وفي يوم العزة والكرامة لكل مصري، نتوجه بتحية إعزاز وتقدير إلى أبطال القوات المسلحة، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل استعادة الأرض.. تحيا مصر بتضحيات الآباء وعزم الأبناء".
من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، اليوم، إن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبلـ، فالسادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار
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تسمم

سموم الإسكندرية تحذر من سمكة الأرنب: موت سريع

باتت أسماك الإسكندرية تمثل مصدر قلق لدى السكندريين ومن بينها والبوري المصنوعة منها الفسيخ والتى أصابت 66 شخصا بتسمم، ما كلف الدولة 3 ملايين و800 ألف جنيه، فيما تدخل سمكة الأرنب والمعروفة باسم "القراض" ضمن الأسماك السامة والمحظور صيدها أو بيعها وعرضها بالأسواق، لاحتوائها على غدد ذات سميات عالية تنتشر بصورة كبيرة أسفل الجلد وتتركز في الكبد والأمعاء والمناسل والخياشيم، فيما حذر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، من تناول هذه السمكة التى تتغذى على الطحالب السامة وربما تؤدي للموت.
اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.
السكة-الحديد

السكة الحديد: وظائف للمهندسين بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، في منشور لها، اليوم الأحد، عن مسابقة جديدة لتعيين 150 مهندسا في تخصصات (ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، مدني، عمارة)، للعمل بمناطق الهيئة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، على أن يتم تقديم الطلبات في الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر 2019، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلا على الهندسة في التخصصات المذكورة، ومقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
جيهان السادات10

جيهان السادات وجمال مبارك يحتفلان بذكرى أكتوبر الـ46

ظهور مفاجئ لجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال إحياء ذكرى مرور 46 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة والتي كانت عام 1973، وذكرى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر، والذي تم اغتياله خلال الاحتفال بذكرى الحرب في عام 1981. واستقبل المحتفلون بذكرى نصر أكتوبر، أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد انور السادات، وجمال مبارك، فور وصولهما لقبر الجندى المجهول، بحفاوة وترحيب. وفور وصولهما هتف المحتفلون رافعين أعلام مصر ولافتات مكتوب عليها عبارات إشادة وصور أنور السادات.
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عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

السيسي: الحروب الحديثة تصور الدولة كأنها العدو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر حرب السادس من أكتوبر المجيدة، إن ما حققته القوات المسلحة باقتدار تعبير عن ارادة وشجاعة شعب استمد الصلابة والقوة من التاريخ، مضيفا: "شعب مصر من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماحدث في هذه الحقبة، ومن حقنا أن نوضح كيف كان الاختبار قاسي، وكيف كان الشعب وراء قواتهم المسلحة، خلال العقود الأخيرة تغيرت أساليب الحرب وأصبحت تتمثل في استهداف الروح المعنوية للشعب تصل للمواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال الحديثة".
قطاع-مصلحه-السجون

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة 6 أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 511 لعام 2019، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر. وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.
طابا

الخارجية: الحكم بأحقية مصر في طابا نصر تاريخي

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر)، اليوم الأحد، أن حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988، يعد نصرا دبلوماسيا وقانونيا، توج تضحيات أبناء القوات المسلحة البواسل وشعب مصر الكريم في سبيل عودة سيناء الحبيبة، قائلا: "إنه في ذكرى صدور حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في طابا عام 1988، نتذكر بكل تقدير وفخر جهود أبناء مصر الأوفياء في استعادة ذلك الجزء العزيز من أرض بلادنا".
أحمد موسى

أحمد موسى للمطالبين بإعدامه في ميدان التحرير: تعالوا راجل لراجل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تمثل الأمن القومي العربي، مطالبا الأشقاء بدعم مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن "قوة مصر من قوة العرب، وأى مخاطر على مصر ستتعرض الأمة العربية للمخاطر"، ثم سخر خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، من هاشتاج يطالب بإعدامه/ مشيرا إلى أنه دشن عبر من أسماهم "أعداء الوطن"، قائلا: "بكرة هجيب شحنة قلل وأروح التحرير"، مضيفا: "بيقولوا أول حاجة هيعملوها هيعدموني في ميدان التحرير الجمعة.. طيب أنا جاي التحرير وتعالوا راجل لراجل.. أنا مستنيكم لوحدي وعارف مش هشوف حد.. أنتم عايشين في الوهم".
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