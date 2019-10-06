القبض على 83 هاربا وتاجري مخدرات في العمرانية

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

حملة أمنية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مدار الساعة لفرض هيبة الدولة وتحقيق الوجود الشرطي الفعال تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع الجيزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع، فنفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العمرانية حملة مكبرة بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية؛ لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة، إضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. حققت الحملة نتائج إيجابية في مجالي البحث الجنائي والمرافق، وشملت الجهود بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، ضبط قضيتي اتجار في المخدرات،