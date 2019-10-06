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قبل نقله للغردقة.. عرض خاص لتمثال ميريت آمون

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
المتحف المصري - صورة أرشيفية
المتحف المصري - صورة أرشيفية
يعرض المتحف المصري بالتحرير، الجزء العلوي من تمثال للملكة ميريت آمون، وذلك في عرض خاص بمدخل المتحف، قبل مغادرته إلى متحف الغردقة المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة. وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن التمثال هو أحد الكنوز المعروضة بالمتحف، ويعد من روائع فن النحت في عصر الدولة الحديثة، فهو يصور الجزء العلوي من تمثال للملكة مريت آمون ابنة الملك رمسيس الثاني، وهي تحمل في يدها عقد "المنات" الذي يستخدم للصلصلة في الاحتفالات الدينية لتبجيل الآلهات.
وأوضحت عبد الرازق، في تصريح لها، اليوم الأحد، أن التمثال عثر عليه داخل معبدها الصغير بالرامسيوم ( المعبد الجنائزي لرمسيس الثاني).من ناحية أخرى، استقبل المتحف المصري الكبير، يوم الإثنين الماضي، 331 قطعة أثرية، منها 42 قطعة خاصة بالملك توت عنخ آمون كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير، و27 قطعة من أخشاب
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سموم الإسكندرية تحذر من سمكة الأرنب: موت سريع

باتت أسماك الإسكندرية تمثل مصدر قلق لدى السكندريين ومن بينها والبوري المصنوعة منها الفسيخ والتى أصابت 66 شخصا بتسمم، ما كلف الدولة 3 ملايين و800 ألف جنيه، فيما تدخل سمكة الأرنب والمعروفة باسم "القراض" ضمن الأسماك السامة والمحظور صيدها أو بيعها وعرضها بالأسواق، لاحتوائها على غدد ذات سميات عالية تنتشر بصورة كبيرة أسفل الجلد وتتركز في الكبد والأمعاء والمناسل والخياشيم، فيما حذر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، من تناول هذه السمكة التى تتغذى على الطحالب السامة وربما تؤدي للموت.
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بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.
السكة-الحديد

السكة الحديد: وظائف للمهندسين بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، في منشور لها، اليوم الأحد، عن مسابقة جديدة لتعيين 150 مهندسا في تخصصات (ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، مدني، عمارة)، للعمل بمناطق الهيئة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، على أن يتم تقديم الطلبات في الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر 2019، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلا على الهندسة في التخصصات المذكورة، ومقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
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جيهان السادات وجمال مبارك يحتفلان بذكرى أكتوبر الـ46

ظهور مفاجئ لجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال إحياء ذكرى مرور 46 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة والتي كانت عام 1973، وذكرى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر، والذي تم اغتياله خلال الاحتفال بذكرى الحرب في عام 1981. واستقبل المحتفلون بذكرى نصر أكتوبر، أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد انور السادات، وجمال مبارك، فور وصولهما لقبر الجندى المجهول، بحفاوة وترحيب. وفور وصولهما هتف المحتفلون رافعين أعلام مصر ولافتات مكتوب عليها عبارات إشادة وصور أنور السادات.
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المقاصد السياحية المصرية تجذب عشاق السفر في أوكرانيا

اختتمت وزارة السياحة مشاركتها المميزة في الدورة السادسة والعشرين لمعرض السفر والسياحة UITM الذى اُقيم خلال الفترة من 2-4 أكتوبر الجاري، بمدينة كييف بأوكرانيا، ويعد واحداً من أكبر الفعاليات الدولية السياحية في أوكرانيا، وافتتح الجناح المصري السفير حسام الدين على سفير مصر في كييف، وشارك في الافتتاح محمد عبد اللطيف المستشار السياحي في براغ والمشرف على أوكرانيا، ووفد رسمي من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
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المتحف الكبير يستقبل 331 قطعة أثرية ومركب خوفو الثانية

استقبل المتحف المصري الكبير 331 قطعة أثرية، منها 42 قطعة خاصة بالملك توت عنخ آمون كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير، و27 قطعة من أخشاب مركب الملك خوفو الثانية المتواجدة بمعمل الترميم الخاص بها بالقرب من موقع العمل في منطقة آثار الهرم. وقال مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف الدكتور الطيب عباس، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن القطع الأثرية الخاصة بمجموعة الملك توت عنخ آمون تضم مجموعة من الصنادل المصنوعة من الحلفا والنسيج ونبات البردي، وصومعة من الخشب كانت تستخدم لحفظ الغلال والحبوب، وهي محفوظة في حالة جيدة.
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المتحف الكبير يستقبل أول رحلة مدرسية

نظم المتحف المصري الكبير أولى فعاليات برنامجه التوعوي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الحكومي، تحت عنوان "استكشف المتحف المصري الكبير" إذ استقبل المتحف طلاب مدرسة الأهرام، الموجودة بمحيط المتحف لتعريفهم بعظمة المشروع المصري. وقام الطلاب بجولة داخل الموقع الإنشائي للمتحف وموقع تمثال رمسيس ومركز ترميم الآثار الخاص به والطرق العلمية الحديثة المستخدمة لحفظ وصيانة القطع الأثرية، وذلك لتعريفهم بالمتحف وبعض مقتنياته بالإضافة إلى التعرف عن قرب على الجهد المبذول لبناء هذا الصرح العظيم الذي هو هدية مصر للعالم.
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3 شركات وطنية لنقل مركب خوفو للمتحف الكبير

قال عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إنه جاري حاليا إجراء الدراسات لنقل مركب خوفو الأولى من موقعه الحالي بمنطقة أهرامات الجيزة إلى قاعة مخصصة لمراكب خوفو بالمتحف، موضحا أن هناك 3 شركات وطنية ستتولى عملية نقل المركب، مضيفًا أنه جاري كذلك تصميم المبنى الخاص بالمراكب بالمتحف للانتهاء منه بالتوازي مع عملية نقل المركب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 90% من عملية رفع الأخشاب الخاصة بمركب خوفو الثانية والتي سيتم وضعها مع مركب خوفو الأولى بالمتحف الكبير.
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