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مبادرة «نور حياة» تستهدف 149 ألف طالب في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
مبادرة نور حياة
مبادرة نور حياة
أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان له، اليوم الأحد، عن استكمال أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "نور حياة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس، وينفذها صندوق تحيا مصر، غدا الإثنين، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، موضحا أن المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة في المنيا 332 مدرسة بواقع 149 ألفا و936 تلميذا، و22 ألفا و322 نظارة، وأن الهدف من المبادرة هو الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانا.
وأضاف قاسم، أن عمليات الكشف الطبي تتم من خلال تنظيم قوافل طبية بعدد من المدارس الابتدائية بالمحافظة، موجها جميع الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها.وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة
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اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.
السكة-الحديد

السكة الحديد: وظائف للمهندسين بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، في منشور لها، اليوم الأحد، عن مسابقة جديدة لتعيين 150 مهندسا في تخصصات (ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، مدني، عمارة)، للعمل بمناطق الهيئة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، على أن يتم تقديم الطلبات في الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر 2019، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلا على الهندسة في التخصصات المذكورة، ومقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
جيهان السادات10

جيهان السادات وجمال مبارك يحتفلان بذكرى أكتوبر الـ46

ظهور مفاجئ لجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال إحياء ذكرى مرور 46 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة والتي كانت عام 1973، وذكرى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر، والذي تم اغتياله خلال الاحتفال بذكرى الحرب في عام 1981. واستقبل المحتفلون بذكرى نصر أكتوبر، أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد انور السادات، وجمال مبارك، فور وصولهما لقبر الجندى المجهول، بحفاوة وترحيب. وفور وصولهما هتف المحتفلون رافعين أعلام مصر ولافتات مكتوب عليها عبارات إشادة وصور أنور السادات.
المتحف-المصري

قبل نقله للغردقة.. عرض خاص لتمثال ميريت آمون

يعرض المتحف المصري بالتحرير، الجزء العلوي من تمثال للملكة ميريت آمون، وذلك في عرض خاص بمدخل المتحف، قبل مغادرته إلى متحف الغردقة المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة. وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن التمثال هو أحد الكنوز المعروضة بالمتحف، ويعد من روائع فن النحت في عصر الدولة الحديثة، فهو يصور الجزء العلوي من تمثال للملكة مريت آمون ابنة الملك رمسيس الثاني، وهي تحمل في يدها عقد "المنات" الذي يستخدم للصلصلة في الاحتفالات الدينية لتبجيل الآلهات.
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ارتفع-عدد-ضحايا-المصابين-بحادث-انهيار-منزل-جرجا-فى-سوهاج (2)

انهيار 3 منازل في المنيا.. والمحافظ يقرر صرف إعانات

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل داخل قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لموقع انهيار المنازل لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته، إذ رافقه العقيد محمد صلاح رئيس المركز، وكلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار. كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.
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محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة للتحقيق لتدني النظافة

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي بمركز ملوي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك لتدني مستوى النظافة وعدم إتباع قواعد الأمن والسلامة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على ـمن وسلامة الطلاب خلال اليوم الدراسي، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، صباح اليوم الإثنين، يرافقه اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ملوي، وعدد من المسؤولين، إذ تابع عدد من القطاعات الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات العامة للمواطنين ومدى تحسن الأداء.
تسمم

في أول يوم دراسة.. نقل 8 تلاميذ إلى المستشفى بالمنيا

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إشارة من الإدارة التعليمية بمركز العدوة، بنقل 8 تلاميذ من مدرستي قرية الجهاد، والعدوة الإبتدائية إلى المستشفى العام، عقب شعورهم بأعراض إعياء، في أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وخرجوا جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم وتماثلهم للشفاء، وقال محمد محمود عزب وكيل وارة التعليم بالمحافظة، في تصريحات له، اليوم الأحد، إنه لم يتم توزيع أية وجبات غذائية مدرسية على التلاميذ في جميع مدارس المحافظة اليوم.
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500 ألف جنيه لدعم طلاب الجامعات الأولى بالرعاية في المنيا

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مبلغ 500 ألف جنيه من حساب صندوق الخدمات بالمحافظة لإعانة ومساندة 2500 طالب وطالبة من أبناء المحافظة الأولى بالرعاية من طلاب الجامعات والمعاهد العليا. وقال اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن إدارة الشباب والطلاب ستبدأ في صرف استمارات الإعانات مجانا للطلاب اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل، وذلك بمقر الإدارة بمجمع المصالح الحكومية ببطاقة الرقم القومي أو الكارنيه الجامعي.
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