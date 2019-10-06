مبادرة «نور حياة» تستهدف 149 ألف طالب في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

مبادرة نور حياة

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان له، اليوم الأحد، عن استكمال أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "نور حياة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس، وينفذها صندوق تحيا مصر، غدا الإثنين، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، موضحا أن المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة في المنيا 332 مدرسة بواقع 149 ألفا و936 تلميذا، و22 ألفا و322 نظارة، وأن الهدف من المبادرة هو الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانا.

وأضاف قاسم، أن عمليات الكشف الطبي تتم من خلال تنظيم قوافل طبية بعدد من المدارس الابتدائية بالمحافظة، موجها جميع الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها.وتستهدف المبادرة الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة