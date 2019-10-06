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التخطيط: هدفنا 9.6 مليار جنيه استثمارات بقناة السويس

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
قناة السويس - صورة أرشيفية
قناة السويس - صورة أرشيفية
أظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية المستدامة لعام 2019 - 2020، تستهدف استثمارات قناة السويس لتصل إلى 9.6 مليار جنيه؛ لتحقيق معدلات النمو المرجوة لناتج نشاط القناة، موضحة أن نشاط قناة السويس يعد من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التي تدر عائدات كبيرة ومتزايدة عاما تلو الآخر، وتشكل بذلك أحد المحاور الرئيسة للنقد الأجنبي والداعمة بالتالي لميزان المدفوعات، كما أن مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد ساهمت في استيعاب حركة التجارة المتنامية، واستقبال القناة للناقلات الضخمة والسفن العملاقة.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء قناة السويس، أوضح الوزارة، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن إيرادات قناة السويس تنامت خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار عام 2016 - 2017 إلى 5.7 مليار دولار عام 2017 - 2018، كما بلغت حوالي 5.73 مليار دولار بنهاية عام 2018 - 2019، وتستهدف خطة 2019 - 2020 تواصل تنامي الإيرادات
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سوق-السيارات (3)

جمارك الإسكندرية تفرج عن 9372 سيارة بـ4.5 مليار جنيه

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 9 آلاف و372 سيارة ملاكي، مناشئ وموديلات وسعات مختلفة، بقيمة 2 مليار و824 مليونا و169 ألف جنيه، خلال شهر سبتمبر، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 121 مليونا و575 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 532 مليونا و739 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 120 مليونا و534 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 774 مليون و849 ألف جنيه.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية يصدر منشورا بشأن الحد الأدنى للأجور

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا انتهاء بمبلغ 7 آلاف جنيه للدرجات العليا، محذرا من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

بعد تراجع البنزين.. لماذا لم تخفض الحكومة أسعار السولار؟

أصدرت وزارة البترول التسعيرة الجديدة للمواد البترولية، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وشهد القرار خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا، إلا أن القرار لم يتعرض إلى سعر السولار.
بنزين

3 أسباب دفعت إلى خفض أسعار البنزين 25 قرشا

أعلنت وزارة البترول الأربعاء، خفض أسعار البنزين، مشيرة إلى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، أقرت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
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السيسي (1)

السيسي يوجه بمواصلة إنجاز المشروعات الجارية بقناة السويس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي. كما وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليا.
جمال عبد الناصر (2)

حارب إسرائيل وألهم الشعب.. صحيفة برازيلية تحيي ذكرى وفاة عبد الناصر

أحيت صحيفة "causa operaria" الإلكترونية البرازيلية، ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الـ49، والتي وافقت أمس السبت، باعتباره أحد أهم القادة في العالم العربي. وركزت الصحيفة على الإجراءات الإشتراكية التي اتخذها ناصر خلال فترة حكمه، مثل قرار تأميم قناة السويس، وقيادته للنضال العربي، بهدف التخلص من الإمبريالية العالمية في مصر الوطن العربي آنذاك. وأشارت الصحيفة إلى الدور الفعَّال الذي لعبه ناصر في نضال القومية العربية ضد التدخلات الإمبريالية، الذي تجسَّد في محاربة دولة إسرائيل، وسعي حكومته إلى تعزيز وحدة شعوب المنطقة، لمحاولة إنشاء دولة قومية كبرى توحد جميع الدول العربية.
الفريق-اسامة-ربيع

ثاني أكبر سفينة حاويات تعبر قناة السويس في رحلتها الأولى

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة في القناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC ISABELLA وهي ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم، في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها، وذلك ضمن قافلة الجنوب بالقناة الجديدة في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا، وقد تم تقديم كافة المساعدات المطلوبة لعبور السفينة بأمان، وأناب الفريق ربيع، الربان أشرف حبيب مراقب الملاحة لصعود السفينة والترحيب بطاقمها والاطمئنان على عبورها بسلامة وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة في التعامل مع السفن الجديدة التي تعبر القناة لأول مرة.
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16.8 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرا سنويا عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019، تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف. وحول ما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يهدف إلى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية، وكذلك تنمية نشاط الغاز الطبيعي، وتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، وتنمية الثروة المعدنية، وتم إضافة 2140 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال المحطات في محافظات القاهرة، أسيوط، دمياط.
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