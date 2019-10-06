التخطيط: هدفنا 9.6 مليار جنيه استثمارات بقناة السويس

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

قناة السويس - صورة أرشيفية

أظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية المستدامة لعام 2019 - 2020، تستهدف استثمارات قناة السويس لتصل إلى 9.6 مليار جنيه؛ لتحقيق معدلات النمو المرجوة لناتج نشاط القناة، موضحة أن نشاط قناة السويس يعد من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التي تدر عائدات كبيرة ومتزايدة عاما تلو الآخر، وتشكل بذلك أحد المحاور الرئيسة للنقد الأجنبي والداعمة بالتالي لميزان المدفوعات، كما أن مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد ساهمت في استيعاب حركة التجارة المتنامية، واستقبال القناة للناقلات الضخمة والسفن العملاقة.

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء قناة السويس، أوضح الوزارة، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن إيرادات قناة السويس تنامت خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار عام 2016 - 2017 إلى 5.7 مليار دولار عام 2017 - 2018، كما بلغت حوالي 5.73 مليار دولار بنهاية عام 2018 - 2019، وتستهدف خطة 2019 - 2020 تواصل تنامي الإيرادات