سحل عامل وإضرام النار في جسده «في عز الضهر» ببولاق

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

مشاجرة - أرشيفية

لم يكد ينسى أهالي منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة تفاصيل جريمة سحل وقتل شاب بمنطقة زنين في أبريل من عام 2018، والتي راح ضحيتها الشاب "زين العابدين"، ويحاكم فيها 11 متهما بينهم 7 محبوسين، حتى تكرر نفس الأمر وتحديدا بمنطقة صفط اللبن، ظهر أول من أمس الجمعة، إذ اعتدى مجهولون على عامل بفرد خرطوش وأسلحة بيضاء وسحلوه على مرأى ومسمع من المارة، بل وراح أحدهم يشعل النار في جسده مستخدما "بيروسول" في مشهد أقرب للأفلام السينمائية دون أن يتدخل أحد لنجدة الضحية.

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق نار ووجود مصاب بمنطقة صفط اللبن. دفع اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقوة من ضباط القسم (نظام- مباحث)، وكشفت التحريات الأولية عن تجدد خلاف قديم بين طرفين

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق نار ووجود مصاب بمنطقة صفط اللبن.



دفع اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقوة من ضباط القسم (نظام- مباحث)، وكشفت التحريات الأولية عن تجدد خلاف قديم بين طرفين تطور إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحدهم النار على عامل بفرد خرطوش، ثم انهالوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء، وأضرموا النار فيه.



تحريات المباحث توصلت إلى أن العامل أصيب بطلق خرطوش في الذراع وحروق متفرقة بالجسم، وتم إيداعه بأحد المستشفيات للعلاج، وأمكن ضبط متهمين اثنين (المتهم بإطلاق النار- المتهم بإضرام النار في الضحية).



