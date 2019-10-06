جريمة

سحل عامل وإضرام النار في جسده «في عز الضهر» ببولاق

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
لم يكد ينسى أهالي منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة تفاصيل جريمة سحل وقتل شاب بمنطقة زنين في أبريل من عام 2018، والتي راح ضحيتها الشاب "زين العابدين"، ويحاكم فيها 11 متهما بينهم 7 محبوسين، حتى تكرر نفس الأمر وتحديدا بمنطقة صفط اللبن، ظهر أول من أمس الجمعة، إذ اعتدى مجهولون على عامل بفرد خرطوش وأسلحة بيضاء وسحلوه على مرأى ومسمع من المارة، بل وراح أحدهم يشعل النار في جسده مستخدما "بيروسول" في مشهد أقرب للأفلام السينمائية دون أن يتدخل أحد لنجدة الضحية.
تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق نار ووجود مصاب بمنطقة صفط اللبن. دفع اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقوة من ضباط القسم (نظام- مباحث)، وكشفت التحريات الأولية عن تجدد خلاف قديم بين طرفين
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فسيخ-فاسد

ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في الإسكندرية لـ66

تتواصل أزمة الفسيخ الفاسد في محافظة الإسكندرية، إذ أعلن مركز السموم، التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، غت ارتفاع أعداد المصابين بتسمم غذائي، بسبب تناول الفسيخ، لـ66 مصابا حيث استقبل المركز اليوم، 8 حالات جديدة، استدعى دخولها غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج، بينها حالات حصلت على المصل المضاد للسموم. وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن العدد ارتفع ليصل إلى 66 حالة تسمم خلال 8 أيام تقريبا، مشددة على ضرورة الامتناع عن تناول الفسيخ الفاسد.
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في حضور الشرطة.. الصلح خير بين عائلتين بأسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فهناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطن بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فتهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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الجار الخائن والمشهد الأخير في حياة «طبيب الهرم»

"اختَر الجار قبل الدار" لم يفطن طبيب أسنان إلى تلك المقولة الشعبية، فوضع ثقته منقطعة النظير في جاره السائق رغم سمعته السيئة وكونه أحد أرباب السوابق وله معلومات جنائية مسجلة، دون أن يدري أن المشهد الأخير في حياته ستُكتب تفاصيله على يد جاره الخائن الذي استعان بصديقه وتسللا إلى شقته في غيابه، إلا أن حضوره المفاجئ دفعهما لاتخاذ قرار بالتخلص منه، فخنقاه بواسطة "شال" واستوليا على مبلغ مالي وهواتفه المحمولة، وغادرا الشقة ظنا أن جريمتهما لن تنكشف خباياها.
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القبض على 83 هاربا وتاجري مخدرات في العمرانية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مدار الساعة لفرض هيبة الدولة وتحقيق الوجود الشرطي الفعال تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع الجيزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع، فنفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العمرانية حملة مكبرة بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية؛ لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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الشرطة تطارد تجار الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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8 سيارات إطفاء تخمد حريقين في الظاهر وبولاق الدكرور

هدوء يطبق على المكان، شوارع خالية من المارة والسيارات أيضا، أجواء مألوفة صبيحة يوم العطلة الأسبوعية "الجمعة"، ليقطع ذلك تصاعد أدخنة كثيفة تلتها أصوات صراخ صادرة عن عقار سكني بشارع القبيصي الكائن بمنطقة الظاهر في محافظة القاهرة، على أثر نشوب حريق في ورشة أحذية أسفل العقار، وامتدت ألسنة النيران إلى وحدات سكنية، فأبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، وانتقلت قوات الدفاع المدني مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.
انقلاب ميكروباص

انقلاب ميكروباص أعلى «محور الموت» بسبب بقعة سولار

تسببت بقعة من السولار في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور صفط اللبن الذي عُرف إعلاميا بـ"محور الموت"؛ مما أسفر عن وقوع مصابين حالتهم مستقرة دون حالات وفاة، إذ تلقى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة اللواء محمود عبدالرازق بلاغا من إدارة شرطة النجدة بورود إخطار من الخدمات المُعينة أعلى محور صفط اللبن بوقوع حادث مروري اتجاه جامعة القاهرة، وانتقلت قيادات القطاع الميدانية مدعومين بأوناش الإغاثة وعزز رجال المرور من تواجدهم بالطريق ومحيط الحادث لتسيير حركة السير.
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تحرير 5696 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
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