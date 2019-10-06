رياضة

مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
جنش
جنش
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.
وكانت أزمة جديدة تفجرت داخل نادي الزمالك بعد المنشور الذي كتبه «جنش» الجمعة الماضية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وقال فيه: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على
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مران-المنتخب‎ (4)

نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (3)

التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

إدارة اليونايتد تكشف عن حقيقة التجديد لبوجبا

أكد مصدر من مانشستر يونايتد لصحيفة "ميرور" البريطانية، عدم مساومة النجم الفرنسي بول بوجبا من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، وسبق أن أشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية إلى أن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، يشترط حصول النجم الفرنسي على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، وأكد المصدر للصحيفة البريطانية تركيز بوجبا على خوض المباريات ومساعدة زملائه في الفريق، خاصة أنه يتبقى في عقده الحالي عامان، وبالتالي تملك إدارة اليونايتد الوقت الكافي للتفاوض على التجديد.
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أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات حالة مصطفى فتحي

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، آخر التطورات في حالة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك قبل العودة مرة أخرى إلى المشاركة في المباريات، موضحا أن فتحي سافر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالته مع الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من إدارة الكرة بالزمالك للاطمئنان على اللاعب قبل العودة للمشاركة في المباريات. وأضاف أمير: "هذه المرحلة هي الأخيرة في علاج مصطفى فتحي بعد خضوعه للجراحة"، موضحا أيضا أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سافر إلى ألمانيا.
الزمالك- والاتحاد‎ (1)

نجم الزمالك يكشف سر دموعه في السوبر

أكد إمام عاشور، نجم نادي الزمالك، أن دموعه بعد خسارة لقب كأس السوبر على يد الأهلي (3 ـ2)، كانت طبيعية لأنه من مشجعي الأبيض منذ الصغر، كما أبدى نجم المنتخب الأوليمبي سعادته بفوز الزمالك على الاتحاد السكندري، موضحاً أن الفريق كان يحتاج لهذه البداية بالدوري أمام فريق قوي بقيمة زعيم الثغر. وقال جناح الزمالك صاحب الـ21 عامًا: "أعشق الأبيض منذ أن كنت صغيرا وأفرح لانتصاراته وأبكي لهزيمته، وكان طبيعياً أن أدخل في نوبة بكاء بعد أن شاهدت المباراة تضيع منا بسبب أخطاء بسيطة".
طلعت يوسف

طلعت يوسف يعدد أسباب السقوط أمام الزمالك

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن حزنه بسبب خسارة فريقه ضد الزمالك، وبرر يوسف الخسارة بالغيابات التي ضربت فريقه، قائلآ: "افتقدنا خدمات الثنائي أحمد رفعت والإيفواري رزاق سيسيه، بسبب شروط العقد الموقع بين إدارتي الناديين، ثم جاءت إصابة كريم الديب الجناح الأيسر أثناء عملية الإحماء". وأشار مدرب الاتحاد السكندري إلى أن الهدف الذي استقبله الفريق مبكرا أثر على زعيم الثغر، مضيفًا: "الهدف جاء من خطأ ساذج في عمق الدفاع"، موضحا أن الفريق استحوذ على الشوط الثاني وظهر بشكل أفضل وقدم مباراة قوية مع بداية الموسم.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: السكاكين كانت جاهزة لميتشو

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري لم تكن سهلة، مشيرا إلى أن الأبيض أضاع عدة فرص خلال اللقاء كانت كفيلة بحسم الأمور مبكرا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تلفزيونية. وأضاف منصور أن الفريق واجه الاتحاد بعد هزيمتين غير مستحقتين أمام جينراسيون فوت السنغالي في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا والأهلي في السوبر، وأن من مميزات الفوز على زعيم الثغر بخلاف الحصول على نقاط المباراة، تتمثل في إسكات المنتقدين، مشيرًا: "كانت حملات التشكيك والسكاكين جاهزة للمدرب الصربي ميتشو".
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