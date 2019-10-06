مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع «جنش»

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

جنش

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم (جنش)، بعدما كتب حارس الفريق عبر حسابه على «إنستجرام» بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء، وأوضح مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: «تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عما حدث. وأنا أعتبره مثل ابنَيَّ أحمد وأمير»، وتم الاتفاق على عقد جلسة في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في حضور وكيل الحارس، للتراضي بين الطرفين.

وكانت أزمة جديدة تفجرت داخل نادي الزمالك بعد المنشور الذي كتبه «جنش» الجمعة الماضية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وقال فيه: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على

وكانت أزمة جديدة تفجرت داخل نادي الزمالك بعد المنشور الذي كتبه «جنش» الجمعة الماضية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وقال فيه: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، دمتم لى خير إخوة».



وواصل جنش: «أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى، أم بسبب شيء آخر؟».



وتعاقد الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع 3 حراس مرمى، هم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، بعد الإصابة التي تعرض لها جنش في معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا 2019.

