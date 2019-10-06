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أردوغان يراهن على رغبات ترامب للفوز بشرق سوريا

تمارس تركيا ضغوطا مختلفة على الولايات المتحدة، من أجل تحقيق أهدافها في شرق سوريا، والتي كشفت عن بعضها خلال الشهر الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة
تحرير:محمود نبيل ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
أردوغان وترامب
أردوغان وترامب
بات من الواضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس نوعًا من الإستراتيجيات الدبلوماسية إزاء الولايات المتحدة الأمريكية، سعيًا وراء تحقيق أهداف عسكرية ملموسة في سوريا، بما يخدم مخططاته التي كشف عنها على مدى العامين الماضيين. وهددت تركيا مرة أخرى بغزو شرق سوريا، أمس السبت، إذ أكد أردوغان في خطاب له، أن بلاده مستعدة للقيام بعملية عسكرية عاجلة في سوريا، وهو تهديد تطلقه أنقرة كل أسبوعين للحصول على تنازلات سياسية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي أواخر يوليو، وجهت نفس التهديدات لتحصل على موافقة من الولايات المتحدة على "آلية أمنية"، يُسمح من خلالها لتركيا بدوريات في أجزاء من شرق سوريا مع القوات الأمريكية. وبدا من الواضح أن أنقرة في الوقت الحالي تريد أكثر من ذلك، فهدف تركيا هو الضغط على الولايات المتحدة بتشتيتها بالسياسة الداخلية، ولذلك فهي
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زلزال-تسونامي

مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء زلزال في باكستان

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين؛ إثر انهيار منزل في مدينة "ميربور" بعد أن ضرب زلزال صباح اليوم الأحد، المدينة الواقعة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير ومناطق مجاورة لها. وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الزلزال الذي ضرب ميربور والمناطق المجاورة لها وقع في تمام الساعة "10:28 صباحا" بالتوقيت المحلي واستمر لثلاث ثواني تقريبًا. وكانت قناة "سماء تي في" الباكستانية قد أفادت بأن الزلزال بلغت شدته 3.8 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق ضحل نسبيا بلغ 15 كيلومترًا؛ وذلك بحسب المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان.
ترامب-هواوي (3)

رغم التحالفات.. هواوي تضع خطط الانتصار على ترامب

بدا من الواضح أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لحصر التكنولوجيا الصينية، وبالأخص ما يتعلق منها بخطط شركة هواوي للجيل الخامس، تواجه صعوبات واضحة في الوقت الحالي، لا سيما أن ذلك قد يحتاج لتعاون مكثف من بلدان أخرى. حلفاء الولايات المتحدة وجدوا أيضًا صعوبات مماثلة لحصر التكنولوجيا الصينية، خاصة أنها تمتلك قوة كبيرة على مستوى المشروعات التي تحتاج لها تلك البلدان، بالإضافة إلى عمق العلاقات التجارية بين الصين وتلك البلدان بشكل واضح، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الاستثمارات.
بوتين-وشي

البداية بالصواريخ.. روسيا والصين تؤسسان لتحالف عسكري

على مدى سنوات طويلة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على ألا يسفر التحالف السياسي بين الصين وروسيا عن أي تعاون عسكري قد يهدد التفوق الأمريكي على مستوى العالم، لا سيما أن كلا البلدين لديه القدرات الاقتصادية المؤهلة لتحقيق تعاون مثمر، سواء على المستوى العسكري أو التقني. وبدت كل من روسيا والصين على دراية كاملة بمخاوف الولايات المتحدة، وهو ما ظهر في صورة تقارب واضح بين البلدين على المستوى العسكري، الأمر الذي قد تظهر ثماره خلال السنوات القليلة المقبلة.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

رئيس وزراء اليونان: تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص. وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني أن ميتسوتاكيس اجتمع اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور اليونان في المحطة الأخيرة من جولته بجنوب أوروبا وأبلغه بأن تركيا من خلال أفعالها تشكك في سيادة كل من اليونان وقبرص، مضيفا أنه يتوقع "مساهمة إيجابية" من الولايات المتحدة في قضايا شرق المتوسط.
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: غزة تشتعل ونتنياهو يتعهد بتهويد الضفة

تصدّر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ بوقوع إصابات. وأفادت صحيفة "البيان" أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
سامح-شكرى (3)

شكري: شرط أساسي يحسم عودة سوريا للجامعة العربية

قال وزير الخارجية سامح شكري، أن سوريا دولة عربية مهمة، وأن هناك مشاورات فيما بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية، بعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي، مشيرا في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة موضوع عودة سوريا في الاجتماع، إلى أن الموضوع لم يتم تداوله بشكل واسع، مؤكدا أنه بعد إزالة محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، فستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار فيما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة.
إجتماع- وزراء- الخارجية- العرب -اليوم (1)

تحذير شديد.. رد وزراء الخارجية العرب على خطة نتنياهو لضم غور الأردن

أدان وزراء الخارجية العرب، بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية، جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
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