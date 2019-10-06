أردوغان يراهن على رغبات ترامب للفوز بشرق سوريا
تمارس تركيا ضغوطا مختلفة على الولايات المتحدة، من أجل تحقيق أهدافها في شرق سوريا، والتي كشفت عن بعضها خلال الشهر الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة
تحرير:محمود نبيل
٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
أردوغان وترامب
بات من الواضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس نوعًا من الإستراتيجيات الدبلوماسية إزاء الولايات المتحدة الأمريكية، سعيًا وراء تحقيق أهداف عسكرية ملموسة في سوريا، بما يخدم مخططاته التي كشف عنها على مدى العامين الماضيين.
وهددت تركيا مرة أخرى بغزو شرق سوريا، أمس السبت، إذ أكد أردوغان في خطاب له، أن بلاده مستعدة للقيام بعملية عسكرية عاجلة في سوريا، وهو تهديد تطلقه أنقرة كل أسبوعين للحصول على تنازلات سياسية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي أواخر يوليو، وجهت نفس التهديدات لتحصل على موافقة من الولايات المتحدة على "آلية أمنية"، يُسمح من خلالها لتركيا بدوريات في أجزاء من شرق سوريا مع القوات الأمريكية.
وبدا من الواضح أن أنقرة في الوقت الحالي تريد أكثر من ذلك، فهدف تركيا هو الضغط على الولايات المتحدة بتشتيتها بالسياسة الداخلية، ولذلك فهي
وفي أواخر يوليو، وجهت نفس التهديدات لتحصل على موافقة من الولايات المتحدة على "آلية أمنية"، يُسمح من خلالها لتركيا بدوريات في أجزاء من شرق سوريا مع القوات الأمريكية.
وبدا من الواضح أن أنقرة في الوقت الحالي تريد أكثر من ذلك، فهدف تركيا هو الضغط على الولايات المتحدة بتشتيتها بالسياسة الداخلية، ولذلك فهي تستخدم أزمة سوريا كل بضعة أسابيع كوسيلة ضغط، خاصة أنها تعي تمامًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى إلى خفض القوات الأمريكية في سوريا.
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وعملت الولايات المتحدة مع القوات الديمقراطية السورية، وهي مجموعة مؤلفة من المقاتلين الأكراد في شرق سوريا، لتخليص البلاد من ويلات المتطرفين، وضخت قوات سوريا الديمقراطية بالآلاف على أمل أن تبقى الولايات المتحدة في شرق سوريا للمساعدة في إعادة بناء المنطقة واستقرارها.
وأشارت الولايات المتحدة إلى هذا التأثير في 2016 و2017، وخلال العام الماضي، بدا أن الولايات المتحدة كانت ترى أن شرق سوريا أرض إستراتيجية قيمة تمسك بها ضد التعدي الإيراني، لكن وجهة نظر ترامب هي أن الولايات المتحدة يجب ألا تستثمر في شرق سوريا، وأن الآخرين يجب أن يلعبوا دورًا أكبر.
وفي غضون ذلك، تريد تركيا السيطرة على شرق سوريا كما فعلت في إدلب وعفرين، فمنذ عام 2016، تتطلع أنقرة إلى توسيع دورها في سوريا، والهدف من ذلك هو تدمير حزب العمال الكردستاني الذي تقول أنقرة إنه إرهابي.
وتزعم أنقرة أن قوات سوريا الديمقراطية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني وأن وجودها يمنح تركيا الحق في إدارة شمال سوريا "كمنطقة آمنة".
وترى الأوساط السياسية في الولايات المتحدة أن هذه الإستراتيجية ما هي إلا شكل جديد لآلية تطبيق القانون الدولي، بما يسمح للبلدان بالاستيلاء على جيرانهم، ما داموا يقولون إنهم بحاجة إلى "الأمان".
وأعطى المجتمع الدولي وحلف شمال الأطلسي، الذي تعد تركيا عضوًا فيه، أنقرة عمومًا الضوء الأخضر للقيام بكل ما تريد، حيث تدير بالفعل قواعد في شمال العراق وتشن غارات جوية على حزب العمال الكردستاني.
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وعلى الرغم من أن ذلك يهدد بإثارة أزمة جديدة، فإن أنقرة ذهبت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وأظهرت خريطة لخطتها لإنشاء "ممر سلام" على طول الحدود، وإرسال مليون لاجئ إلى هذه المنطقة وتطهيرها، وإعادة توزيع الأراضي، وإنشاء أكثر من 100 مدينة جديدة.
ولتمهيد الطريق لخططها، تريد تركيا استخدام الآلية الأمنية الأمريكية للدوريات المشتركة لتوسيعها، وهذا يعني الحصول على قوات الدفاع الذاتى لإزالة التحصينات ومن ثم المطالبة بوجود عسكري دائم.
وتقول تركيا إنها "ستطهر شرق سوريا من الإرهابيين"، وذلك رغم أن شرق سوريا ينعم بالسلام الفعلي، وهو أحد أكثر أجزاء سوريا سلمية، لكن أنقرة ترغب في استمرار مخططاتها، مستخدمةً تكتيكا جديدا في التعامل مع الولايات المتحدة وأهدافها.