جريمة

في حضور الشرطة.. الصلح خير بين عائلتين بأسيوط

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
جلسة صلح
جلسة صلح
لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فهناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطن بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فتهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين؛ إنفاذا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة إلى انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية. ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن
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فسيخ-فاسد

ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في الإسكندرية لـ66

تتواصل أزمة الفسيخ الفاسد في محافظة الإسكندرية، إذ أعلن مركز السموم، التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، غت ارتفاع أعداد المصابين بتسمم غذائي، بسبب تناول الفسيخ، لـ66 مصابا حيث استقبل المركز اليوم، 8 حالات جديدة، استدعى دخولها غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج، بينها حالات حصلت على المصل المضاد للسموم. وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن العدد ارتفع ليصل إلى 66 حالة تسمم خلال 8 أيام تقريبا، مشددة على ضرورة الامتناع عن تناول الفسيخ الفاسد.
جثة (5)

الجار الخائن والمشهد الأخير في حياة «طبيب الهرم»

"اختَر الجار قبل الدار" لم يفطن طبيب أسنان إلى تلك المقولة الشعبية، فوضع ثقته منقطعة النظير في جاره السائق رغم سمعته السيئة وكونه أحد أرباب السوابق وله معلومات جنائية مسجلة، دون أن يدري أن المشهد الأخير في حياته ستُكتب تفاصيله على يد جاره الخائن الذي استعان بصديقه وتسللا إلى شقته في غيابه، إلا أن حضوره المفاجئ دفعهما لاتخاذ قرار بالتخلص منه، فخنقاه بواسطة "شال" واستوليا على مبلغ مالي وهواتفه المحمولة، وغادرا الشقة ظنا أن جريمتهما لن تنكشف خباياها.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

سحل عامل وإضرام النار في جسده «في عز الضهر» ببولاق

لم يكد ينسى أهالي منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة تفاصيل جريمة سحل وقتل شاب بمنطقة زنين في أبريل من عام 2018، والتي راح ضحيتها الشاب "زين العابدين"، ويحاكم فيها 11 متهما بينهم 7 محبوسين، حتى تكرر نفس الأمر وتحديدا بمنطقة صفط اللبن، ظهر أول من أمس الجمعة، إذ اعتدى مجهولون على عامل بفرد خرطوش وأسلحة بيضاء وسحلوه على مرأى ومسمع من المارة، بل وراح أحدهم يشعل النار في جسده مستخدما "بيروسول" في مشهد أقرب للأفلام السينمائية دون أن يتدخل أحد لنجدة الضحية.
حملة-أمنية-في-العبور (2)

القبض على 83 هاربا وتاجري مخدرات في العمرانية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مدار الساعة لفرض هيبة الدولة وتحقيق الوجود الشرطي الفعال تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع الجيزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع، فنفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العمرانية حملة مكبرة بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية؛ لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل وأخرى ملاكي بمدخل كوبري قرية بني حسين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل ووقوع وفيات ومصابين. وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بمدخل كوبري قرية بني حسين بالطريق الزراعي بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى.
قطع-أثرية

مأمورية القوصية أنهت حلم عاطل بحوزته 109 قطع أثرية

ظن عاطل أنه على بُعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة والانضمام رسميا إلى طبقة الأثرياء من خلال بيعه قطعا أثرية، إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسةً بقصد التنقيب عن الآثار، إذ أكدت تحريات مباحث آثار أسيوط حيازة عاطل (45 سنة) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.
طفل- رضيع

خوفا من زوجها.. تنكرت في زي ممرضة وخطفت رضيعة

"الحقوني طفلة ابني في اللفة الممرضة خطفتها" بصوت متحشرج يكسوه الحزن والأسى، استنجدت ربة منزل برجال المباحث بقسم شرطة أول أسيوط، وأفادت السيدة التي تقيم بقرية الحواتكة بمركز منفلوط، أن سيدة "منتقبة" ترتدى الزى الخاص بطاقم تمريض مركز صحة المرأة بمستشفى أسيوط الجامعى بدائرة القسم، قامت بخطف حفيدتها (طفلة حديثة الولادة)، بزعم تسليمها لوالدتها لإرضاعها، وذلك حال وجودها في المستشفى بصحبة زوجة ابنها، وجرى تشكيل فريق بحث بقطاع الأمن العام تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط.
صلح-بين عائلتين في كرداسه (8)

ردم الدم.. الصلح بين عائلتين في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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