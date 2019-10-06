جيهان السادات وجمال مبارك يحتفلان بذكرى أكتوبر الـ46

تحرير:إسلام الشاذلي.. تصوير| سامح أبو حسن ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

جيهان السادات

ظهور مفاجئ لجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال إحياء ذكرى مرور 46 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة والتي كانت عام 1973، وذكرى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر، والذي تم اغتياله خلال الاحتفال بذكرى الحرب في عام 1981. واستقبل المحتفلون بذكرى نصر أكتوبر، أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد انور السادات، وجمال مبارك، فور وصولهما لقبر الجندى المجهول، بحفاوة وترحيب. وفور وصولهما هتف المحتفلون رافعين أعلام مصر ولافتات مكتوب عليها عبارات إشادة وصور أنور السادات.

وحرصت جيهان السادات على قراءة الفاتحة على قبر الجندى المجهول والزعيم الراحل محمد انور السادات، والتقاط الصور التذكارية مع المواطنين وعدد من المحاربين القدامى، والسيدات والأطفال والفتيات، حيث تهافت الجميع عليها لالتقاط الصور التذكارية، كما حرص جمال مبارك على قراءة الفاتحة لشهداء حرب أكتوبر.وجيهان صفوت