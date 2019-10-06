ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في الإسكندرية لـ66

تحرير:محمد مجلي ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

فسيخ - صورة أرشيفية

تتواصل أزمة الفسيخ الفاسد في محافظة الإسكندرية، إذ أعلن مركز السموم، التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، غت ارتفاع أعداد المصابين بتسمم غذائي، بسبب تناول الفسيخ، لـ66 مصابا حيث استقبل المركز اليوم، 8 حالات جديدة، استدعى دخولها غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج، بينها حالات حصلت على المصل المضاد للسموم. وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن العدد ارتفع ليصل إلى 66 حالة تسمم خلال 8 أيام تقريبا، مشددة على ضرورة الامتناع عن تناول الفسيخ الفاسد.

وأضافت غانم، لـ"التحرير"، أن الحالات المصابة من 3 محافظات هي: الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأن جميع الحالات حصلت على الرعاية الصحية والعلاجية لكافة المصابين، الذين استقبلهم المركز بمعرفة أطباء من المتخصصين بمركز السموم بالمستشفيات الجامعية، موضحة أنه 38 مصابا حصلوا على المصل المضاد للسموم وبلغت تكلفته