جريمة

ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في الإسكندرية لـ66

تحرير:محمد مجلي ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
فسيخ - صورة أرشيفية
فسيخ - صورة أرشيفية
تتواصل أزمة الفسيخ الفاسد في محافظة الإسكندرية، إذ أعلن مركز السموم، التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، غت ارتفاع أعداد المصابين بتسمم غذائي، بسبب تناول الفسيخ، لـ66 مصابا حيث استقبل المركز اليوم، 8 حالات جديدة، استدعى دخولها غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج، بينها حالات حصلت على المصل المضاد للسموم. وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن العدد ارتفع ليصل إلى 66 حالة تسمم خلال 8 أيام تقريبا، مشددة على ضرورة الامتناع عن تناول الفسيخ الفاسد.
وأضافت غانم، لـ"التحرير"، أن الحالات المصابة من 3 محافظات هي: الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأن جميع الحالات حصلت على الرعاية الصحية والعلاجية لكافة المصابين، الذين استقبلهم المركز بمعرفة أطباء من المتخصصين بمركز السموم بالمستشفيات الجامعية، موضحة أنه 38 مصابا حصلوا على المصل المضاد للسموم وبلغت تكلفته
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ارتفاع حالات تسمم الفسيخ لـ50 مصابًا في الإسكندرية

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب، بجامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي إلى نحو 50 حالة تسمم، استقبلها المركز من عدة محافظات هي «الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ» منذ بدء الأزمة، إذ قالت الدكتورة مها غانم، مديرة مركز السموم، إن المركز استقبل اليوم 7 حالات جديدة مصابة بتسمم غذائي نتيجة تناول الفسيخ الفاسد، ليرتفع عدد المصابين الذين استقبلهم المركز منذ 6 أيام إلى 50 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم من 3 سنوات إلى 55 عامًا لأطفال وفتيات وشباب وسيدات ورجال.
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