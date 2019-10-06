نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

تحرير:أحمد بركات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

مران المنتخب الوطني

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.

وعلمت «التحرير» أن السولية يحتاج من 10 أيام إلى أسبوعين حتى يستعيد جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات. وكان مصدر بالأهلي كشف لـ«التحرير» أن السولية يعاني من جزع في كاحل القدم سيغيب على أثره لمدة لن تقل عن شهر، مؤكدًا أن قدم اللاعب تعاني من ورم كبير، ويصعب خوض اللاعب

وعلمت «التحرير» أن السولية يحتاج من 10 أيام إلى أسبوعين حتى يستعيد جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة في المباريات.



وكان مصدر بالأهلي كشف لـ«التحرير» أن السولية يعاني من جزع في كاحل القدم سيغيب على أثره لمدة لن تقل عن شهر، مؤكدًا أن قدم اللاعب تعاني من ورم كبير، ويصعب خوض اللاعب للأشعة لتحديد مدى الإصابة.



وينطلق معسكر منتخب الفراعنة يوم الإثنين المقبل في القاهرة، بقيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته على استاد القاهرة الدولي طوال فترة المعسكر، في إطار الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، والتي تنطلق في نوفمبر المقبل.