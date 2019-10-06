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وزير المالية يصدر منشورا بشأن الحد الأدنى للأجور

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
وزير المالية محمد معيط - صورة أرشيفية
وزير المالية محمد معيط - صورة أرشيفية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا انتهاء بمبلغ 7 آلاف جنيه للدرجات العليا، محذرا من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.
وأضاف معيط، أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.وأصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين
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جمارك الإسكندرية تفرج عن 9372 سيارة بـ4.5 مليار جنيه

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 9 آلاف و372 سيارة ملاكي، مناشئ وموديلات وسعات مختلفة، بقيمة 2 مليار و824 مليونا و169 ألف جنيه، خلال شهر سبتمبر، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 121 مليونا و575 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 532 مليونا و739 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 120 مليونا و534 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 774 مليون و849 ألف جنيه.
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التخطيط: هدفنا 9.6 مليار جنيه استثمارات بقناة السويس

أظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية المستدامة لعام 2019 - 2020، تستهدف استثمارات قناة السويس لتصل إلى 9.6 مليار جنيه؛ لتحقيق معدلات النمو المرجوة لناتج نشاط القناة، موضحة أن نشاط قناة السويس يعد من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التي تدر عائدات كبيرة ومتزايدة عاما تلو الآخر، وتشكل بذلك أحد المحاور الرئيسة للنقد الأجنبي والداعمة بالتالي لميزان المدفوعات، كما أن مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد ساهمت في استيعاب حركة التجارة المتنامية، واستقبال القناة للناقلات الضخمة والسفن العملاقة.
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بعد تراجع البنزين.. لماذا لم تخفض الحكومة أسعار السولار؟

أصدرت وزارة البترول التسعيرة الجديدة للمواد البترولية، التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وشهد القرار خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا، إلا أن القرار لم يتعرض إلى سعر السولار.
بنزين

3 أسباب دفعت إلى خفض أسعار البنزين 25 قرشا

أعلنت وزارة البترول الأربعاء، خفض أسعار البنزين، مشيرة إلى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، أقرت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 5ر6 جنيه لبنزين 80، و75ر7 جنيه لبنزين 92، و75ر8 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.
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وزارة-المالية

قبل إقراره.. ملامح قانون ضريبة الدخل الجديد

انتهت وزارة المالية من إعداد المسودة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال، ومن المقرر أن يتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية للقانون قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أي ضرائب جديدة، بل تعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ما تنفذه الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب.
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الحكومة تنفي فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات

نفت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، الأربعاء، فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة ومحلية الصنع، مشددة على التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعًا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على الصالح العام. وكانت قد تداولت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة على السيارات، بينما نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتزام الحكومة تنفيذ هذا الشأن. وقال معيط إنه لا نية لفرض أية ضرائب جديدة، ولا زيادة أي رسوم جمركية على السيارات.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تراجع مسار الديون يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مسار الديون يتراجع، لافتا إلى انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90,2% يونيو الماضي، كما أن العجز الكلى يتراجع أيضًا، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربتنا فى الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى. وأضاف معيط أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر فى تحقيق التنمية.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: 6% عجزًا كليًا مستهدفا لموازنة العام المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2020-2021. وأضاف مدبولي خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير المالية خلال مؤتمر يورومني مصر اليوم، الاثنين، أنه من المتوقع تحقيق عجز موازنة بنسبة 7.2% خلال العام الجاري 2019-2020، مقابل نحو 13% منذ 3 سنوات مضت. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، موضحا أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
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