وزير المالية يصدر منشورا بشأن الحد الأدنى للأجور

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

وزير المالية محمد معيط - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريا انتهاء بمبلغ 7 آلاف جنيه للدرجات العليا، محذرا من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم.

وأضاف معيط، أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية، وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.وأصدر تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين