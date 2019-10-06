مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في إطلاق نار بولاية أمريكية

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

الشرطة الأمريكية

قُتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجراح، اليوم الأحد، إثر إطلاق نار في مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس الأمريكية. وقال توماس توماسيك المتحدث باسن شرطة الولاية في تصريح اليوم، "تلقينا اتصالا بشأن إطلاق نار في موقع الحادث في حدود الثانية والنصف من صباح اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين نقلوا إلى مستشفيات محلية وجميعهم بحالة مستقرة. وأشار إلى أنه لم يتم بعد القبض على مرتكب الحادث، وما زالت المعلومات قليلة بشأن أوصافه سواء كان فردا واحدا أو أكثر أو حتى عددهم.

وتسعى الشرطة حاليا للحصول على محتوى كاميرات المراقبة بالموقع الذي تم تمشيطه.وقتل أمس 4 أشخاص، بينما أصيب خامس بجروح خطيرة، بعدما تعرضوا للضرب المبرح بأنبوب معدني على يد أحد المشردين في جنوب مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، وفقا لما أعلنت الشرطة الأمريكية، إذ قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إنها