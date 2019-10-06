السكة الحديد: وظائف للمهندسين بالقاهرة والمحافظات

الأوراق المطلوبة: المؤهل الدراسي، شهادة الميلاد بالكمبيوتر، بطاقة الرقم القومي، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي، شهادة عضوية نقابة المهندسين

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، في منشور لها، اليوم الأحد، عن مسابقة جديدة لتعيين 150 مهندسا في تخصصات (ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، مدني، عمارة)، للعمل بمناطق الهيئة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، على أن يتم تقديم الطلبات في الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر 2019، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلا على الهندسة في التخصصات المذكورة، ومقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

كما اشترطت أن يتمتع المتقدم للوظيفة باللياقة الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية، ويجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة، ويحصل على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المقدم لها، ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي قبل الإعلان، ومؤدي للخدمة العسكرية أو معفى منها

كما اشترطت أن يتمتع المتقدم للوظيفة باللياقة الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية، ويجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة، ويحصل على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المقدم لها، ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي قبل الإعلان، ومؤدي للخدمة العسكرية أو معفى منها نهائيا.

وأوضحت أن المتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة، يشترط أن يكونوا من أبناء محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية، وتقدم طلباتهم لتخصصات (الميكانيكا، الكهرباء، الاتصالات، الإشارات، المدني، العمارة)، باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد، أعلى نفق شبرا.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه بالنسبة للمتقدمين في حدود منطقة وسط الدلتا، يجب أن يكون المتقدم من المقيمين في محافظات الغربية أو الدقهلية أو كفر الشيخ أو دمياط، على تخصصات (كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، مدني)، وتقدم الطلبات باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الدلتا.

وأضافت الهيئة أنه بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة غرب الدلتا بالإسكندرية، يجب أن يكون المتقدم من المقيمين في محافظات الإسكندرية أو البحيرة أو مطروح، على تخصصات (ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، مدني، عمارة)، على أن تقدم الطلبات باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.

وتابعت أنه بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق، يجب أن يكون المتقدم من المقيمين في محافظات الشرقية أو الإسماعيلية أو السويس أو بورسعيد أو شمال سيناء أوجنوب سيناء، في تخصصات (ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، مدني، عمارة)، وتقدم الأوراق باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام منطقة الزقازيق.

وقالت هيئة السكة الحديد إنه بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطى، يجب أن يكون المتقدم من المقيمين في محافظات سوهاج أو المنيا أو أسيوط أو بني سويف أو الفيوم أو البحر الأحمر، على تخصصات (ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، مدني، عمارة)، وتقدم الأوراق باسم مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الوسطى بالديوان العام بمحطة أسيوط.

ولفتت الهيئة إلى أنه بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية، يجب أن يكون المتقدم من المقيمين في محافظات أسوان أو الأقصر أو قنا أو الوادي الجديد، على تخصصات (ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، مدني، عمارة)، وتقدم الأوراق باسم مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الجنوبية بمحطة أسوان.

وحددت الأوراق والمستندات المطلوبة: المؤهل الدراسي، شهادة الميلاد بالكمبيوتر، بطاقة الرقم القومي، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي، شهادة عضوية نقابة المهندسين، كارنيه نقابة المهندسين، 4 صور شخصية، صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد، أصل الحوالة البريدية، مشيرة إلى مراجعة المتقدم لجهة التقديم بعد 15 يوما من نهاية تاريخ التقدم للإعلان.