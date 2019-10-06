بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

مواصلات مصر - صورة أرشيفية

افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.

كما حضر رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، وقيادات الشركة.وقال مسئولو الشركة، إن المشروع يضم 50 أتوبيسا فائق الجودة من 6 أكتوبر والشيخ زايد لجامعة القاهرة، ضمن مشروع النقل المستدام بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والبيئة والأمم المتحدة، وتقوم بعملية التشغيل شركة مواصلات مصر.ويحتوي المشروع على 3 مواقع بأكتوبر،