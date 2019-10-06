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بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
مواصلات مصر - صورة أرشيفية
مواصلات مصر - صورة أرشيفية
افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.
كما حضر رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، وقيادات الشركة.وقال مسئولو الشركة، إن المشروع يضم 50 أتوبيسا فائق الجودة من 6 أكتوبر والشيخ زايد لجامعة القاهرة، ضمن مشروع النقل المستدام بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والبيئة والأمم المتحدة، وتقوم بعملية التشغيل شركة مواصلات مصر.ويحتوي المشروع على 3 مواقع بأكتوبر،
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السكة-الحديد

السكة الحديد: وظائف للمهندسين بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، في منشور لها، اليوم الأحد، عن مسابقة جديدة لتعيين 150 مهندسا في تخصصات (ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، إلكترونيات، مدني، عمارة)، للعمل بمناطق الهيئة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، على أن يتم تقديم الطلبات في الفترة من 12 حتى 22 أكتوبر 2019، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلا على الهندسة في التخصصات المذكورة، ومقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة، وألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.
جيهان السادات10

جيهان السادات وجمال مبارك يحتفلان بذكرى أكتوبر الـ46

ظهور مفاجئ لجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال إحياء ذكرى مرور 46 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة والتي كانت عام 1973، وذكرى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب أكتوبر، والذي تم اغتياله خلال الاحتفال بذكرى الحرب في عام 1981. واستقبل المحتفلون بذكرى نصر أكتوبر، أمام النصب التذكارى بمدينة نصر، جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد انور السادات، وجمال مبارك، فور وصولهما لقبر الجندى المجهول، بحفاوة وترحيب. وفور وصولهما هتف المحتفلون رافعين أعلام مصر ولافتات مكتوب عليها عبارات إشادة وصور أنور السادات.
في المنيا (1)

مبادرة «نور حياة» تستهدف 149 ألف طالب في المنيا

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، في بيان له، اليوم الأحد، عن استكمال أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "نور حياة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس، وينفذها صندوق تحيا مصر، غدا الإثنين، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، موضحا أن المستهدف خلال المرحلة الأولى من المبادرة في المنيا 332 مدرسة بواقع 149 ألفا و936 تلميذا، و22 ألفا و322 نظارة، وأن الهدف من المبادرة هو الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانا.
المتحف-المصري

قبل نقله للغردقة.. عرض خاص لتمثال ميريت آمون

يعرض المتحف المصري بالتحرير، الجزء العلوي من تمثال للملكة ميريت آمون، وذلك في عرض خاص بمدخل المتحف، قبل مغادرته إلى متحف الغردقة المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة. وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن التمثال هو أحد الكنوز المعروضة بالمتحف، ويعد من روائع فن النحت في عصر الدولة الحديثة، فهو يصور الجزء العلوي من تمثال للملكة مريت آمون ابنة الملك رمسيس الثاني، وهي تحمل في يدها عقد "المنات" الذي يستخدم للصلصلة في الاحتفالات الدينية لتبجيل الآلهات.
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مشروع-جنة-دار-مصر (1)

المتر بـ9470 جنيها.. الإسكان تعلن موعد حجز مشروع «جنة»

تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الخميس، من تسجيل وسداد جدية الحجز لـ3336 وحدة ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر. والطرح الجديد من شقق جنة، بـ5 مدن: (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، وتطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح من 100م2 الى 150م2.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
ذوي الإعاقة

نائب يطالب بتوفير وسائل نقل تناسب كل أنواع الإعاقات

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن معاناة البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة من صعوبة قضاء الأنشطة الخاصة بهم، نظرا لعدم توافر وسيلة مواصلات مؤهلة للتعامل معهم، وعدم تمهيد الشوارع والأرصفة لهم، يتسبب في مكوثهم بالمنزل وتدهور حالتهم النفسية، مشيرا إلى ضرورة توفير حافلات وسيارات أجرة وقطارات وغيرها، ويتم تعديلها وفقا للمعايير العلمية والعملية لتوفير الأمان لهم، أو على الأقل تخصيص عدد معين من مقاعد هذه المواصلات لتكون خاصة بهم مع تكييفها وتعديلها لتلائم متطلباتهم، وإلزام أصحاب سيارات الأجرة بتوفير كرسي قابل للدوران.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو "تمكين المرأة في المجال البحري" دليل واضح على التزام المجتمع العالمي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر ركزت جهودها في السنوات الماضية على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي بقلعة قايتباي بالإسكندرية، إذ أوضح أن هذا الحدث يتم الاحتفال به سنويا بالعالم كله تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم جميع عناصر المجتمع البحري.
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