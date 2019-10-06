جمارك الإسكندرية تفرج عن 9372 سيارة بـ4.5 مليار جنيه

تحرير:محمد مجلي ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

سيارات - صورة أرشيفية

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 9 آلاف و372 سيارة ملاكي، مناشئ وموديلات وسعات مختلفة، بقيمة 2 مليار و824 مليونا و169 ألف جنيه، خلال شهر سبتمبر، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 121 مليونا و575 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 532 مليونا و739 ألف جنيه، وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 120 مليونا و534 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 774 مليون و849 ألف جنيه.

وذكر بيان صادر عن الإدارة، اليوم الأحد، أن الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير بلغت مليار و372 مليونا و22 ألف جنيه، كما أفرجت الإدارة عن 878 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة 579 مليونا و555 ألف جنيه، وبلغت الضرائب المحصلة عنها 37 مليونا





وذكر بيان صادر عن الإدارة، اليوم الأحد، أن الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير بلغت مليار و372 مليونا و22 ألف جنيه، كما أفرجت الإدارة عن 878 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة 579 مليونا و555 ألف جنيه، وبلغت الضرائب المحصلة عنها 37 مليونا و325 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 86 مليونا و657 ألف جنيه، بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالي 123 مليونا و983 ألف جنيه.



كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 46 مليونا و495 ألف جنيه، وأفرجت الإدارة عن 928 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر سبتمبر بقيمة مليار و43 مليونا و886 ألف جنيه، والضرائب والرسوم الجمركية 27 مليونا و876 ألف جنيه، وتم تحصيل 122 مليونا و841 ألف جنيه ضريبة القيمة المضافة.



