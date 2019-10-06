ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة محملة بالسجائر في أسيوط

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

كلبش

بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من (مندوب مبيعات- مشرف مبيعات) يعملان بشركة للتجارة والتوزيع، يقع مقرها بقرية منقباد بدائرة مركز شرطة أسيوط، كشف عن سرقة سيارة محملة بالسجائر، وأبلغا بقيام ثلاثة مجهولين بحوزة أحدهم بندقية آلية، باعتراضهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص تابعة للشركة عملهما، محملة بكمية من السجائر، وذلك في أحد الطرق الفرعية بقرية الجمسة بدائرة المركز، وإطلاق عيارين ناريين تجاههما والاستيلاء على السيارة بحمولتها، وبداخلها صندوق حديدى يحوى مبلغا ماليا، وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة البحث الجنائى بأسيوط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط السيارة المستولى عليها بطريق فرعى بقرية تاسا بدائرة المركز وبداخلها كرتونة سجائر، والصندوق الحديدى وبداخله مبلغ 5800 جنيه وبه آثار لمحاولة كسر. وبتتبع

تم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة البحث الجنائى بأسيوط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط السيارة المستولى عليها بطريق فرعى بقرية تاسا بدائرة المركز وبداخلها كرتونة سجائر، والصندوق الحديدى وبداخله مبلغ 5800 جنيه وبه آثار لمحاولة كسر.



وبتتبع خط سير هروب الجناة تم ضبط كهربائي وعامل حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" محملا عليها 35 كرتونة سجائر (المستولى عليها) وتوجههما لتصريف المسروقات بدائرة مركز شرطة البدارى.



بمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع عامل سبق اتهامه فى قضيتي "سلاح نارى"، حيث تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته بندقية آلية (المستخدمة فى ارتكاب الواقعة) و13 طلقة لذات العيار، ودراجة نارية، واعترف بالاشتراك مع المتهمين في ارتكاب الواقعة.



