جريمة

ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة محملة بالسجائر في أسيوط

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
كلبش
كلبش
بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من (مندوب مبيعات- مشرف مبيعات) يعملان بشركة للتجارة والتوزيع، يقع مقرها بقرية منقباد بدائرة مركز شرطة أسيوط، كشف عن سرقة سيارة محملة بالسجائر، وأبلغا بقيام ثلاثة مجهولين بحوزة أحدهم بندقية آلية، باعتراضهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص تابعة للشركة عملهما، محملة بكمية من السجائر، وذلك في أحد الطرق الفرعية بقرية الجمسة بدائرة المركز، وإطلاق عيارين ناريين تجاههما والاستيلاء على السيارة بحمولتها، وبداخلها صندوق حديدى يحوى مبلغا ماليا، وفروا هاربين.
تم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة البحث الجنائى بأسيوط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط السيارة المستولى عليها بطريق فرعى بقرية تاسا بدائرة المركز وبداخلها كرتونة سجائر، والصندوق الحديدى وبداخله مبلغ 5800 جنيه وبه آثار لمحاولة كسر. وبتتبع
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العفو-عن-سجناء (3)

«بمناسبة 6 أكتوبر».. الإفراج عن 2392 من نزلاء السجون

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، الإفراج بالعفو عن 1818 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 574 آخرين، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 511 لعام 2019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بانتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليه شروط العفو.
فسيخ-فاسد

ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في الإسكندرية لـ66

تتواصل أزمة الفسيخ الفاسد في محافظة الإسكندرية، إذ أعلن مركز السموم، التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، غت ارتفاع أعداد المصابين بتسمم غذائي، بسبب تناول الفسيخ، لـ66 مصابا حيث استقبل المركز اليوم، 8 حالات جديدة، استدعى دخولها غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج، بينها حالات حصلت على المصل المضاد للسموم. وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن العدد ارتفع ليصل إلى 66 حالة تسمم خلال 8 أيام تقريبا، مشددة على ضرورة الامتناع عن تناول الفسيخ الفاسد.
جلسة-صلح (2)

في حضور الشرطة.. الصلح خير بين عائلتين بأسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فهناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطن بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فتهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
جثة (5)

الجار الخائن والمشهد الأخير في حياة «طبيب الهرم»

"اختَر الجار قبل الدار" لم يفطن طبيب أسنان إلى تلك المقولة الشعبية، فوضع ثقته منقطعة النظير في جاره السائق رغم سمعته السيئة وكونه أحد أرباب السوابق وله معلومات جنائية مسجلة، دون أن يدري أن المشهد الأخير في حياته ستُكتب تفاصيله على يد جاره الخائن الذي استعان بصديقه وتسللا إلى شقته في غيابه، إلا أن حضوره المفاجئ دفعهما لاتخاذ قرار بالتخلص منه، فخنقاه بواسطة "شال" واستوليا على مبلغ مالي وهواتفه المحمولة، وغادرا الشقة ظنا أن جريمتهما لن تنكشف خباياها.
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جلسة-صلح (2)

في حضور الشرطة.. الصلح خير بين عائلتين بأسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فهناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطن بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فتهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل وأخرى ملاكي بمدخل كوبري قرية بني حسين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل ووقوع وفيات ومصابين. وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بمدخل كوبري قرية بني حسين بالطريق الزراعي بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى.
قطع-أثرية

مأمورية القوصية أنهت حلم عاطل بحوزته 109 قطع أثرية

ظن عاطل أنه على بُعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة والانضمام رسميا إلى طبقة الأثرياء من خلال بيعه قطعا أثرية، إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسةً بقصد التنقيب عن الآثار، إذ أكدت تحريات مباحث آثار أسيوط حيازة عاطل (45 سنة) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.
انقلاب ميكروباص

متوفيان و7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم؛ على أثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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