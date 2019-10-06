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سموم الإسكندرية تحذر من سمكة الأرنب: موت سريع

تحرير:محمد مجلي ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
تسمم - صورة أرشيفية
تسمم - صورة أرشيفية
باتت أسماك الإسكندرية تمثل مصدر قلق لدى السكندريين ومن بينها والبوري المصنوعة منها الفسيخ والتى أصابت 66 شخصا بتسمم، ما كلف الدولة 3 ملايين و800 ألف جنيه، فيما تدخل سمكة الأرنب والمعروفة باسم "القراض" ضمن الأسماك السامة والمحظور صيدها أو بيعها وعرضها بالأسواق، لاحتوائها على غدد ذات سميات عالية تنتشر بصورة كبيرة أسفل الجلد وتتركز في الكبد والأمعاء والمناسل والخياشيم، فيما حذر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، من تناول هذه السمكة التى تتغذى على الطحالب السامة وربما تؤدي للموت.
وحذرت الدكتورة نانسي أسامة مسؤول مركز السموم، من تناول سمكة الأرنب وأنه لن يكفي سلخ السمكة لتجنب سميتها، خاصة في ظل استمرار تسمم الغدد مع الوضع في الاعتبار عدم تناول الأسماك مجهولة المصدر عبارة عن "قطع فيليه" بسبب رخص ثمنها.ودعت أسامة، التوجه فورا لأقرب مركز سموم حل ظهور أعراض التسمم عقب تناول سمكة
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الصحة: نجاح أول جراحة قلب بالتأمين الصحي في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، وذلك بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة في إقليم قناة السويس، مؤكدًا أن مستشفى النصر التخصصي نجح في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عاما في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر، وقام بإجراء العملية فريق من أكفأ جراحي معهد القلب.
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انتصار السيسي: نصر أكتوبر نموذج لا ينسى في التضحية

قالت قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، إن نصر أكتوبر يعد نموذجا لا ينسى في الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، مضيفا: "نحتفل معا بذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم، الذى قدم فيه الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته، نموذجا لا ينسى في الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، حفظ الله مصر من كل سوء"، جاء ذلك في تدوينة لها نشرتها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر.
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وزير الأوقاف: حرب 6 أكتوبر ملحمة من العطاء والفداء

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في بيان، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، إن حرب السادس من أكتوبر 1973م العاشر من رمضان، تعد ملحمة من العطاء والفداء، أبرزت بسالة وصلابة وقوة وفدائية الجندي المصري واستعداده للتضحية في سبيل وطنه، وجسدت روح التكامل بين الشعب وقواته المسلحة، حيث وقف الشعب المصري كله صفا واحدا خلف قواته المسلحة، في ملحمة جديدة من اللحمة بين الجيش والشعب المصري، فهما شيء واحد، مضيفا أن جيشنا المصري جيش عظيم فهو درع الوطن وسيفه، بل درع الأمة العربية وسيفها، وأحد أهم عوامل أمنها وأمانها واستقرارها.
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بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.
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فسيخ-فاسد

ارتفاع عدد حالات تسمم الفسيخ بالإسكندرية إلى 43 حالة

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي إلى نحو 43 حالة تسمم استقبلها المركز من 3 محافظات هي "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ" منذ بدء الأزمة، وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن المركز استقبل اليوم 13 حالة جديدة مصابة بتسمم غذائي نتيجة تناول الفسيخ الفاسد، ليرتفع عدد المصابين الذي استقبلهم المركز منذ 5 أيام إلى 43 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم من سن 3 سنوات إلى 55 عامً لأطفال وفتيات وشباب وسيدات ورجال.
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بعد وفاة أول حالة بسبب الفسيخ.. تراجع مبيعات الأسماك بالإسكندرية

البوري الطازة.. البوري المصحصح.. قرب وخد بنص الثمن"، جميعها كانت عبارات رددها تجار الأسماك في الأسواق بمحافظة الإسكندرية ولكنها لم تجدى نفعا ولم تمكنهم من بيعها وظلت الأسماك متراكمة أمامهم على الطاولة الخاصة لعرض سلعهم حيث بات الخوف هو الشعور السائد للسكندريين، وفاة أول حالة من المصابين وارتفاع أعداد الحالات المصابة بالتسمم لنحو 32 حالة خلال 4 أيام فقط، جميعهم مصابين بالتسمم الغذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد، وإعلان كلية الطب بجامعة الإسكندرية نفاذ الأمصال المضادة للسموم ما جعل الوضع كارثي قبل أن تتدخل وزارة الصحة لمد مركز السموم بمخزون إضافي.
فسيخ-فاسد

القصة الكاملة للفسيخ الفاسد في الإسكندرية

الإسكندرية بلد البحر المشهورة بوجبات الأسماك، سواء النيلية أو البحرية أو المستخرجة من البحيرات، لكن في هذه الأيام بات تناول الأسماك، خاصة صاحبة الانتشار الأكبر والأكثر مبيعا وهي "البوري والبلطي"، يمثل إشكالية كبرى بعد ظهور أسماك نافقة في محافظة البحيرة أغرقت أسواق الإسكندرية بأسعار مخفضة بصورة مبالغة وواضحة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيها بعد أن كان 60 جنيها، بينما كشف استقبال مركز السموم بجامعة الإسكندرية عن وجود معاناة كبرى بعد تسمم 21 شخصا، بينهم أطفال.
اقبال المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة تصوير دعاء السيد (13)

حالات تسمم خطيرة.. تحذير عاجل من تناول الفسيخ

حذر مركز السموم التابع لجامعة الإسكندرية، المواطنين من تناول وجبات الفسيخ بعد أن تلقى المركز حالات عديدة مصابة بالتسمم، بينهم حالات تسمم خطيرة تحتاج للمصل المضاد للسموم، وذلك على خلفية تناول وجبات الفسيخ، فيما شهدت الفترة الأخيرة حالة من القلق إزاء ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وجود أسماك بوري فاسدة تباع في جميع الأسواق بمحافظه الإسكندرية، تتراوح أسعارها ما بين 20 و25 جنيها، وطالبوا بتدخل الأجهزة المعنية لحماية المواطنين.
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