ماذا يحدث لك عند ممارسة تمرين «بلانك» يوميا؟

العضلات الأساسية هي تلك التي ترتبط مع العمود الفقري، وتتكون من العضلات الأولية التي تتحكم في الحركة والعضلات الثانوية التي تساعد وتثبت حركة العضلات الأولية

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

تمرين بلانك

ليس هناك جدال على أن اللياقة البدنية بالغة الأهمية؛ ولهذا لا بد من ممارسة التمارين بانتظام على المدى الطويل، كما أن الكثير من الأشخاص ينفقون المال من أجل صالة الألعاب الرياضية، وهناك الكثير من التمارين أيضًا التي يمكن القيام بها في المنزل بدون تكاليف، ومن بينها تمرين بلانك المهم لصحة العضلات. تمرين بلانك عبارة عن تمرين تحافظ فيه على جسمك مستقيمًا وقويا كلوح الخشب، ومن المهم الحفاظ على قوة العضلات الأساسية، لأنها تساعد في الحفاظ على التوازن وحركة الجسم كله.

العضلات الأساسية العضلات الأساسية هي تلك التي ترتبط مع العمود الفقري "جوهر جسمك"، وهي تتكون من العضلات الأولية التي تتحكم في الحركة والعضلات الثانوية التي تساعد وتثبت حركة العضلات الأولية. لماذا العضلات الأساسية مهمة لجسمك؟ تحمي عضلاتك الأساسية أعضاءك الحيوية وهي أساس حركة الجسم من خلال الآتي: دعم