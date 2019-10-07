ماذا يحدث لك عند ممارسة تمرين «بلانك» يوميا؟

العضلات الأساسية هي تلك التي ترتبط مع العمود الفقري، وتتكون من العضلات الأولية التي تتحكم في الحركة والعضلات الثانوية التي تساعد وتثبت حركة العضلات الأولية
ليس هناك جدال على أن اللياقة البدنية بالغة الأهمية؛ ولهذا لا بد من ممارسة التمارين بانتظام على المدى الطويل، كما أن الكثير من الأشخاص ينفقون المال من أجل صالة الألعاب الرياضية، وهناك الكثير من التمارين أيضًا التي يمكن القيام بها في المنزل بدون تكاليف، ومن بينها تمرين بلانك المهم لصحة العضلات.
تمرين بلانك عبارة عن تمرين تحافظ فيه على جسمك مستقيمًا وقويا كلوح الخشب، ومن المهم الحفاظ على قوة العضلات الأساسية، لأنها تساعد في الحفاظ على التوازن وحركة الجسم كله.
العضلات الأساسية
العضلات الأساسية هي تلك التي ترتبط مع العمود الفقري "جوهر جسمك"، وهي تتكون من العضلات الأولية التي تتحكم في الحركة والعضلات الثانوية التي تساعد وتثبت حركة العضلات الأولية.
لماذا العضلات الأساسية مهمة لجسمك؟
تحمي عضلاتك الأساسية أعضاءك الحيوية وهي أساس حركة الجسم من خلال الآتي:
دعم
العضلات الأساسية
العضلات الأساسية هي تلك التي ترتبط مع العمود الفقري "جوهر جسمك"، وهي تتكون من العضلات الأولية التي تتحكم في الحركة والعضلات الثانوية التي تساعد وتثبت حركة العضلات الأولية.
لماذا العضلات الأساسية مهمة لجسمك؟
تحمي عضلاتك الأساسية أعضاءك الحيوية وهي أساس حركة الجسم من خلال الآتي:
دعم الظهر
لأن جميع العضلات الأساسية ترتبط بالعمود الفقري، وتوازن عضلات البطن والأطراف المائلة ووزن العضلات الخلفية، فإذا كانت العضلات الأساسية غير قوية تحدث آلام الظهر.
وضعية الجسم
أغلب الأشخاص يتجاهلون الوضعيات الصحيحة، والعضلات الرئيسية تمسك الجسم في أثناء الحركة والراحة من أجل منع الإصابة على المدى الطويل.
وتوجه العضلات الأساسية حركة الذراعين، والانحناء، والجلوس، والوقوف، والمشي، وتحول كل شيء عن طريق الجذع.
الاستقرار والتوازن
مركز جسمك هو أكبر محدد لاستقرار الجسم كله، وكثافة العضلات الأساسية هي مؤشر على خطر السقوط وفقدان العضلات المرتبطة بالعمر؛ لذا يمكن القيام بالتمارين الأساسية بدون معدات خاصة، ويجب أن تكون جزءًا من برنامج اللياقة البدنية المتوازن.
لماذا تمرين بلانك فعال؟
إنه أكثر من تمرين أساسي، حيث يمكن ملاحظة فوائده في جميع أنحاء الجسم؛ وذلك لأنه يؤثر في عضلات الرقبة والساقين والذراعين والكتفين، وكذلك العضلات الأساسية، كما أن تمرين بلانك يساعد في:
1- زيادة التمثيل الغذائي
بالمقارنة مع التمارين الأساسية الأخرى مثل تمارين البطن والطحن، فإن "بلانك" يحرق المزيد من السعرات الحرارية.
2- تحسين وضعيات الجسم
ممارسة تمارين بلانك بانتظام تساعد في محاذاة العظام والمفاصل والعضلات والأنسجة الضامة.
3- إضافة المرونة إلى الجسم
يضيف مرونة للجسم بالكامل، وينشط الرقبة والكتفين وأوتار الركبة والأصابع وأقواس القدمين.
4- تخفيف الضغط
الضغوط تحاوطك ناحية العنق والكتفين والظهر، ومن خلال ممارسة تمارين بلانك فإنك تتخلص من التوتر وتحفز تدفق الدم.
كيف تقوم بتمارين بلانك؟
من المهم التسخين قبل بدء التمرين من أجل تدفق الدم ومنع ظهور الشد العضلي الذي يؤدي إلى الإصابة في بعض الأحيان، لذا يمكنك ممارسة المشي السريع أو القفز.
وركز على الحفاظ على عضلات البطن متصلة وظهرك مستقيما، وتذكر أن تتنفس طوال التمرين ببطء وعمق من خلال الأنف، وببطء وبشكل متساوٍ من الفم.
عليك أن تضع المرفقين والركبتين على الأرض، على أن يكون المرفقان متساويين مع الكتفين واليدين والساقين بما يتساوى مع الوركين.
ارفع ركبتيك عن الأرض ومَشِّ أصابع قدميك إلى أن تصبح الأرجل مستقيمة، حيث يجب أن يكون وزنك مدعومًا بأذرعك وأصابعك.
اسحب عضلات البطن نحو العمود الفقري وتمسك بالموقف لمدة 10 ثوان، ثم حرر ركبتيك، واسترح لمدة 10- 20 ثانية، وكرر التمرين من 5- 10 مرات.
نصائح لإكمال تمرين بلانك
الحفاظ على ظهرك مستقيما مع عدم وجود تقوس.
حافظ على الجزء الخلفي لرأسك بما يتماشى مع ظهرك، حيث يمكن أن تؤدي إمالة اتجاهه نحو السقف أو أسفله نحو الأرض إلى الضغط على رقبتك.
لا تشعر بالإحباط في المرات الأولى التي تمارس فيها التمرين، فهو ليس سهلا في البداية، لكنك ستلاحظ التغيّر في عضلاتك بعد فترة قصيرة.