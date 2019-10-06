وزير الأوقاف: حرب 6 أكتوبر ملحمة من العطاء والفداء

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة - صورة أرشيفية

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في بيان، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، إن حرب السادس من أكتوبر 1973م العاشر من رمضان، تعد ملحمة من العطاء والفداء، أبرزت بسالة وصلابة وقوة وفدائية الجندي المصري واستعداده للتضحية في سبيل وطنه، وجسدت روح التكامل بين الشعب وقواته المسلحة، حيث وقف الشعب المصري كله صفا واحدا خلف قواته المسلحة، في ملحمة جديدة من اللحمة بين الجيش والشعب المصري، فهما شيء واحد، مضيفا أن جيشنا المصري جيش عظيم فهو درع الوطن وسيفه، بل درع الأمة العربية وسيفها، وأحد أهم عوامل أمنها وأمانها واستقرارها.

وأوضح جمعة أن ذلك يأتي في ظل قيادة سياسية واعية تعي جيدا مفهوم الأمن القومي العربي، وتعمل بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ عليه في ضوء الفهم الدقيق للمصير العربي المشترك.وتابع أن الجيش المصري لم يكن عبر تاريخه الطويل ظالما أو معتديا، وإنما ينطلق من منطلقين إسلامي ووطني لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهو أن مهمته