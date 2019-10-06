عرض فيلم الممر على البث الأرضي للقناة الأولى
٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
فيلم الممر - صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه نزولا على رغبة المشاهدين، فقد تم تعديل موعد عرض فيلم (الممر) على القناة الأولى، ليذاع في الثامنة مساء اليوم الأحد بدلا من الساعة العاشرة، موضحة أن الفيلم سيعرض الليلة على البث الأرضي للقناة الأولى، فيما يذاع فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل. وكانت الهيئة قد اتفقت، في وقت سابق، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي على عرض فيلم (الممر) على شاشة القناة الأولى أرضيا يوم السادس من أكتوبر.
وجاء الاتفاق، انطلاقا من حرص الجانبين على حق المشاهد المصري في مشاهدة هذا الفيلم، الذي يؤرخ لحقبة تاريخية هامة من عمر الوطن خلال حرب الاستنزاف وملحمة وبطولات قواتنا المسلحة المصرية الباسلة، وتضحياتها الغالية من أجل استعادة الأرض والكرامة.يذكر أنه تزامنا مع الاحتفال بمرور 46 عاما على انتصار أكتوبر المجيد،
وجاء الاتفاق، انطلاقا من حرص الجانبين على حق المشاهد المصري في مشاهدة هذا الفيلم، الذي يؤرخ لحقبة تاريخية هامة من عمر الوطن خلال حرب الاستنزاف وملحمة وبطولات قواتنا المسلحة المصرية الباسلة، وتضحياتها الغالية من أجل استعادة الأرض والكرامة.
يذكر أنه تزامنا مع الاحتفال بمرور 46 عاما على انتصار أكتوبر المجيد، قررت قناة ON E، عرض فيلم "الممر" لأول مرة على شاشات التليفزيون، ويعد الفليم أضخم إنتاج سينمائي مصري، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. (التفاصيل)