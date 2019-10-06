رياضة

28 لاعبًا في قائمة «الأولمبي» استعدادا لجنوب إفريقيا

تحرير:أحمد بركات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
شوقي غريب
شوقي غريب
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، قائمة بأسماء 28 لاعبًا للدخول بهم في معسكر اعتبارًا من غدٍ استعدادًا لأداء مباراتين وديتين أمام جنوب إفريقيا يومي 11 و13 أكتوبر الحالي، ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته اعتبارًا من غدٍ، على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة واستاد السلام، كما أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن الجهاز الفني يتابع اللاعبين محمد محمود وكريم نيدفيد، مع إدارة النادي الأهلي للوقوف على برنامجهما العلاجي بوصفهما ضمن الهيكل الأساسي للمنتخب الأولمبي.
وضمت القائمة لحراسة المرمى: عمر رضوان عمر صلاح محمد صبحي مصطفى شوبير ولقلب الدفاع: أسامة جلال محمود مرعي محمود الجزار أحمد رمضان (بيكهام) محمد عبد السلام والأجناب: محمد صادق أحمد أبو الفتوح أحمد أيمن كريم العراقي خط الوسط: أكرم توفيق غنام محمد عمار حمدي ناصر ماهر أحمد حمدي فوزي الحناوي خط الهجوم: رمضان
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