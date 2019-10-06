«بمناسبة 6 أكتوبر».. الإفراج عن 2392 من نزلاء السجون

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

العفو عن السجناء-أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، الإفراج بالعفو عن 1818 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 574 آخرين، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 511 لعام 2019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بانتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليه شروط العفو.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع.وأصدر الرئيس عبد الفتاح