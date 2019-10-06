جريمة

«بمناسبة 6 أكتوبر».. الإفراج عن 2392 من نزلاء السجون

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
العفو عن السجناء-أرشيفية
العفو عن السجناء-أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، الإفراج بالعفو عن 1818 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 574 آخرين، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 511 لعام 2019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بانتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليه شروط العفو.
يأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع.وأصدر الرئيس عبد الفتاح
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كلبش

ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة محملة بالسجائر في أسيوط

بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من (مندوب مبيعات- مشرف مبيعات) يعملان بشركة للتجارة والتوزيع، يقع مقرها بقرية منقباد بدائرة مركز شرطة أسيوط، كشف عن سرقة سيارة محملة بالسجائر، وأبلغا بقيام ثلاثة مجهولين بحوزة أحدهم بندقية آلية، باعتراضهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص تابعة للشركة عملهما، محملة بكمية من السجائر، وذلك في أحد الطرق الفرعية بقرية الجمسة بدائرة المركز، وإطلاق عيارين ناريين تجاههما والاستيلاء على السيارة بحمولتها، وبداخلها صندوق حديدى يحوى مبلغا ماليا، وفروا هاربين.
فسيخ-فاسد

ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في الإسكندرية لـ66

تتواصل أزمة الفسيخ الفاسد في محافظة الإسكندرية، إذ أعلن مركز السموم، التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، غت ارتفاع أعداد المصابين بتسمم غذائي، بسبب تناول الفسيخ، لـ66 مصابا حيث استقبل المركز اليوم، 8 حالات جديدة، استدعى دخولها غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج، بينها حالات حصلت على المصل المضاد للسموم. وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن العدد ارتفع ليصل إلى 66 حالة تسمم خلال 8 أيام تقريبا، مشددة على ضرورة الامتناع عن تناول الفسيخ الفاسد.
جلسة-صلح (2)

في حضور الشرطة.. الصلح خير بين عائلتين بأسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فهناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطن بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فتهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
جثة (5)

الجار الخائن والمشهد الأخير في حياة «طبيب الهرم»

"اختَر الجار قبل الدار" لم يفطن طبيب أسنان إلى تلك المقولة الشعبية، فوضع ثقته منقطعة النظير في جاره السائق رغم سمعته السيئة وكونه أحد أرباب السوابق وله معلومات جنائية مسجلة، دون أن يدري أن المشهد الأخير في حياته ستُكتب تفاصيله على يد جاره الخائن الذي استعان بصديقه وتسللا إلى شقته في غيابه، إلا أن حضوره المفاجئ دفعهما لاتخاذ قرار بالتخلص منه، فخنقاه بواسطة "شال" واستوليا على مبلغ مالي وهواتفه المحمولة، وغادرا الشقة ظنا أن جريمتهما لن تنكشف خباياها.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أصاب ضابط وشرطي.. مقتل المتهم بإطلاق نار على «مأمورية أطفيح»

لقى تاجر مخدرات مصرعه، إثر أثناء مطاردته بمحافظة البحيرة، حيث أطلق "المتهم" على الشرطة الرصاص مما دفع القوات لتبادل إطلاق النار معه وأسفر عن مقتله، وتبين أنه المتهم بإطلاق الرصاص تجاه قوة من مباحث أطفيح وإصابة معاون المباحث وشرطي بطلقات نارية، منذ أسبوع بالجيزة. وكانت قوة من مباحث أطفيح، توجهت منذ أسبوع لضبط تاجري مخدرات، وتبين أن المتهم "القتيل"، أطلق عليهم الرصاص فور وصول القوات، مما أسفر عن إصابة ضابط من المباحث، وشرطي وفر المتهم هاربا إلى محافظة البحيرة.
كمين-شرطه-في-سيناء

مصدر أمني ينفي استهداف كمين الصفا واستشهاد رجال شرطة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" على شبكة الإنترنت، بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية، وتحديدا كمين الصفا، الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين، وأكد المصدر أن ما تم نشره في هذا الصدد عارِ تماما عن الصحة جملةً وتفصيلا، وأنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن.. وتبذل القوات المسلحة والشرطة، جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
قوات-الشرطة (3)

جمعت 43 مليون جنيه.. سقوط مستريحة الاستثمار العقاري بالنزهة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري بالنزهة، وتقدم نحو 12 شخصا ببلاغات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها فى 15 قضية تبديد وشيكات، وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها.
خطف طفل

96 ساعة وهروب.. تفاصيل استعادة طفل «مخطوف» بالشرقية

96 ساعة من الرعب والقلق عاشتها أسرة طفل، بالكاد أتم ربيعه الثامن، بعدما غادر المنزل صباح الخميس الماضي في طريقه إلى مدرسته الابتدائية، والتي يدرس بالصف الثالث فيها، إلا أن أيادي أشخاص لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا التقفته وتمكنوا من اختطافه، لكن وبعد مرور نحو 4 أيام على الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من تحرير الطفل وإعادته سالما، إلا أن الجناه لاذوا بالفرار فور رؤية قوات الشرطة، والتي داهمت مكان الاختطاف واستعادت الطفل، وتوصل جهودها لملاحقة الجناة.
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