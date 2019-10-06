«بمناسبة 6 أكتوبر».. الإفراج عن 2392 من نزلاء السجون
تحرير:أ.ش.أ
٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
العفو عن السجناء-أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، الإفراج بالعفو عن 1818 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 574 آخرين، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 511 لعام 2019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بانتصارات أكتوبر ممن ينطبق عليه شروط العفو.
يأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع.وأصدر الرئيس عبد الفتاح
يأتي ذلك في إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي والتي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 511 لعام 2019، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.