مانشستر سيتي يسقط أمام وولفرهامبتون في البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

وولفرهامبتون

حقق فريق وولفرهامبتون فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل أداما تراوري هدفي اللقاء، وبهذه الخسارة توقف رصيد السيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، في المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، وبعد خسارة أبناء جوارديولا وسع ليفربول الفارق مع منافسه المباشر إلى 8 نقاط، بعد أن أضاع السيتي ثلاث نقاط.

سيطر فريق مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول، وأضاع أكثر من فرصة هدف محقق، في المقابل اعتمد فريق وولفرهامبتون، على الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة على مرمى أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول سلبيًّا. في الشوط الثاني ظلت سيطرة السيتي لكن دون تسجيل أي هدف، ومن هجمة مرتدة سريعة، نجح فريق وولفرهامبتون في