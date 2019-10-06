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غارات على مواقع داخل الكلية الجوية في ليبيا

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
طائرات الجيش الليبي
طائرات الجيش الليبي
شن الجيش الوطني الليبي، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل الكلية الجوية في مصراتة، فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بها مخازن أسلحة في مدينة سرت غربي البلاد، إذ أوضح الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، أن المواقع التي تم استهدافها كانت تستخدم في تخزين الأسلحة والذخائر من طرف الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.
وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن صاروخا دمر سيارة ذخيرة للميليشيات بالقرب من معسكر حمزة، وأن ضربات سلاح الجو مستمرة على «سرت، وتاجوراء» تجاه التجمعات ومستودعات الأسلحة.وكان الجيش الوطني الليبي، قد تقدم أمس السبت، في عدد من محاور القتال في العاصمة طرابلس، وبسط سيطرته على مواقع جديدة، بعد
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سد-النهضة (4)

إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات بشأن سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف متعلقة بشأن سد النهضة من خلال التشاور بين الدول «المشاطئة لنهر النيل». وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: «تؤكد حكومة إثيوبيا حق جميع الإحدى عشرة دولة المطلة على النيل في الاستفادة من مياه النيل على أساس مبادئ الاستخدام العادل، وعدم التسبب في أي ضرر كبير»، مضيفًا أن هذا يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الإنمائية لشعبها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
انتخابات تونس

إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بتونس

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.
ملك-الاردن

أول تعليق من ملك الأردن على إنهاء إضراب المعلمين

علق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على قرار إنهاء إضراب المعلمين، معبرا عن سعادته برؤية الطلبة في مدارسهم، قائلًا عبر تويتر: «سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي»، مضيفًا: «تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية»، واختتم ملك الأردن تغريدته بالقول: «الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر»، وفقًا لسكاي نيوز.
تظاهرات العراق

الداخلية العراقية: مقتل 104 أشخاص وإصابة 6000 أخرين

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن ثمانية من قوات الأمن كانوا من بين القتلى، قائلًا: «إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين»، مؤكدًا أن هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، وفقًا لروسيا اليوم.
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قصف-غزة (2)

قصف مناطق تابعة للحرس الثوري في البوكمال السورية

تعرضت نقطة تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال السورية، مساء أمس الجمعة، إلى قصف جوي نفذته طائرة مجهولة، وفقا لما كشفته مصادر محلية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن مضادات الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت مساء أمس أجساما مجهولة في سماء منطقة البوكمال" بريف دير الزور الشرقي على مقربة من الحدود السورية - العراقية. كانت ميليشيات مسلحة تابعة للحشد الشعبي العراقي تعرضت في 9 سبتمبر الجاري لقصف نفذته طائرات مجهولة في المنطقة ذاتها، ما تسبب في وقوع قتلى ومصابين.
المشير خليفة حفتر

حفتر يؤكد رفضه إجراء انتخابات قبل القضاء على الإرهاب

أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، انفتاحه على الحوار والعملية السياسية للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية للسيطرة على طرابلس قبل قرابة 6 أشهر. وقال حفتر في بيان، اليوم: "في نهاية المطاف لا بد من الحوار والجلوس ولا بد من العملية السياسية أن تكون لها مكانتها، ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي". وأضاف "نذكّر بأننا كنا دوما دعاة سلام وسعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها السنوات الماضية، للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية، وحقه في علمية سياسية ديموقراطية نزيهة وآمنة".
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

أعلن الجيش الليبي اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تستهدف قواته في محاور طرابلس، وذكرت غرفة عمليات الكرامة، في بيان أوردته بوابة إفريقيا، أن المضادات الأرضية في محاور طرابلس أسقطت طائرة تركية كانت تستهدف قوات الجيش، كما تم استهداف وضرب غرفة عمليات تركية بالقرب من ابوقرين، وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال الأحد الماضي، إن "معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات، وستدخل مرحلة حاسمة جدا".
الجيش-الليبى

قوات حفتر تشن هجوما عسكريا واسعا ضد ميليشيا السراج

شن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الأحد، هجوما عسكريا على مقاتلي قوات حكومة الوفاق، في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك بعد هدوء استمر لمدة أسبوع، وفقا لـ"العربية". وتشهد محاور الخلاطات واليرموك وعين زارة وخلة الفرجان وصلاح الدين، منذ مساء السبت، قتالا عنيفا، بين طرفي النزاع، استعملت فيه كل أنواع الأسلحة الثقيلة بمساندة الطائرات الحربية المسيرة، إذ تحاول قوات الجيش الليبي التقدم إلى قلب العاصمة، بينما تكافح قوات الوفاق لوقف هذا التقدم والمحافظة على مواقعها.
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