تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون برباعية في البريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م

تشيلسي

تمكن فريق تشيلسي من الفوز على نظيره ساوثهامبتون، بأربعة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على استاد سانت ميريز، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). بداية المباراة جاءت هادئة نسبيا وسط انحصار للكرة في منتصف الملعب بدون أي خطورة، إلا أن تامي أبراهام قص شريط الأهداف للبلوز في الدقيقة 17، وواصل تشيلسي الأداء المتميز وتمكن الشاب ماسون ماونت من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من البرازيلي وليان.

وسجل داني إنجز مهجم أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، إلا أن نجولو كانتي تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40 بعد تسديدة قوية ارتطمت بدافعي ساوثهامبتون وسكنت شباك حارسهم. في الشوط الثاني اختلف رتم المباراة وأصبح هادئًا بشكل كبير، ولم يشكل كلا الفريقين أي خطورة على المرمى، لكن