رياضة

تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون برباعية في البريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
تشيلسي
تشيلسي
تمكن فريق تشيلسي من الفوز على نظيره ساوثهامبتون، بأربعة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على استاد سانت ميريز، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج). بداية المباراة جاءت هادئة نسبيا وسط انحصار للكرة في منتصف الملعب بدون أي خطورة، إلا أن تامي أبراهام قص شريط الأهداف للبلوز في الدقيقة 17، وواصل تشيلسي الأداء المتميز وتمكن الشاب ماسون ماونت من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من البرازيلي وليان.
وسجل داني إنجز مهجم أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، إلا أن نجولو كانتي تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40 بعد تسديدة قوية ارتطمت بدافعي ساوثهامبتون وسكنت شباك حارسهم. في الشوط الثاني اختلف رتم المباراة وأصبح هادئًا بشكل كبير، ولم يشكل كلا الفريقين أي خطورة على المرمى، لكن
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بيراميدز (1)

بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام الطلائع

في مباراة مثيرة خلال الدقائق الأخيرة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت بين فريق بيراميدز وطلائع الجيش، مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز هدفي بيراميدز إيريك تراوري ومحمد فاروق، بينما سجل هدفي الطلائع تالا نداييه وكريم طارق، ليرتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني بجدول البطولة، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى نقطتين فقط يحتل بهما المركز الرابع عشر في الجدول.
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل في البريميرليج

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في اقتناص فوز غالٍ من نظيره فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد على ملعب جيمس بارك فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماتيو لونتصاف ليمنح نيوكاسل ثلاث نقاط غالية. وشهدت الجولة العديد من المفاجآت حيث أسقط برايتون توتنهام بهدفين، ونجح وولفر فى الانتصار على مانشستر سيتي بهدفين. ويعد هذا الفوز تاريخيا لينوكاسل حيث لم يحقق الأخير أى انتصار أمام مانشستر يونايتد فى بطولة البريميرليج سوى فى 4 لقاءات فقط فى آخر 32 مباراة.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

السعيد يقود هجوم الزمالك أمام نادي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره فريق إف سي مصر في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، وكان من المقرر إقامة اللقاء عن ملعب بتروسبورت، قبل أن يتم نقله إلى استاد السلام، لأسباب أمنية، حسبما قال حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة.
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ليفربول -وتشيلس (2)

ليفربول يقص شريط كأس الرابطة أمام ميلتون

تستكمل، اليوم الأربعاء، مباريات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية من خلال إقامة 8 مباريات، وسيكون الظهور الأبرز اليوم لفريق ليفربول، صاحب الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب المسابقة بواقع 8 مرات من قبل، آخرها في موسم 2011- 2012، وذلك عندما يرحل لمواجهة فريق ميلتون كينز دونز على ملعب إم كي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويبحث رجال يورجن كلوب عن التقدم هذا الموسم في تلك البطولة، خاصة أن الريدو ودع كأس الرابطة الموسم الماضي بالخسارة من نفس هذا الدور أمام تشيلسي.
محمد-صلاح

مورينيو يهاجم ضعف مستوى صلاح أمام تشيلسي

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المستوى الذي ظهر به نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. وقال مورينيو عقب المباراة في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "عاب ثلاثي خط هجوم ليفربول (محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني) المركزية الشديدة في أرض الملعب، وعدم تراجعهم إلى الخلف من أجل تقديم الأدوار الدفاعية"، ويأتي ذلك في الوقت الذي سدد فيه تشيلسي 13 كرة مقابل 6 تسديدات لليفربول.
ارنولد‎ (1)

أرنولد: العلامة الكاملة فى الدورى تثبت المستوى

أشاد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول، بفوز فريقه على تشيلسي في البريمرليج، ونجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وأشار أرنولد إلى أن فريقه استعاد توازنه سريعًا بعد الخسارة التي تعرض لها أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. وسجل أرنولد هدف المباراة الأول فى الدقيقة الـ14 من كرة ثابتة، مررها له محمد صلاح ليسكنها على يسار كيبا حارس مرمى البلوز.
ليفربول -وتشيلس (1)

أرقام قياسية جديدة لليفربول بعد موقعة تشيلسي

نجح فريق ليفربول في اقتناص الفوز من نظيره تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، سجل لصالح الريدز كل من ألكسندر أرنولد وروبيرتو فيرمينو، بينما سجل للبلوز نجولو كانتى. بهذا الفوز احتل ليفربول المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات فاز فيها جميعًا، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، من 6 مباريات فاز فى مباراتين وخسر فى 2 وتعادل فى مثلهما.
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