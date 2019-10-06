بعد احتجاجات العراق..مجلس بغداد يقبل استقالة المحافظ

تحرير:وكالات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م

احتجاجات العراق_أرشفية

أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري، بعد أيام من احتجاجات شعبية عارمة على سوء الأوضاع الاقتصادية أدت لمقتل العشرات، إذ قال مصدر في مجلس المحافظة، إن محافظ بغداد تقدم باستقالته اليوم من منصبه، وصوّت أعضاء المجلس بقبولها، وفتح باب الترشح للمنصب لمدة 5 أيام، ولم يفصح المحافظ عن أسباب استقالته». وتأتي استقالة الجزائري وسط احتجاجات عارمة تشهدها العاصمة العراقية ومحافظات أخرى، فيما وقعت مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أدى لمقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة نحو 4000 آخرين، وفقًا لسبوتنيك.

وتعد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية على مدار الأيام الخمسة الماضية الأولى منذ إعلان دحر تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول أواخر عام 2017.وخرج آلاف العراقيين في تظاهرات مطالبة بإسقاط الحكومة، وإجراء إصلاحات اقتصادية، ومحاربة جدية الفساد، بعد عام كامل من تشكيل حكومة