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بعد احتجاجات العراق..مجلس بغداد يقبل استقالة المحافظ

تحرير:وكالات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
احتجاجات العراق_أرشفية
احتجاجات العراق_أرشفية
أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري، بعد أيام من احتجاجات شعبية عارمة على سوء الأوضاع الاقتصادية أدت لمقتل العشرات، إذ قال مصدر في مجلس المحافظة، إن محافظ بغداد تقدم باستقالته اليوم من منصبه، وصوّت أعضاء المجلس بقبولها، وفتح باب الترشح للمنصب لمدة 5 أيام، ولم يفصح المحافظ عن أسباب استقالته». وتأتي استقالة الجزائري وسط احتجاجات عارمة تشهدها العاصمة العراقية ومحافظات أخرى، فيما وقعت مواجهات دامية بين المتظاهرين وقوات الأمن، مما أدى لمقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة نحو 4000 آخرين، وفقًا لسبوتنيك.
وتعد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية على مدار الأيام الخمسة الماضية الأولى منذ إعلان دحر تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول أواخر عام 2017.وخرج آلاف العراقيين في تظاهرات مطالبة بإسقاط الحكومة، وإجراء إصلاحات اقتصادية، ومحاربة جدية الفساد، بعد عام كامل من تشكيل حكومة
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سد-النهضة (4)

إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات بشأن سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف متعلقة بشأن سد النهضة من خلال التشاور بين الدول «المشاطئة لنهر النيل». وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: «تؤكد حكومة إثيوبيا حق جميع الإحدى عشرة دولة المطلة على النيل في الاستفادة من مياه النيل على أساس مبادئ الاستخدام العادل، وعدم التسبب في أي ضرر كبير»، مضيفًا أن هذا يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الإنمائية لشعبها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
انتخابات تونس

إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بتونس

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.
ملك-الاردن

أول تعليق من ملك الأردن على إنهاء إضراب المعلمين

علق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على قرار إنهاء إضراب المعلمين، معبرا عن سعادته برؤية الطلبة في مدارسهم، قائلًا عبر تويتر: «سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي»، مضيفًا: «تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية»، واختتم ملك الأردن تغريدته بالقول: «الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر»، وفقًا لسكاي نيوز.
تظاهرات العراق

الداخلية العراقية: مقتل 104 أشخاص وإصابة 6000 أخرين

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن ثمانية من قوات الأمن كانوا من بين القتلى، قائلًا: «إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين»، مؤكدًا أن هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، وفقًا لروسيا اليوم.
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ضابط-شرطة-عراقي-يحمل-البندقية-56

هجوم مسلح على مكتب «العربية» بالعراق وأنباء عن وقوع إصابات

هاجم مسلحون ملثمون، مساء اليوم السبت، مكتب «العربية» في العاصمة العراقية بغداد، وأفاد مراسل العربية في بغداد، بأن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية، مؤكدا وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم، مشيرًا إلى أن المسلحين هاجموا المكتب وحطموا المعدات والهواتف المحمولة، موضحًا أن الفريق تلقّى تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بالتحقيق في الهجوم، منوهًا إلى أن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم، وفقًا لما ذكرته العربية.
الحلبوسي-رئيس-برلمان-العراق

برلمان العراق: 100 ألف وحدة سكنية بديلا عن العشوائيات

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن تقديم توصيات للحكومة تتضمن إيقاف حملة إزالة التجاوزات فورا، وتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية كبديل عن العشوائيات، مشيرًا إلى التوصية بإلغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات، مؤكدًا أنه سيتم تثبيت جميع المتعاقدين مع مؤسسات الدولة وتحويل المحاضرين إلى عقود. وقال الحلبوسي، إن مجلس النواب وبعد اجتماعه مع ممثلي التظاهرات، خرج بعدة توصيات، أهمها إلغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أو رئيس الحكومة سيمارس الدور الرقابي على المحافظين لحين إجراء الانتخابات المحلية القادمة»، وفقًا لروسيا اليوم
الحلبوسي-رئيس-برلمان-العراق

الحلبوسي: تأخرنا في تلبية مطالب المحتجين ونتعهد بتحقيقها

أقر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بأن الدولة بمؤسساتها تأخرت كثيرا في تلبية مطالب المحتجين، متعهدًا في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، عقب انتهاء اجتماعه بممثلين عن المتظاهرين، بالعمل على إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة، قائلًا: «إنه سيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق». وكشف الحلبوسي عن فتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، مؤكدا التوصل إلى اتفاق على ضمان حقوق المتقاعدين، وألمح إلى اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه.
مقتدى-الصدر

لا يمكن السكوت.. الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى استقالة الحكومة «شلع قلع»، والبدء في إجراء انتخابات مبكرة، إذ قال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: «احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة شلع قلع، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي»، متابعًا: «ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه». من جانبه، أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، صحة البيان المنسوب للصدر، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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