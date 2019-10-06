الجونة يحقق الفوز الأول في الدوري على حساب المقاصة

تحرير:علي الزيني ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

الجونة والمقاصة

حقق فريق الجونة فوزًا مثيرًا على نظيره مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، سجل هدف اللقاء الوحيد حسني فتحي لاعب الفريق الفيومي بالخطأ في مرماه، ليحصد الفريق الساحلي أول 3 نقاط في مشواره بالمسابقة المحلية، بعدما خسر أول جولتين أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري، بينما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 3 نقاط جمعها من الفوز على أسوان بالجولة الأولى بنتيجة 3- 2، وخسر أمام الزمالك بالجولة الثانية.

بدأت المباراة بمحاولات من جانب الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى، وفي الدقيقة 40، سجل فريق الجونة هدف التقدم، بعد انطلاقة من أحمد مجدي لاعب الجونة داخل منطقة جزاء مصر للمقاصة من جهة اليسار أنهاها بعرضية قوية اصطدمت بقدم المدافع حسني فتحي وسكنت شباك الحارس محمود حمدي بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط