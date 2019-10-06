رياضة

الجونة يحقق الفوز الأول في الدوري على حساب المقاصة

تحرير:علي الزيني ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م
الجونة والمقاصة
الجونة والمقاصة
حقق فريق الجونة فوزًا مثيرًا على نظيره مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، سجل هدف اللقاء الوحيد حسني فتحي لاعب الفريق الفيومي بالخطأ في مرماه، ليحصد الفريق الساحلي أول 3 نقاط في مشواره بالمسابقة المحلية، بعدما خسر أول جولتين أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري، بينما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 3 نقاط جمعها من الفوز على أسوان بالجولة الأولى بنتيجة 3- 2، وخسر أمام الزمالك بالجولة الثانية.
بدأت المباراة بمحاولات من جانب الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى، وفي الدقيقة 40، سجل فريق الجونة هدف التقدم، بعد انطلاقة من أحمد مجدي لاعب الجونة داخل منطقة جزاء مصر للمقاصة من جهة اليسار أنهاها بعرضية قوية اصطدمت بقدم المدافع حسني فتحي وسكنت شباك الحارس محمود حمدي بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط
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بيراميدز (1)

بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام الطلائع

في مباراة مثيرة خلال الدقائق الأخيرة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت بين فريق بيراميدز وطلائع الجيش، مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز هدفي بيراميدز إيريك تراوري ومحمد فاروق، بينما سجل هدفي الطلائع تالا نداييه وكريم طارق، ليرتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني بجدول البطولة، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى نقطتين فقط يحتل بهما المركز الرابع عشر في الجدول.
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل في البريميرليج

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في اقتناص فوز غالٍ من نظيره فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد على ملعب جيمس بارك فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماتيو لونتصاف ليمنح نيوكاسل ثلاث نقاط غالية. وشهدت الجولة العديد من المفاجآت حيث أسقط برايتون توتنهام بهدفين، ونجح وولفر فى الانتصار على مانشستر سيتي بهدفين. ويعد هذا الفوز تاريخيا لينوكاسل حيث لم يحقق الأخير أى انتصار أمام مانشستر يونايتد فى بطولة البريميرليج سوى فى 4 لقاءات فقط فى آخر 32 مباراة.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

السعيد يقود هجوم الزمالك أمام نادي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره فريق إف سي مصر في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، وكان من المقرر إقامة اللقاء عن ملعب بتروسبورت، قبل أن يتم نقله إلى استاد السلام، لأسباب أمنية، حسبما قال حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة.
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رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
أحمد حمدي‎

تفاصيل صفقة انتقال أحمد حمدي لنادي الجونة

أنهى مسؤلو فريق الجونة اتفاقهم مع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن انتقاله لصفوف الفريق الساحلي، قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في تمام الساعة الثانية صباح غدًا الأربعاء.. وتواجد نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير فريق الكرة لنادي الجونة داخل النادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء وظل متواجدًا لإنهاء الاتفاق مع إدارة التعاقدات بالأهلي والتفاصيل الخاصة بضم اللاعب. وشارك أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة الجديد في 14 مباراة مع الجونة في الموسم الماضي وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.
أحمد حمدي

جلسة بين مسؤولي الجونة والأهلي لاستعارة أحمد حمدي

يعقد نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تدير فريق الكرة بنادي الجونة جلسة الآن مع مسئولي النادي الأهلي من أجل حسم استعارة أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر قبل إغلاق باب القيد المحلي، بعدما تألق اللاعب في صفوف الجونة خلال الموسم الماضي بعد استعارته من النادي الأهلي هو وعدد من اللاعبين. ووافق النادي الأهلي على طلب الجونة باستعارة اللاعب من النادي الأهلي، ولا يتبقى الآن إلا وضع الرتوش الأخيرة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع اللاعب فقط، خاصة أن مسؤولي النادي الأهلي اشترطوا في وقت سابق تمديد عقده الذي سينتهي بعد موسمين وهو ما رفضه حمدي.
احمد-حمودى

أحمد حمودي ينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر

أعلنت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز، عن التعاقد مع أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، ليكون ضمن صفوف الفريق الأزرق بدايه من الموسم الحالي، الذي سينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري، وجاء تعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما، انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، وتمسك الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدة بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية، وطلب على أساسها ضمه للفريق.
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